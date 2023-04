17/04/2023 - 17:40

Chiffre d'affaires combiné de 22,5 M€, au-dessus de l'objectif de 20 M€, et chiffre d'affaires consolidé de 16,4 M€ (x11) ;

Très nette amélioration de l'EBITDA consolidé (-2,7 M€ versus -5,8 M€ en 2021) ;

Situation financière solide avec des capitaux propres renforcés et une trésorerie disponible de 32,2 M€ ;

Confirmation de l'objectif de 40 M€ de chiffre d'affaires en 2023 et nouvelle amélioration visée de l'EBITDA.

Grenoble - France, le 17/04/2023 – KALRAY (Euronext Growth Paris : ALKAL), leader dans les technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données du Cloud au Edge, annonce ses résultats annuels 2022 et ses perspectives 2023. Les comptes consolidés intègrent Arcapix Holdings Ltd à compter du 15 avril 2022. Les comptes ont été arrêtés par le Directoire, après examen par le Conseil de Surveillance, le 14 avril 2023. Les procédures d'audit ont été effectuées et le rapport d'audit relatif à la certification est en cours d'émission.

Éric Baissus, Président du Directoire de Kalray, déclare :

« L'année 2022 marque un changement de dimension pour Kalray et s'inscrit comme une étape majeure dans notre projet de devenir le leader européen des solutions de traitement intensifs des données. En 2022, nous avons plus que décuplé notre chiffre d'affaires tout en affichant une nette amélioration de notre EBITDA.

Pour 2023, nous voyons un marché dynamique, sur lequel les besoins en solutions de stockage et de traitement de données, toujours plus performantes, intelligentes et efficaces énergétiquement, n'ont jamais été aussi forts. Kalray continue de se positionner comme un leadeur sur ce marché, avec en particulier la sortie de deux produits uniques et fortement complémentaires : notre nouvelle plateforme de data management, ngenea®2, annoncée la semaine dernière, permettant à nos clients de traiter facilement et de manière optimale, des flux de données toujours plus rapides, et notre nouvelle génération de processeur Coolidge™2, prévue pour cet été. Dans ce contexte, nous visons pour cette année de continuer à croître fortement notre chiffre d'affaires mais aussi d'améliorer encore notre EBITDA. »

NETTE AMÉLIORATION DE L'EBITDA CONSOLIDÉ DANS UN CONTEXTE DE CHANGEMENT SIGNIFICATIF DE TAILLE

Sur l'exercice 2022, Kalray enregistre un chiffre d'affaires consolidé[1] record de 16,4 M€ contre

1,5 M€ au 31 décembre 2021 (+1 029%), réparti de façon équilibrée entre l'Europe pour 57% et le reste du monde pour 43% (dont 38% aux États-Unis). Le chiffre d'affaires combiné[2] de Kalray atteint également un niveau historique à 22,5 M€ au 31 décembre 2022, au-dessus de l'objectif annoncé de 20 M€, et intègre 63% de revenus sur la partie « Software »[3] et 37% sur la partie « Hardware »[4].

Le total des produits d'exploitation atteint 30 696 K€ (contre12 336 K€) et intègre 11 753 K€ de production immobilisée liée au développement des nouvelles générations de produits de Kalray, en particulier la prochaine version de son processeur, Coolidge™2.

Les achats et variations de stocks progressent simultanément à la progression du chiffre d'affaires, de 522 K€ au 31 décembre 2021 à 7 221 K€ au 31 décembre 2022.

Les charges courantes progressent de +49%, à 26 153 K€ au 31 décembre 2022 contre 17 585 K€ au 31 décembre 2021 dans un contexte de changement significatif de périmètre. Elles intègrent 9 813 K€ de charges externes (contre 8 115 K€ au 31 décembre 2021, soit une hausse de +21%) et une progression des charges de personnel de +73% à 16 340 K€ contre 9 470 K€ au 31 décembre 2021 en particulier sur des fonctions de vente, d'avant-vente et de support clients avec une forte dimension internationale du fait de l'intégration des équipes Arcapix. Au 31 décembre 2022, l'effectif total de Kalray est de 179 collaborateurs contre 103 au 31 décembre 2021.

L'EBITDA consolidé[5] s'améliore très nettement, à -2 678 K€ au 31 décembre 2022 contre -5 771 K€ au 31 décembre 2021, au-dessus des objectifs fixés par la Société d'amélioration de son EBITDA combiné.

Les dotations aux amortissements et provisions s'élèvent à 16 953 K€ contre 12 852 K€, soit une hausse de +32%, correspondant à l'amortissement de la génération de processeur Coolidge™ de Kalray, désormais en phase de production. Après prise en compte du crédit d'impôt recherche de 4 049 K€ (contre 3 613 K€ au 31 décembre 2021, soit +12,1%), le résultat d'exploitation retraité[6] ressort à -15 582 K€ contre -15 010 K€. Après prise en compte d'un résultat financier positif de 187 K€, le résultat net est quasi stable à -15 548 K€ au 31 décembre 2022 contre -15 115 K€ au 31 décembre 2021.

