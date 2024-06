17/06/2024 - 17:50

Grenoble, 17 juin 2024 – Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL), leader dans les technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données du Cloud au Edge, est heureux d'annoncer la mise en place d'une solution de financement évolutive (« Dynamic Revolving Credit Facility ») avec BNP Paribas, partenaire bancaire historique de Kalray depuis 2008. D'un montant allant jusqu'à 15 M€ sur une période de 3 ans, ce financement permettra de soutenir la croissance continue de ses activités, en particulier ses perspectives grandissantes dans l'IA et l'IA générative (GenAI), grâce au projet de rapprochement avec Pliops[1].

Cet emprunt bancaire, mentionné dans le communiqué de presse du 3 juin 2024, confirme la capacité de Kalray à avoir recours à des financements non dilutifs pour accompagner son développement et sa croissance.

D'un montant maximal de 15 M€ sur une durée de 3 ans, il sera régulièrement ajusté en fonction de la performance opérationnelle et financière de l'entreprise, et bénéficie des informations générées par une plateforme d'analyse de données propriétaires.

BNP Paribas Growth Solutions offre à des entreprises innovantes à travers l'Europe des financements non dilutifs et des financements en venture debt.

« Je remercie BNP Paribas, notre partenaire bancaire historique, pour son soutien renouvelé dans la poursuite de l'accompagnement des entreprises de forte croissance, comme Kalray. » déclare Eric Baissus, Président du Directoire de Kalray.

Christopher KRAMME, responsable de Growth Solutions chez BNP Paribas, qui a structuré ce financement, déclare : « Nous sommes enthousiasmés par la technologie avancée de KALRAY, les applications dans l'IA et son attractivité commerciale croissante, et sommes ravis de pouvoir accompagner sa croissance dans les années à venir. »

« Cet outil de financement, nouveau en Europe, est un moyen complémentaire d'accompagner les entreprises innovantes à forte croissance dans leur parcours, au-delà des financements en fonds propres », souligne Pierre LAFORGE, senior banker spécialisé sur les sociétés innovantes. « Grâce à un niveau élevé de flexibilité et d'évolutivité, ce financement sera un accélérateur de croissance au fil du temps et démontre le rôle clé de BNP Paribas dans l'accompagnement de l'innovation en Europe et au-delà. »

À PROPOS DE KALRAY

Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL) est leader dans les technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données du Cloud au Edge. Kalray propose une gamme complète de produits et solutions permettant de développer des applications, ainsi que des infrastructures, plus intelligentes, plus efficaces et plus économes en énergie.

L'offre de Kalray comprend des processeurs DPU (Data Processing Unit) brevetés, issus d'une technologie unique, des cartes d'accélération, ainsi que des solutions logicielles innovantes de stockage et de gestion des données. Utilisées séparément ou de façon combinée, les solutions hautes performances de Kalray permettent à ses clients d'améliorer l'efficacité des datacenters ou de concevoir les meilleures solutions dans des secteurs à forte croissance tels que l'IA, les médias et le divertissement, les sciences de la vie, la recherche scientifique, l'Edge Computing, l'automobile, et biens d'autres.

Essaimage du CEA fondé en 2008, Kalray compte parmi ses investisseurs industriels et financiers Alliance Venture (Renault-Nissan-Mitsubishi), NXP Semiconductors, Bpifrance. Kalray, c'est la technologie, l'expertise, la passion d'offrir toujours plus : plus pour un monde intelligent, plus pour la planète, plus pour nos clients et les développeurs. www.kalrayinc.com

CONTACTS INVESTISSEURS

Eric BAISSUS

contactinvestisseurs@kalrayinc.com

Tel. 04 76 18 90 71



ACTUS finance & communication

Anne-Pauline PETUREAUX

kalray@actus.fr

+ 33 1 53 67 36 72

CONTACTS PRESSE

Penta STANLEY

communication@kalrayinc.com

Phone +44 7939 877 880



ACTUS finance & communication

Serena BONI

sboni@actus.fr

Tel. 04 72 18 04 92

[1] Cf. communiqué de presse du 3 juin 2024