01/08/2024 - 18:00

Grenoble, le 1er août 2024 – Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL), leader dans les technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données du Cloud au Edge, annonce l'arrêt des négociations dans le cadre de son projet de rapprochement avec la société israélienne Pliops[1].

Les conditions économiques, notamment l'évolution des marchés financiers, n'étaient pas favorables pour finaliser un rapprochement capitalistique créateur de valeur pour les actionnaires. En revanche, les 2 sociétés restent convaincues de la complémentarité de leurs forces technologiques afin d'offrir des solutions unifiées de pointe pour l'IA générative (GenAI) et l'accélération des données dans le domaine du stockage. Les parties vont donc étudier les modalités commerciales d'une association de la technologie KV de Pliops avec l'architecture MPPATM de Kalray.

À court terme, le management de Kalray se concentre sur la bonne exécution de sa feuille de route, afin de saisir les nombreuses opportunités offertes par la demande croissante pour des solutions disruptives de traitement intensif des données. La Société confirme que, au vu du pipe commercial actuel, elle anticipe pour l'exercice 2024 un chiffre d'affaires annuel en croissance avec une très forte progression au second semestre par rapport au premier semestre.

Les tendances sont également très prometteuses à moyen terme après la validation, au cours du 1er semestre 2024, de l'utilisation de la nouvelle génération de carte d'accélération TC4 de Kalray dans la prochaine génération de produit d'un acteur américain majeur de l'industrie. Comme annoncé, les volumes attendus pour ce premier « jumbo contrat » représentent un montant global de 100 M€ sur les cinq prochaines années.



À PROPOS DE KALRAY

Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL) est leader dans les technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données du Cloud au Edge. Kalray propose une gamme complète de produits et de solutions permettant de développer des applications, ainsi que des infrastructures, plus intelligentes, plus efficaces et plus économes en énergie.

L'offre de Kalray comprend des processeurs DPU (Data Processing Unit) brevetés, issus d'une technologie unique, des cartes d'accélération, ainsi que des solutions logicielles innovantes de stockage et de gestion des données. Utilisées séparément ou de façon combinée, les solutions hautes performances de Kalray permettent à ses clients d'améliorer l'efficacité des datacenters ou de concevoir les meilleures solutions dans des secteurs à forte croissance tels que l'IA, les médias et le divertissement, les sciences de la vie, la recherche scientifique, l'Edge Computing, l'automobile, et biens d'autres.

Essaimage du CEA fondé en 2008, Kalray compte parmi ses investisseurs industriels et financiers Alliance Venture (Renault-Nissan-Mitsubishi), NXP Semiconductors, Bpifrance. Kalray, c'est la technologie, l'expertise, la passion d'offrir toujours plus : plus pour un monde intelligent, plus pour la planète, plus pour nos clients et les développeurs. www.kalrayinc.com

[1] cf. communiqué du 3 juin 2024