SITUATION FINANCIÈRE RENFORCÉE – TRÉSORERIE BRUTE DE 32,2 m€ AU 31 DÉCEMBRE 2022

La trésorerie disponible de Kalray ressort très solide à 32 198 K€ au 31 décembre 2022 contre 12 222 K€ au 31 décembre 2021, grâce notamment à l'augmentation de capital de 24 400 K€ réalisée en décembre 2022 et l'émission obligataire convertibles.

L'acquisition d'Arcapix a été payée en numéraire et en actions Kalray. Sur cet exercice 2022, ont été comptabilisés au bilan de Kalray (i) à l'actif, un écart d'acquisition lié à l'intégration d'Arcapix pour un montant de 13 762 K€ avant affectation de la valeur des actifs, et (ii) au passif, un montant de 14137 K€ à la rubrique « Autres dettes » correspondant à la dette envers les cédants d'Arcapix, soit 391 386 actions à émettre jusqu'à fin 2026, dont 73 384 qui seront émis en avril 2023[7]).

Les dettes financières s'élèvent à 12 960 K€ (contre 11 612K€ au 31 décembre 2021), et sont composées de 6 309 K€ d'avances conditionnées, de 2 066 K€ de dettes obligataires convertibles et de 4 585 K€ de dettes bancaires (correspondant au PGE amortissable sur 4 ans à compter de mi-2022). Kalray est en situation de trésorerie nette[8] positive de 19 238 K€ au 31 décembre 2022.

Au 31 décembre 2022, Kalray affiche des capitaux propres largement renforcés à 47 707 K€ contre 25 627 K€ au 31 décembre 2021.

DES SYNERGIES COMMERCIALES FRUCTUEUSES SUR LE STOCKAGE, EN PARTICULIER AVEC DELL

Kalray a été en mesure d'accélérer très fortement le déploiement de son offre, composée aujourd'hui de son offre matérielle historique basée sur ses processeurs DPU, de son offre logicielle provenant de l'acquisition de la société Arcapix Holdings Ltd (« Arcapix ») et la combinaison de ces deux offres.

En particulier, les synergies commerciales suite au rachat d'Arcapix ont permis à Kalray d'avoir accès à un portefeuille conséquent de clients, dans des marchés ayant des besoins très exigeants en termes de stockage et de gestion de données (médias, intelligence artificielle, santé, recherche scientifique).

En 2022, Kalray a aussi rejoint le programme très sélectif Extended Technologies Complete (ETC) en tant que partenaire principal pour les offres de Dell Technologies dans le domaine du stockage. Depuis, les équipes de Kalray ont travaillé étroitement avec les forces de vente et d'avant-vente de Dell, initialement aux États-Unis et, depuis le début de l'année, en Europe. Cette collaboration très fructueuse a déjà permis de concrétiser des prises de commandes pour Kalray de plusieurs millions d'euros et devrait permettre une forte croissance de l'activité commerciale au deuxième semestre de l'année à la vue des cycles de vente. Ces commandes, principalement réalisées aux États-Unis à ce jour, représentent des montants significatifs (allant de quelques centaines de milliers d'euros par commande à une commande récente de 800 K€).

En parallèle, Kalray a lancé sa deuxième génération de plateforme de « data management », ngenea®2. Issue du produit ngenea® d'Arcapix, ngenea®2 intègre les processeurs DPUs de Kalray et offre une solution unique de management des données de manière optimale pour les sociétés devant analyser et traiter des flots très importants de données. ngenea®2 est présentée cette semaine par la filiale pixitmedia de Kalray, spécialisée dans le domaine des médias et du divertissement, au salon 2023 NAB Show® avec des démonstrations prévues sur les stands d'Amazon Web Services (AWS) et Seagate[9] Pour rappel, pixitmedia avait intégré en 2022 le programme d'accélération des fournisseurs indépendants de logiciels (ISV, Independent Software Vendor) d'AWS[10].

Enfin, Kalray poursuit le déploiement de la première phase du contrat d'envergure signé avec un acteur américain majeur de l'industrie[11] pour le développement et la fourniture de cartes d'accélération basées sur les processeurs DPUs de Kalray. La Société et les équipes du client travaillent actuellement en étroite collaboration sur le design de la carte haute performance incluant 4 processeurs MPPA® DPU Coolidge™2 de Kalray, et qui devra être qualifiée par le client au cours de l'exercice 2023 avant la phase de production, en ligne avec les plans originaux. Cette première étape correspondra à une première tranche de revenus de 1 M$ attendus sur cet exercice. Pour mémoire, ce contrat représente pour Kalray un potentiel commercial de plusieurs dizaines de millions d'euros par an.

