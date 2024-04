10/04/2024 - 18:00

Kalray, via sa filiale pixitmedia, démontrera au prochain salon NAB 2024, comment des acteurs du secteur des médias peuvent adopter facilement, grâce à sa solution ngenea®, des technologies basées sur l'IA, aux côtés de 6 partenaires de premier plan : Perifery, Wasabi, 7FiveFive, FilmLight, Grass Valley et Tuxera.

Grenoble - France, 10 avril 2024 - Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL) annonce que pixitmedia, filiale de Kalray spécialisée dans les solutions de stockage et de gestion de données pour l'industrie des médias et du divertissement , ainsi que 6 partenaires technologiques, présenteront au salon NAB 2024 une série de démonstrations autour de sa solution ngenea® visant les besoins croissants d'intégrer l'IA dans les applications du monde des médias.

ngenea® est une plateforme d'accélération des données de premier plan pour les professionnels des médias et du divertissement (M&E). Pouvant être vendue avec les cartes d'accélérations de Kalray, elle permet aux clients d'accélérer et de simplifier le management de flots de données souvent très complexes et gourmands en traitements. Désormais, l'utilisation de l'IA dans les processus de développement de contenus est devenue une demande essentielle pour les acteurs du secteur des médias. Kalray a donc collaboré avec des entreprises innovantes sélectionnées dans le domaine de l'IA et du cloud afin d'offrir, avec sa plateforme ngenea®, des solutions de bout en bout, rapides et faciles à utiliser, à ses clients.

Le NAB, qui se tient du 14 au 17 avril 2024 à Las Vegas, est l'un des plus grands rassemblements de professionnels M&E au monde. C'est au NAB que sont présentées les dernières technologies, services et produits dans les domaines de la diffusion, du streaming, de la production, de la postproduction, de la création de contenu et de la distribution.

Lors de ce salon, pixitmedia démontrera sur son stand les capacités de sa plateforme d'accélération de données ngenea® avec 6 partenaires technologiques de premier plan : Perifery, Wasabi, 7FiveFive, FilmLight, Grass Valley et Tuxera. Ces solutions conjointes permettent de mettre en œuvre des processus de développement ou de gestions de contenus enrichis grâce à l'IA. ngenea® permet ainsi, en offrant une intégration facile de solutions partenaires tout en accélérant la gestion globale des données, d'optimiser le travail et la création de contenus de ses clients.

"L'utilisation de l'IA va révolutionner l'industrie des médias", commente Éric Baissus, PDG de Kalray. "ngenea® est la solution idéale pour accélérer l'utilisation des données dans un environnement d'IA et intégrer de manière transparente les nouvelles technologies basées sur l'IA que nos clients utiliseront à l'avenir ".

Visitez le stand SU4100 au NAB 2024 pour découvrir les nouvelles capacités de ngenea®, pour vous informer sur les nouveaux partenariats technologiques et sur la façon dont Kalray et pixitmedia façonnent l'avenir des solutions de stockage et d'orchestration des données.

À PROPOS DE KALRAY

Kalray est leader dans les technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données du Cloud au Edge.

Kalray propose une gamme complète de produits et solutions permettant de développer des applications, ainsi que des infrastructures, plus intelligentes, plus efficaces et plus économes en énergie. L'offre de Kalray comprend des processeurs DPU (Data Processing Unit) brevetés, issus d'une technologie unique, des cartes d'accélération, ainsi que des solutions logicielles innovantes de stockage et de gestion des données. Utilisées séparément ou de façon combinée, les solutions hautes performances de Kalray permettent à ses clients d'améliorer l'efficacité des datacenters ou de concevoir les meilleures solutions dans des secteurs à forte croissance tels que l'IA, les médias et le divertissement, les sciences de la vie, la recherche scientifique, l'Edge Computing, l'automobile, et biens d'autres.

Essaimage du CEA fondé en 2008, Kalray compte parmi ses investisseurs industriels et financiers Alliance Venture (Renault-Nissan-Mitsubishi), NXP Semiconductors, Bpifrance. Kalray, c'est la technologie, l'expertise, la passion d'offrir toujours plus : plus pour un monde intelligent, plus pour la planète, plus pour nos clients et les développeurs. www.kalrayinc.com