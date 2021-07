27/07/2021 - 17:45

Contrat de liquidité : Bilan semestriel au 30 juin 2021

Levallois-Perret, le 30 juin 2021 : Le Groupe Keyrus publie le contrat de liquidité confié à CM-CIC Securities le 3 avril 2008.

Situation au 30 juin 2021

Au titre du contrat de liquidité, à la date du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

13 950 titres

31 135,24 €

Au cours du 1er semestre 2021, il a été négocié un total de :

159 234 titres à l'achat pour un montant de 477 118,87 €

156 695 titres à la vente pour un montant de 472 823,25 €

Sur cette même période, ont été exécutés :

1 344 transactions à l'achat

1 326 transactions à la vente

Il est rappelé que lors de la signature du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

7 852 titres

76 401,07 €

Keyrus publiera le 28 septembre 2021 ses résultats du premier semestre 2021 après clôture du marché.

______________________________________

À PROPOS DU GROUPE KEYRUS

Keyrus - Activités Grands Comptes

Acteur international du conseil et des technologies, spécialiste de la Data et du Digital, Keyrus a pour mission d'aider les entreprises à tirer profit du paradigme de la Donnée et du Numérique pour accroître leur performance, faciliter et accélérer leur transformation et générer de nouveaux leviers de croissance et de compétitivité.

Plaçant l'innovation au cœur de sa stratégie, Keyrus développe une proposition de valeur unique sur le marché autour d'une offre novatrice qui s'appuie sur la combinaison de trois expertises majeures et convergentes:

Data Intelligence:

Data Science – Intelligence Artificielle - Big Data & Cloud Analytics – Business Intelligence – EIM – CPM/EPM

Digital Experience:

Innovation & Stratégie Digitale – Marketing Digital - DMP & CRM – Commerce Digital – Performance Digitale – User Experience

Conseil en Management & Transformation:

Stratégie & Innovation – Transformation Digitale – Pilotage de la Performance – Accompagnement des Projets

Absys Cyborg – Activités Mid-Market

Absys Cyborg est spécialiste de l'édition et l'intégration de solutions de gestion:

Logiciels de gestion, ERP et CRM

Hébergement & Services managés

Solutions collaboratives

Reporting & Décisionnel

Conseil, Pilotage AMOA, Stratégie IT

Absys Cyborg est l'intégrateur leader des solutions Sage et Microsoft et se positionne en tant qu'expert reconnu sur l'ensemble des lignes de produits de l'éditeur Sage (Sage 100, Sage Paie, Sage FRP 1000, Sage X3) et de Microsoft Dynamics.

Présent dans 20 pays et sur 4 continents, le Groupe Keyrus emploie 3000 collaborateurs.

Keyrus est coté sur Euronext Growth Paris.

(ALKEY - Code ISIN: FR0004029411 – Reuters: KEYR.PA – Bloomberg: ALKEY: FP).

Plus d'informations sur www.keyrus.fr