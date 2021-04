22/04/2021 - 17:40

Chiffre d'affaires : 260,9 M€ -9,0% (croissance organique* -9,8%)

Résultat opérationnel courant : 9,1 M€

Résultat opérationnel : 6,9 M€

Résultat net : 2,7 M€

En millions d'euros 2020 2019 Chiffre d'affaires 260,9 286,7 Résultat opérationnel courant 9,1 5,6 Résultat opérationnel 6,9 2,6 Résultat net 2,7 (5,5) Résultat net (Part du Groupe) 0,8 (6,0)

Levallois-Perret, le 22 avril 2021 : Le Conseil d'Administration de Keyrus s'est réuni le 22 avril 2021 en présence des commissaires aux comptes, et a arrêté les comptes consolidés audités de l'exercice 2020.

Performance opérationnelle 2020

Le Groupe Keyrus enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 260,9M€ pour l'exercice 2020, en baisse de 9,0% par rapport à l'exercice 2019 (-9,8% à périmètre et taux de change constants). En données publiées, le chiffre d'affaires du segment Grands Comptes décroît de 12% et celui du segment Mid-Market croit de 1,5%.

Concernant les activités Grands Comptes, la baisse a été observée sur toutes les régions géographiques du Groupe, à l'exception des Etats-Unis et de la zone Asie.

L'Europe est la zone la plus impactée par la crise sanitaire avec une activité en baisse de -18,9%, due principalement au ralentissement brutal des investissements des grandes entreprises. Par ailleurs, la réorganisation de nos activités en France début 2020, suite aux difficultés rencontrées en 2019, n'a pas complétement porté ses fruits au cours de l'exercice.

Néanmoins, les premiers effets positifs des actions engagées ont été constatés au cours du 4ème trimestre avec la mise en place d'une nouvelle gouvernance.

La zone LATAM est également en baisse organique de -9,7%, conséquence directe de la réduction d'activité de l'un de nos clients majeurs au Brésil et de l'impact négatif de la variation du taux de change.

Malgré cette contraction de l'activité, la contribution en rentabilité est en forte augmentation comparée à la rentabilité 2019, et ce malgré les impacts de la crise sanitaire, confirmant ainsi que les actions de redressement lancées au second semestre 2019 ont continué de porter leurs fruits en 2020.

La performance de nos filiales aux Etats-Unis a été notable en 2020. Ainsi, l'activité progresse de 28,1% en données organiques, du fait d'un marché dynamique, de la qualité de nos offres, et de l'impact positif de nos récentes acquisitions sur ce marché.

Les activités Mid-Market, portées par la filiale du Groupe Absys Cyborg, affichent une croissance organique de 1,1% (1,5% en données publiées) au cours de l'exercice 2020, et ce malgré un contexte économique incertain. Cette bonne performance s'explique par une progression significative du chiffre d'affaires au 4ème trimestre (+7,1%, par rapport au 4eme trimestre 2019), appuyée par une reprise des activités de prestations de services.

Les ventes de software en mode souscription restent également orientées à la hausse et permettent d'accroître le chiffre d'affaires récurrent qui représente 46% du chiffre d'affaires de l'exercice 2020, contre 43% en 2019.

Le résultat opérationnel courant du Groupe s'établit à 9,1M€ contre 5,6M€ pour 2019.

Le résultat opérationnel et le résultat net part du Groupe s'élèvent respectivement à 6,9M€ et 0,8M€, contre 2,6M€ et (6,0) M€ pour 2019.

La dette financière nette du Groupe a baissé significativement à 18,9M€ contre 46,8M€ au 31 décembre 2019. Cette amélioration de 27,8M€ s'explique principalement par la baisse de 37,0M€ du Besoin en Fonds de Roulement (BFR), et dans une moindre mesure, par l'amélioration de la capacité d'autofinancement de 7,0M€, partiellement compensée par des remboursements d'emprunts et de dettes financières, ainsi que par des investissements.

