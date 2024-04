24/04/2024 - 07:00

En devenant membre du programme « Arm Total Design » auprès d'autres grands leaders de l'industrie, Kalray va pouvoir aider plus de sociétés à intégrer sa solution de traitement de données et d'IA dans leurs nouvelles générations de produits.

Grenoble, le 24 avril 2024 – Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL), leader dans les technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données du Cloud au Edge, annonce devenir membre du programme Arm Total Design de Arm. En travaillant plus étroitement avec les leaders de l'industrie qui exploitent les solutions CSS d'Arm (Compute Sub-System Solution), Kalray va permettre à davantage d'entreprises d'intégrer plus facilement sa technologie unique d'accélération de l'IA et du traitement des données. En outre, Kalray aidera les partenaires de l'écosystème Arm à commercialiser des solutions basées sur l'IA plus rapidement et avec des coûts réduits.

Le programme « Arm Total Design » est un écosystème de leaders de l'industrie qui collaborent pour accélérer et simplifier le développement de solutions basées sur l'offre Neoverse™ CSS de Arm. Ce programme regroupe aujourd'hui une vingtaine de partenaires, incluant en particulier les trois principaux fabricants de semi-conducteurs mondiaux, des compagnies majeures de conception de circuits intégrés spécifiques (ASIC), ainsi que les fournisseurs de propriété intellectuelle (IP), d'outils de conception (EDA) et de firmware qui sont à l'avant-garde de l'innovation.

Kalray travaillait déjà avec Arm pour intégrer la technologie Arm® Neoverse™ Coherent Mesh Network (CMN)[1] et ainsi faciliter la connexion de sa solution avancée d'accélération de traitement de l'IA et des données à cette solution CSS Neoverse™. Désormais, en tant que membre privilégié de l'écosystème Arm Total Design, Kalray va maintenant avoir accès aux dernières technologies de Arm et va pouvoir faciliter l'accès à ses solutions avancées de traitement de l'IA et des données aux adopteurs de la technologie NeoverseTM de Arm – et ce faisant, faciliter le déploiement de l'IA dans de nombreux cas d'utilisation et d'industries.

« La prolifération de l'IA a conduit à une demande sans précédent pour plus de puissance de calcul et de flexibilité, ce qui est une des raisons principales du succès de Arm NeoverseTM dans les centres de données et sur les autres marchés» a déclaré Eddie Ramirez, vice-président Go-To-Market & Infrastructure Line of Business, Arm. « Kalray apporte son expertise dans l'accélération de l'IA et du traitement efficace des données à l'écosystème Arm Total Design. Kalray va permettre aux partenaires d'intégrer plus facilement ces capacités dans leurs propres designs pour maximiser performance et efficacité énergétique. »

« L'IA et la demande insatiable associée en traitement des données imposent de revoir profondément le design des prochaines générations de puces », précise Éric Baissus, CEO de Kalray. « Kalray est fier de faire partie des meilleurs dans l'industrie en tant que membre de l'écosystème Arm Total Design. Nous sommes impatients d'offrir les capacités d'accélération de l'IA et des données de notre technologie DPU aux partenaires afin qu'ils puissent offrir des solutions innovantes de traitement IA à travers l'industrie. »

À PROPOS DE KALRAY

Kalray est leader dans les technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données du Cloud au Edge.

Kalray propose une gamme complète de produits et solutions permettant de développer des applications, ainsi que des infrastructures, plus intelligentes, plus efficaces et plus économes en énergie. L'offre de Kalray comprend des processeurs DPU (Data Processing Unit) brevetés, issus d'une technologie unique, des cartes d'accélération, ainsi que des solutions logicielles innovantes de stockage et d'accelération de la gestion des données. Utilisées séparément ou de façon combinée, les solutions hautes performances de Kalray permettent à ses clients d'améliorer l'efficacité des datacenters ou de concevoir les meilleures solutions dans des secteurs à forte croissance tels que l'IA, les médias et le divertissement, les sciences de la vie, la recherche scientifique, l'Edge Computing, l'automobile, et biens d'autres.

Essaimage du CEA fondé en 2008, Kalray compte parmi ses investisseurs industriels et financiers Alliance Venture (Renault-Nissan-Mitsubishi), NXP Semiconductors, Bpifrance. Kalray, c'est la technologie, l'expertise, la passion d'offrir toujours plus : plus pour un monde intelligent, plus pour la planète, plus pour nos clients et les développeurs. www.kalrayinc.com

[1] Cf communiqué du 7 février 2024