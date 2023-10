20/10/2023 - 11:10

Un consortium de 9 entreprises, incluant Ampere et Kalray, a créé l'AI Platform Alliance, dont l'objectif est de fournir à l'industrie des solutions d'IA plus efficaces et plus économes

Grenoble – France, 20 octobre 2023 – Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL), leader dans les technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données du Cloud au Edge et Ampere, leader dans les solutions de Cloud Computing, annoncent la création de l'AI Platform Alliance, un nouveau consortium visant à rendre les plateformes d'intelligences artificielles (« IA » ) plus ouvertes, efficaces et durables.

L'AI Platform Alliance a été spécialement créée pour promouvoir une meilleure collaboration entre les acteurs fournissant des solutions matérielles pour l'IA. La création de cette nouvelle alliance intervient à un moment crucial. L'adoption rapide de l'intelligence artificielle a engendré une demande sans précédent en puissance de calcul, demande qui ne cessera de croître dans les années à venir, que cela soit sur le marché du Cloud, avec des applications comme les « Generative AI » ou encore sur le marché du Edge Computing.

Parce que les solutions d'intelligences artificielles peuvent être complexes à mettre en œuvre, les membres de l'AI Platform Alliance travailleront en étroite collaboration pour valider des solutions conjointes. L'objectif est d'offrir une meilleure alternative aux solutions traditionnelles actuelles.

Eric Baissus, Président du Directoire de Kalray déclare : ”Nous sommes très heureux de faire partie des membres fondateurs de l'AI Platform Alliance, aux côtés d'entreprises de premier plan de l'industrie. Cette nouvelle alliance pour l'intelligence artificielle va nous permettre de travailler en collaboration avec d'autres acteurs de l'industrie pour offrir des solutions toujours plus efficaces en termes de performance et de faible consommation énergétique.»