La baisse du BFR résulte (i) d'abord de la baisse du poste clients (diminution du chiffre d'affaires mais meilleure gestion de nos encours clients et de nos processus) et également (ii) du report de paiement de charges sociales et fiscales en France, en application des mesures gouvernementales mises en place pour répondre aux effets de la crise sanitaire.

La trésorerie nette** du Groupe s'établit à 61,8M€ contre 30,0 M€ à la fin de l'exercice 2019.

Le Groupe a obtenu en juillet 2020 un accord de ses partenaires pour un Prêt garanti par l'Etat (PGE) de 10M€, lequel, ajouté à la trésorerie disponible, est venu renforcer les capacités financières de Keyrus pour lui permettre de faire face aux effets de cette crise sans précédent. Au niveau opérationnel, le Groupe et ses filiales ont établi un plan hebdomadaire de suivi de trésorerie et de mise à jour des prévisions.

Au 31 décembre 2020, les prévisions de trésorerie ne font pas apparaître de difficulté de financement, et le Groupe respecte ses « covenants » bancaires. Ces derniers affichent même une amélioration notable par rapport à l'exercice 2019.

Perspectives

Le segment Grands Comptes continue de consolider son portefeuille d'offres, Data Intelligence - Digital Experience – Management & Transformation, en renforçant sa proposition de valeur par l'acquisition de ressources clés. Le Groupe poursuit ainsi sa trajectoire stratégique et construit son offre de services intégrée pour accompagner ses clients dans leur transformation numérique et la valorisation de leur « patrimoine Data ». Le renforcement en Amérique du Nord sera également un axe de développement important.

Pour le segment Mid-Market, le Groupe Keyrus poursuit une stratégie prudente et sélective en matière de croissance, compte tenu de l'environnement économique. Le segment va continuer de croître sur le plan organique, d'une part, au moyen de nouveaux investissements R&D et Innovation autour de nouvelles solutions Cloud – SaaS complémentaires à celles des éditeurs Sage et Microsoft, et par le biais d'acquisitions ciblées, d'autre part.

Du fait de la crise relative à la pandémie de la CoVid-19, le Groupe Keyrus avait anticipé un marché très incertain et fluctuant pour le second semestre 2020, avec des évolutions très contrastées selon les régions. Dans ce contexte, nos deux secteurs d'activité sont organisés pour faire face à ces incertitudes en 2021, tout en continuant de mettre en œuvre leur stratégie de long terme visant à conserver leur leadership sur leur marché.

Eric Cohen, Président-Directeur Général, commente : «Notre performance sur l'exercice 2020 aura démontré les capacités de résilience et de rebond du Groupe dans un contexte de crise sanitaire qui perdure. Notre positionnement d'hyper spécialiste de la Data avec 25 années d'expérience et de projets délivrés, une expertise reconnue à l'échelle internationale et toujours à la pointe de l'innovation, et une présence géographique offrant un potentiel de croissance important, nous permettent d'envisager l'avenir sereinement malgré l'environnement économique incertain.

Notre projet de développement s'inscrit plus que jamais dans une démarche responsable face aux enjeux sociaux et sociétaux où l'essence même de nos activités autour de la donnée prend tout son sens.

Les données nous renseignent sur la manière dont nous nous comportons et la façon dont le monde évolue, se structure, s'améliore pour les générations futures. Naturellement, Keyrus apportera toutes ses connaissances et sa maitrise de la science des données pour aider ses clients à relever l'ensemble des challenges post-Covid.

