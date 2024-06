03/06/2024 - 18:00

Les forces combinées de deux leaders technologiques pour offrir des solutions de pointe pour l'IA générative (GenAI) et l'accélération des données dans le domaine du stockage ;

En associant la technologie KV de Pliops avec l'architecture MPPA TM de Kalray, le nouvel ensemble offrira des performances de traitement des données inégalées pour les applications d'IA et de GenAI ;

Avec le rapprochement envisagé, les investisseurs présents au capital de Pliops deviendraient actionnaires du nouveau groupe ;

Le projet de rapprochement réunira des équipes complémentaires avec une présence internationale solide pour stimuler l'innovation et la croissance ;

Les sociétés sont en discussion avancée avec une période d'exclusivité conclue jusqu'à mi-juillet 2024.

Grenoble, le 3 juin 2024 – Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL), leader dans les technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données du Cloud au Edge, annonce être entré en négociation exclusive en vue d'un rapprochement avec la société israélienne Pliops, par voie d'apport des actions de Pliops à Kalray. Pliops est spécialisée dans le développement de technologies avancées et de solutions d'accélération pour les serveurs de stockage et l'IA dans les data centers.

« Ce projet de rapprochement avec Pliops représente une opportunité stratégique majeure pour nos deux sociétés. Nous visons à devenir le leader mondial des solutions d'accélération de données pour le stockage et les GPU d'IA. Nous sommes convaincus que cette alliance offrirait à nos clients des solutions encore plus disruptives et présente, y compris aux acteurs les plus avancés du marché, une valeur unique. » déclare Eric Baissus, Président du directoire de Kalray. « Les discussions sont avancées et notre intention est de les faire converger afin de signer un accord définitif dans les prochaines semaines. »

Ido Bukspan, CEO de Pliops et ex-SVP de la conception de puces chez NVIDIA, déclare : « Le potentiel de ce projet de rapprochement entre nos deux entreprises est immense. Combiner notre expertise technologique, nos équipes et nos produits pour faire de cette nouvelle entité un leader mondial accélérera considérablement notre « time to market » avec un nouveau paradigme de stockage pour les solutions d'accélération de données d'IA. »

PLIOPS, UN EXPERT DES SOLUTIONS D'ACCÉLÉRATION POUR LES PROCHAINES GÉNÉRATIONS DE SERVEURS DE STOCKAGE ET L'IA DANS LES DATA CENTERS

La start-up israelinne, Pliops, s'est fait connaître pour son développement innovant de technologies avancées et de solutions d'accélération, visant spécifiquement les serveurs de stockage de nouvelle génération et les plateformes de calcul GPU. Ces solutions visent à améliorer considérablement la vitesse d'accès aux données d'IA, propulsant l'industrie à des niveaux de performance inédits dans le traitement des données et de l'IA. Pliops collabore avec des géants de l'industrie, utilisant sa technologie pour améliorer les solutions d'IA leaders du marché basées sur GPU.

De plus, la technologie de pointe de Pliops joue un rôle crucial dans l'accélération des prochaines générations de baies de stockage NVMe et d'applications de bases de données. Ces deux marchés en pleine expansion bénéficient des améliorations de Pliops, toutes réalisées sans nécessiter de changement d'infrastructure.

Située près de Tel Aviv dans la Silicon Valley israélienne, Pliops compte parmi ses actionnaires des investisseurs de renommée mondiale, dont AMD, Intel Capital, KDT, NVIDIA, SK Hynix, SBVA, WD. Après la réalisation du rapprochement, les actionnaires actuels de Pliops deviendraient actionnaires de Kalray. Pliops a levé environ 200 millions de dollars depuis sa création en 2017 et emploie environ 120 personnes en Israël, aux États-Unis et en Chine.

Il est anticipé que l'intégration de Pliops apporterait une trésorerie additionnelle, couvrant les besoins de financements sur 12 mois de cette dernière, et commencerait à avoir un impact positif sur le chiffre d'affaires et l'EBITDA du nouvel ensemble dès 2025.

"Ce rapprochement représente une avancée stratégique significative. En combinant les atouts exceptionnels de Pliops et de Kalray, nous sommes prêts à améliorer les opportunités commerciales des deux entreprises." déclare Eyal Waldman, Président de Waldo Holdings et ancien PDG et co-fondateur de Mellanox (acquis par NVIDIA).

"KDT est ravi de voir, avec ce rapprochement, l'alliance de deux entreprises capables de fournir rapidement une solution robuste d'accélération de stockage et d'IA sur le marché." déclare Isaac Sigron, Directeur général de KDT (Koch Disruptive Technologies – KDT), un des actionnaires les plus significatifs de Pliops.

UNE OPPORTUNITÉ MAJEURE DEVENIR UN ACTEUR CLEF DU MARCH É DE L'IA ET ACCÉLÉRER LA FEUILLE DE ROUTE DE KALRAY

Kalray et Pliops travaillent ensemble déjà depuis plusieurs mois pour combiner leurs technologies respectives. Cette opération permettrait à Kalray d'accélérer sa feuille de route et d'ajouter une technologie unique d'accélération de l'IA à sa propre solution et en parfaite conformité avec sa stratégie actuelle. Elle permettrait également à Kalray de devenir le leader des solutions d'accélération de données intégrées pour le stockage. Ces solutions sont conçues pour compléter parfaitement les GPU, optimisant leur utilisation dans des environnements où le coût et la consommation d'énergie sont des préoccupations majeures.

Avec cette opération, Kalray entend ainsi accélérer fortement dans le secteur stratégique et à fort potentiel de l'IA, dans les data centers, tout en continuant à développer ses solutions actuelles et ses partenariats stratégiques, tels que celui conclu avec Arm[1].

