06/06/2024 - 16:50

Grenoble, 6 juin 2024 – Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL), leader dans les technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données du Cloud au Edge, organisera, mercredi 12 juin 2024 à 18h00, une visioconférence ouverte à tous les investisseurs particuliers.

Kalray vient d'annoncer un projet de rapprochement majeur avec la société Pliops afin de créer un leader mondial des solutions d'accélération des données dans le domaine de l'IA et du stockage.

Pliops, expert des solutions d'accélérations pour les prochaines générations de serveurs de stockage et l'IA dans les data centers, compte parmi ses actionnaires des investisseurs de renommée mondiale, dont AMD, Intel Capital, KDT, NVIDIA, SK Hynix, SBVA, WD.

Ce rapprochement vise à combiner les forces de deux leaders technologiques pour offrir des solutions de pointe pour l'IA générative (GenAI) avec des performances de traitement des données inégalées pour les applications d'IA et de GenAI.

À cette occasion, Eric Baissus, Président du Directoire de Kalray, reviendra sur la feuille de route stratégique de Kalray et le projet de rapprochement avec la société Pliops.

La conférence inclura une session de questions/réponses sur la base des questions posées via le formulaire d'inscription.