Compte de résultat opérationnel synthétique par secteur opérationnel



Grands Comptes

Mid-Market Total

En M€

2020 2019 2020 2019 2020 2019

Chiffre d'affaires

197,0 223,8 63,9 62,9 260,9 286,7

Résultat opérationnel courant

5,2 0,9 3,9 4,7 9,1 5,6

Résultat opérationnel

3,6 (1,8) 3,3 4,4 6,9 2,6

Gestion et impacts de la crise COVID

Sur le plan organisationnel, le Groupe a procédé à la création d'une cellule de crise présidée par le Président-

Directeur Général et les Directeurs exécutifs du Groupe en mars 2020. Cette cellule est toujours en place à ce jour et continue de veiller à la bonne marche des procédures nécessaires sur le plan sanitaire pour assurer la protection de l'ensemble de ses collaborateurs ainsi que les plans de continuité d'activités pour toutes ses filiales. Ces plans sont actualisés en fonction de l'évolution des contextes local et international.

* DÉFINITION DE LA NOTION DE CROISSANCE ORGANIQUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES

La notion de croissance organique du chiffre d'affaires consiste à présenter le chiffre d'affaires de l'année précédente (N-1, ici exercice 2019) retraité de telle sorte à utiliser les taux de change et le périmètre de consolidation de l'année en cours (N, ici l'exercice 2020). Le Groupe calcule alors un chiffre d'affaires organique N-1 en :

utilisant les taux de change de l'année N pour calculer les chiffres d'affaires publiés des sociétés hors zone Euro l'année N-1 ;

ajoutant au chiffre d'affaires publié pour l'année N-1 le chiffre d'affaires N-1 des sociétés entrées dans le périmètre de consolidation l'année N ;

retranchant au chiffre d'affaires publié pour l'année N-1 le chiffre d'affaires N-1 des sociétés sorties du périmètre de consolidation l'année N.

En 2020, les retraitements permettant de passer du chiffre d'affaires 2019 publié au chiffre d'affaires 2019 organique se présentent comme suit :

Meuros Montants Publié 2019 286,7 Effets périmètre GC 7,3 Effets périmètre MM 0,3 Variations taux de change (5,1) Organique 2019 289,1

** TRESORERIE NETTE

Trésorerie et équivalents de trésorerie, inscrits à l'actif du bilan, diminués des découverts bancaires

_______________________________

À PROPOS DU GROUPE KEYRUS

Keyrus - Activités Grands Comptes

Acteur international du conseil et des technologies, spécialiste de la Data et du Digital, Keyrus a pour mission d'aider les entreprises à tirer profit du paradigme de la Donnée et du Numérique pour accroître leur performance, faciliter et accélérer leur transformation et générer de nouveaux leviers de croissance et de compétitivité.

Plaçant l'innovation au cœur de sa stratégie, Keyrus développe une proposition de valeur unique sur le marché autour d'une offre novatrice qui s'appuie sur la combinaison de trois expertises majeures et convergentes:

Data Intelligence:

Data Science – Intelligence Artificielle - Big Data & Cloud Analytics – Business Intelligence – EIM – CPM/EPM

Digital Experience:

Innovation & Stratégie Digitale – Marketing Digital - DMP & CRM – Commerce Digital – Performance Digitale – User Experience

Conseil en Management & Transformation:

Stratégie & Innovation – Transformation Digitale – Pilotage de la Performance – Accompagnement des Projets

Absys Cyborg – Activités Mid-Market

Absys Cyborg est spécialiste de l'édition et l'intégration de solutions de gestion:

Logiciels de gestion, ERP et CRM

Hébergement & Services managés

Solutions collaboratives

Reporting & Décisionnel

Conseil, Pilotage AMOA, Stratégie IT

Absys Cyborg est l'intégrateur leader des solutions Sage et Microsoft et se positionne en tant qu'expert reconnu sur l'ensemble des lignes de produits de l'éditeur Sage (Sage 100, Sage Paie, Sage FRP 1000, Sage X3) et de Microsoft Dynamics.

Présent dans 20 pays et sur 4 continents, le Groupe Keyrus emploie 3000 collaborateurs.

Keyrus est coté sur Euronext Growth Paris.

(ALKEY - Code ISIN: FR0004029411 – Reuters: KEYR.PA – Bloomberg: ALKEY: FP).

Plus d'informations sur www.keyrus.fr