Ce rapprochement offrirait de puissantes synergies :

1. D'un point de vue technologique : le nouvel ensemble pourra tirer parti des forces de Pliops et de Kalray pour fournir des solutions de pointe en matière d'accélération de données pour l'IA et le stockage. Plus spécifiquement au travers de :

Optimisation des IPs de Pliops : Le rapprochement permet l'optimisation des propriétés intellectuelles (IPs) de Pliops, augmentant la valeur technologique des solutions de Kalray. Cette synergie sera particulièrement bénéfique pour les systèmes sur puces (appelés « SoC ») d'accélération de données de nouvelle génération, réduisant le temps de mise sur le marché.

2. D'un point de vue opérationnel :

Équipes renforcées : L'expertise technologique robuste de Pliops (avec 80% de son personnel en R&D) renforcera considérablement les capacités du nouvel ensemble. Les coûts partagés résultant du rapprochement rationaliseront également les efforts de développement.

: L'expertise technologique robuste de Pliops (avec 80% de son personnel en R&D) renforcera considérablement les capacités du nouvel ensemble. Les coûts partagés résultant du rapprochement rationaliseront également les efforts de développement. Indépendance vs. Collaboration : Au lieu de poursuivre des voies de développement distinctes, le rapprochement permet la collaboration, le partage des ressources et l'efficacité opérationnelle.

3. D'un point de vue commercial :

Opportunités élargies : Europe et Chine : La présence du groupe Kalray en Europe et en Chine sera renforcée, ouvrant de nouveaux marchés et des opportunités commerciales. États-Unis (Hyperscalers [2] ) : L'intégration avec les « hyperscalers » sur le marché américain renforcera la portée et l'influence du groupe.

: Intégration dans NGeneaTM : Les offres actuelles de Pliops s'intégreront parfaitement dans NGeneaTM, la plateforme d'accélération de données de Kalray, créant ainsi une solution complète.

4. D'un point de vue financier :

Hausse de la valorisation : Le rapprochement augmentera la valorisation globale des activités des deux entreprises, créant une entité plus attractive sur le marché.

PRINCIPAUX TERMES DE L'OPÉRATION ENVISAGÉE

Le rapprochement envisagé consisterait en l'apport par les actionnaires de Pliops de 100% de leurs actions à Kalray, avec un paiement en actions nouvelles émises par Kalray, permettant ainsi de préserver les ressources financières pour le développement du nouvel ensemble et de faire entrer les actionnaires de Pliops à son capital.

Les parités envisagées donneraient aux actionnaires de Kalray 65% du capital du nouvel ensemble, contre 35% pour les actionnaires de Pliops, avec une possibilité de monter à 40% pour Pliops, contre 60% pour Kalray, en cas de réalisation d'objectifs stratégiques prédéfinis.

La lettre d'intention signée entre les parties prévoit une période d'exclusivité jusqu'au 15 juillet 2024 pendant laquelle Kalray et Pliops travailleront ensemble pour finaliser les détails de leur accord. L'audit financier et l'audit juridique sont en cours et les deux entreprises explorent toutes les opportunités de synergies et de valeur ajoutée que ce rapprochement pourrait offrir.

La réalisation de l'opération serait soumise aux conditions habituelles, dont la consultation du comité social et économique de Kalray et l'approbation des assemblées générales des actionnaires de Kalray et de Pliops.

Kalray attire l'attention des investisseurs sur le fait que les négociations en cours peuvent aboutir ou non à la réalisation de l'opération.

Kalray tiendra le marché informé des prochaines étapes.

En parallèle, Kalray confirme son ambition d'atteindre un chiffre d'affaires annuel, sur son périmètre actuel, en forte croissance sur l'exercice 2024, avec un 2nd semestre attendu plus élevé que le 1er semestre, en raison des cycles commerciaux précédemment annoncés[3] et des difficultés d'approvisionnements de certains composants. Sur la base des facturations à date et des commandes à reconnaître d'ici au 30 juin 2024, la Société anticipe un chiffre d'affaires au 1er semestre 2024 comparable à celui du 2nd semestre 2023.

La société travaille également à un renforcement de ses ressources financières, concomitant au rapprochement, afin d'accélérer son développement. Kalray rappelle sa capacité à faire désormais appel à des financements non dilutifs, dont un emprunt bancaire (RCF) signé allant jusqu'à 15 M€ et un EuroPP (placement privé européen) en préparation.

À PROPOS DE KALRAY

Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL) est leader dans les technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données du Cloud au Edge. Kalray propose une gamme complète de produits et de solutions permettant de développer des applications, ainsi que des infrastructures, plus intelligentes, plus efficaces et plus économes en énergie.

L'offre de Kalray comprend des processeurs DPU (Data Processing Unit) brevetés, issus d'une technologie unique, des cartes d'accélération, ainsi que des solutions logicielles innovantes de stockage et de gestion des données. Utilisées séparément ou de façon combinée, les solutions hautes performances de Kalray permettent à ses clients d'améliorer l'efficacité des datacenters ou de concevoir les meilleures solutions dans des secteurs à forte croissance tels que l'IA, les médias et le divertissement, les sciences de la vie, la recherche scientifique, l'Edge Computing, l'automobile, et biens d'autres.

Essaimage du CEA fondé en 2008, Kalray compte parmi ses investisseurs industriels et financiers Alliance Venture (Renault-Nissan-Mitsubishi), NXP Semiconductors, Bpifrance. Kalray, c'est la technologie, l'expertise, la passion d'offrir toujours plus : plus pour un monde intelligent, plus pour la planète, plus pour nos clients et les développeurs. www.kalrayinc.com

