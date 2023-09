19/09/2023 - 18:00

Grenoble - France, le 19 septembre 2023 – Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL ), leader dans les technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données du Cloud au Edge, annonce la disponibilité de Coolidge™2, la nouvelle version de son processeur DPU. Coolidge™2 sera livré aux premiers clients dès la fin du mois. Grâce à Coolidge™2, Kalray entend accélérer sa croissance, en particulier dans le domaine du stockage intensif et du Edge Computing.



DÉBUT DE LA PHASE DE COMMERCIALISATION DE COOLIDGE™2

Suite à l'achèvement de la phase de conception de Coolidge™2 en juin dernier et sa mise en production, Kalray a reçu les premiers échantillons de son nouveau processeur fin août.

« Nous sommes très heureux d'annoncer que Coolidge™2 répond à toutes nos attentes et va pouvoir être livré à nos premiers clients dès la fin du mois », déclare Éric Baissus, Président du Directoire de Kalray. « C'est bien sûr une étape majeure qui marque le début d'une nouvelle phase, avec la commercialisation de ce nouveau processeur. »

Coolidge™2 sera livré aux premiers clients dès la fin du mois de septembre. Coolidge™2 est livré avec l'environnement de développement complet de Kalray comprenant le SDK Kalray AccessCore™, l'outil logiciel KaNN permettant de porter les différents réseaux d'intelligences artificielles développés à partir d'outil standard de l'industrie et les nouvelles cartes d'accélération K300 embarquant Coolidge™2.

LE PREMIER DPU TAILLÉ POUR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Les DPU (Data Processing Units) offrent une nouvelle approche pour traiter les flots de données complexes de manière plus efficace par rapport aux architectures traditionnelles que sont les GPUs (Graphic Processing Units) ou les FPGA (Field Programmable Array).

Fondé sur son architecture brevetée originale MPPA (Massively Parallel Processor Array), Kalray est le premier fabriquant de DPU[1] à avoir intégré avec Coolidge™2 des performances uniques en intelligence artificielle, une fonctionnalité qui va devenir cruciale dans les années à venir. Ainsi Cooligde™2 offrira en particulier :

des capacités de calcul, entre 5 et 10 fois plus élevées que Coolidge™1 (50 TOPS en traitement « entier », et 25 TOPS en traitement « flottant ») ;

une consommation énergétique optimisée de plus de 50% pour certains flots de données ;

un environnement de programmation complètement ouvert et standard, compatible avec Coolidge™1 ;

une capacité unique d'intégrer sur le même processeur des algorithmes de traitement classiques, des traitements d'IA et des protocoles de communication.

COOLIDGE ™ 2 AU CŒUR DE L'OFFRE KALRAY POUR LE MARCHÉ DU STOCKAGE INTENSIF …

Avec l'essor de l'IA et du besoin de traiter et d'analyser les données de manière toujours plus efficace, le stockage rapide joue un rôle essentiel. Kalray offre aujourd'hui une solution complète, matérielle et logicielle, permettant aux entreprises, aux data centers ou aux constructeurs d'infrastructures de stockage de déployer des solutions toujours plus performantes, en particulier dans le cadre de nouveaux usages comme celui de l'IA générative.

Coolidge™2, vise à augmenter plus encore les performances de sa gamme actuelle de solutions de stockage rapide. Les cartes d'accélération basées sur Coolidge™2 vont permettre des gains de performances de 20 à 50% par rapport aux solutions actuelles, des réductions de consommation énergétique significatives et le support de fonctionnalités additionnelles comme la compression à la volée permettant d'optimiser l'utilisation du stockage.

« Le marché du stockage intensif est un marché en pleine croissance, en particulier grâce à l'adoption de modèles d'IA prédictifs de plus en plus larges et très gourmands en ressources de stockage. L'offre de Kalray est déjà utilisée par nos clients sur ce marché du stockage intensif pour l'IA. Coolidge™2 va nous permettre d'offrir une nouvelle gamme de produit encore plus performante sur ce marché en pleine croissance. », indique Éric Baissus.

… ET DU EDGE COMPUTING

Au-delà du marché du stockage intensif, avec Coolidge™2, Kalray vise à prendre une position de leader sur le marché plus large du Edge Computing. Coolidge™2 vise en particulier deux types de solutions. Les solutions de « Smart Vision » qui consistent à analyser des flots d'images ou de vidéos de la manière la plus efficace possible en particulier en utilisant les nouvelles approches à base d'IA. Kalray a déjà signé un contrat majeur auprès d'un leader de l'industrie en 2022[2], qui sera un des premiers à pouvoir tester Coolidge™2. Et le marché des télécoms et de la 5G sur lequel Kalray travaille avec plusieurs leaders de l'industrie, marché qui lui aussi évolue avec une adoption rapide de l'IA pour remplacer ou complémenter les algorithmes classiques utilisés à ce jour.

À PROPOS DE KALRAY

Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL) est leader dans les technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données du Cloud au Edge. Kalray propose une gamme complète de produits et de solutions permettant de développer des applications, ainsi que des infrastructures, plus intelligentes, plus efficaces et plus économes en énergie.

L'offre de Kalray comprend des processeurs DPU (Data Processing Unit) brevetés, issus d'une technologie unique, des cartes d'accélération, ainsi que des solutions logicielles innovantes de stockage et de gestion des données. Utilisées séparément ou de façon combinée, les solutions hautes performances de Kalray permettent à ses clients d'améliorer l'efficacité des datacenters ou de concevoir les meilleures solutions dans des secteurs à forte croissance tels que l'IA, les médias et le divertissement, les sciences de la vie, la recherche scientifique, l'Edge Computing, l'automobile, et biens d'autres.

Essaimage du CEA fondé en 2008, Kalray compte parmi ses investisseurs industriels et financiers Alliance Venture (Renault-Nissan-Mitsubishi), NXP Semiconductors, Bpifrance. Kalray, c'est la technologie, l'expertise, la passion d'offrir toujours plus : plus pour un monde intelligent, plus pour la planète, plus pour nos clients et les développeurs. www.kalrayinc.com

CONTACTS INVESTISSEURS

Eric BAISSUS

contactinvestisseurs@kalrayinc.com

Tel. +33 4 76 18 90 71



ACTUS Finance & Communication

A nne-Pauline PETUREAUX

kalray@actus.fr

Tel. + 33 1 53 67 36 72 CONTACTS PRESSE

Diana Eadington

communication@kalrayinc.com

Tel. +44 7939 877 880



ACTUS Finance & Communication

Serena BONI

sboni@actus.fr

Tel. +33 4 72 18 04 92

[1] Selon le rapport GigaOm Sonar (https://gigaom.com/report/gigaom-sonar-report-for-data-processing-units/) , les principales sociétés fournissant des DPU sur le marché en 2023 sont Nvidia, AMD, Marvell, Intel et Kalray

[2] Cf. communiqué du 14 novembre 2022