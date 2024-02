07/02/2024 - 17:40

La technologie DPU de Kalray permettra d'élargir l'accès aux solutions d'Intelligence artificielle (IA) et de traitement intensif des données à l'écosystème d'ARM

Grenoble, le 7 février 2024 – Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL), leader dans les technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données du Cloud au Edge, annonce aujourd'hui le lancement d'une collaboration stratégique avec Arm en vue d'offrir des solutions de traitement de données et d'IA ultra-hautes performances sur un large éventail d'applications, en tirant parti du data processeur (DPU) de pointe de Kalray et du vaste écosystème de partenaires d'Arm.

Le besoin toujours croissant de capacités avancées de traitement des données et d'IA est devenu le point fondamental des applications modernes, que ce soit dans le « Cloud », au niveau des serveurs, des solutions de stockage ou des connexions entre serveurs ou dans le « Edge », sur des marchés comme celui des systèmes de vision intelligents ou le marché des télécoms.

Ce large spectre d'applications nécessite des solutions innovantes offrant des performances optimales et ce, pour le meilleur rapport performance/consommation et performance/prix possible. Les capacités avancées d'IA et d'accélération du traitement des données de la technologie DPU de Kalray, associées au vaste écosystème de partenaires d'Arm, rendront accessibles ces solutions hautes performances destinées aux développeurs des solutions matérielles et logicielles de demain.

Concrètement, cette collaboration se traduit par l'intégration par Kalray de la technologie d'interconnexion Arm® Neoverse™ Coherent Mesh Network (CMN) dans sa nouvelle génération de processeur chiplet[1] DPU de traitement de données et d'accélérateur d'IA, qui porte le nom de code « Dolomites ». Cette intégration permettra de connecter le DPU de Kalray aux chiplets basées sur Arm à l'aide de la solution d'interconnexion Arm CMN, fournie dans le même pack. Cette approche innovante a pour avantage d'optimiser la flexibilité, les performances, la consommation d'énergie et le cout de la solution ; et vise à ouvrir de nouveaux horizons à un vaste écosystème de développeurs de solutions, en leur donnant la possibilité de tirer parti des capacités avancées du processeur Kalray et ainsi stimuler l'innovation dans une multitude d'applications.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Arm et d'apporter les capacités uniques d'IA et de traitement intensif des données offertes par notre technologie DPU à son écosystème mondial, » a déclaré Eric Baissus, CEO de Kalray.

« Il s'agit d'une évolution majeure pour le traitement de l'IA qui rendra plus accessible, performant et économe l'IA et le traitement intensifs des données à un large éventail d'applications. »

« L'IA fait désormais partie intégrante de l'ensemble de l'infrastructure informatique, ce qui engendre une demande toujours croissante de données et de puissance de calcul, » a déclaré Dermot O'Driscoll, Vice-Président des solutions produits, ligne d'activité Infrastructure, Arm. « En tirant parti de la technologie d'interconnexion CMN d'Arm, Kalray rend ses solutions d'accélération de données accessibles à l'ensemble de l'écosystème mondial d'Arm. Nous nous réjouissons déjà des innovations à fort impact que suscitera notre collaboration à l'ère de l'IA. »

« Cette annonce répond au besoin d'augmenter le nombre de solutions de traitement de données afin de soutenir l'ensemble croissant de charges de travail d'IA, » a déclaré Howard Holton, Chief Technology Officer chez GigaOm.

« L'association de l'écosystème unique d'Arm avec la technologie DPU innovante de Kalray a le potentiel de réunir le meilleur des deux mondes à une période où le marché affiche un appétit insatiable pour le traitement intensif des données. »

À PROPOS DE KALRAY

Kalray est leader dans les technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données du Cloud au Edge.

Kalray propose une gamme complète de produits et solutions permettant de développer des applications, ainsi que des infrastructures, plus intelligentes, plus efficaces et plus économes en énergie. L'offre de Kalray comprend des processeurs DPU (Data Processing Unit) brevetés, issus d'une technologie unique, des cartes d'accélération, ainsi que des solutions logicielles innovantes de stockage et de gestion des données. Utilisées séparément ou de façon combinée, les solutions hautes performances de Kalray permettent à ses clients d'améliorer l'efficacité des datacenters ou de concevoir les meilleures solutions dans des secteurs à forte croissance tels que l'IA, les médias et le divertissement, les sciences de la vie, la recherche scientifique, l'Edge Computing, l'automobile, et biens d'autres.

Essaimage du CEA fondé en 2008, Kalray compte parmi ses investisseurs industriels et financiers Alliance Venture (Renault-Nissan-Mitsubishi), NXP Semiconductors, Bpifrance. Kalray, c'est la technologie, l'expertise, la passion d'offrir toujours plus : plus pour un monde intelligent, plus pour la planète, plus pour nos clients et les développeurs. www.kalrayinc.com

À PROPOS D'ARM

L'avenir de l'informatique repose sur la technologie Arm. Arm conçoit des processeurs à haute efficacité énergétique et ses solutions logicielles ont permis de faire avancer l'informatique pour plus de 270 milliards de puces. Ses technologies permettent d'alimenter en toute sécurité des produits allant du capteur au smartphone en passant par le superordinateur. Avec plus de 1 000 partenaires technologiques, Arm permet à l'intelligence artificielle de fonctionner partout, et dans le domaine de la cybersécurité, Arm est au cœur de la construction de la confiance dans le monde numérique - de la puce au cloud. L'avenir se construit avec Arm.

[1] Une “chiplet” est une puce élémentaire qui peut être assemblée dans un même boîtier avec d'autres chiplets. Cette nouvelle technologie permet de déveloper des processeurs qui combinent plusieurs chiplets, offrant des gains en flexibilité et en rendement par rapport aux approches traditionnelles.