POURSUITE DE LA CROISSANCE ET DES RECRUTEMENTS - OBJECTIFS 2023 : 40 M€ DE CHIFFRE D'AFFAIRES ET NOUVELLE PROGRESSION DE L'EBITDA

Sur l'exercice 2023, Kalray poursuit sa politique de recrutement afin de structurer la société pour les nouvelles phases à venir. Ces recrutements se font essentiellement au niveau des forces de ventes et de support, mais aussi au niveau de l'équipe de management. Ainsi, Kalray a structuré et est en cours de recrutement d'une équipe de management capable de porter les ambitions de croissance et de rentabilité de la Société. La Société a accueilli dernièrement Denis Scherrer à la Direction Financière et plusieurs profils très expérimentés dans son marché, avec une dimension internationale.

En 2023, Kalray lancera sur le marché deux évolutions majeures de ses produits, ngenea®2 déjà annoncé et Coolidge™2 prévu cet été. En parallèle, Kalray continuera de développer sa prochaine génération de processeurs, Dolomites™, financée par la levée de fonds réalisée en décembre dernier et qui devrait également bénéficier de soutiens publics dans le cadre d'un appel à projets.

Au vu du nombre de projets actuels et des discussions en cours, Kalray prévoit une accélération forte de son chiffre d'affaires en particulier au deuxième semestre et confirme son ambition de générer un chiffre d'affaires 2023 de 40 M€. Kalray vise de plus, sur l'exercice 2023, une nouvelle progression de son EBITDA.

Prochain rendez-vous :

11 juillet 2023 (après Bourse) : Chiffre d'affaires semestriel 2023

À PROPOS DE KALRAY

Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL) est leader dans les technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données du Cloud au Edge. Kalray propose une gamme complète de produits et solutions permettant de développer des applications, ainsi que des infrastructures, plus intelligentes, plus efficaces et plus économes en énergie.

L'offre de Kalray comprend des processeurs DPU (Data Processing Unit) brevetés, issus d'une technologie unique, des cartes d'accélération, ainsi que des solutions logicielles innovantes de stockage et de gestion des données. Utilisées séparément ou de façon combinée, les solutions hautes performances de Kalray permettent à ses clients d'améliorer l'efficacité des datacenters ou de concevoir les meilleures solutions dans des secteurs à forte croissance tels que l'IA, les médias et le divertissement, les sciences de la vie, la recherche scientifique, l'Edge Computing, l'automobile, et biens d'autres.

Essaimage du CEA fondé en 2008, Kalray compte parmi ses investisseurs industriels et financiers Alliance Venture (Renault-Nissan-Mitsubishi), NXP Semiconductors, Bpifrance. Kalray, c'est la technologie, l'expertise, la passion d'offrir toujours plus : plus pour un monde intelligent, plus pour la planète, plus pour nos clients et les développeurs. www.kalrayinc.com



CONTACTS INVESTISSEURS

Eric BAISSUS

contactinvestisseurs@kalrayinc.com

Tel. 04 76 18 90 71



ACTUS finance & communication

Anne-Pauline PETUREAUX

kalray@actus.fr

+ 33 1 53 67 36 72

CONTACTS PRESSE

Sylvie DAM

communication@kalrayinc.com

Tel. 04 76 18 90 71



ACTUS finance & communication

Serena BONI

sboni@actus.fr

Tel. 04 72 18 04 92

Annexes

Données auditées

Compte de résultats

K€ 31 décembre 2021 31 décembre 2022 Chiffre d'affaires 1 454 16 414 Subventions 2 425 2 280 Production immobilisée (R&D) 8 323 11 753 Autres produits 134 249 PRODUITS D'EXPLOITATION 12 336 30 696 Achats et variation de stocks (522) (7 221) Charges d'exploitation (17 585) (26 153) dont charges de personnel (9 470) (16 340) dont autres charges externes (8 115) (9 813) EBITDA (5 771) (2 678) Dotations aux amortissements et provisions (12 852) (16 953) RESULTAT D'EXPLOITATION (18 623) (19 631) CREDIT D'IMPOT RECHERCHE 3 613 4 049 RESULTAT D'EXPLOITATION RETRAITE (avec CIR) (15 010) (15 582) RESULTAT FINANCIER (105) 187 RESULTAT EXCEPTIONNEL - (153) RESULTAT NET (15 115) (15 548)

Bilan

K€ ACTIF 31 décembre 2021 31 décembre 2022 Immobilisations incorporelles 19 461 38 129 Dont écart d'acquisition - 13 762 Immobilisations corporelles 4 764 3 131 Immobilisations financières 698 373 ACTIF IMMOBILISE 24 923 41 633 Stocks 229 2 065 Créances Clients 1 095 3 273 CIR, créances fiscales & subventions 3 980 7 027 Disponibilités 12 222 32 198 ACTIF CIRCULANT 17 526 44 563 Comptes de régularisation (CCA) 831 1 439 TOTAL ACTIF 43 280 87 635

K€ PASSIF 31 décembre 2021 31 décembre 2022 CAPITAUX PROPRES 25 627 47 707 Provisions 124 427 Avances conditionnées 6 286 6 309 Emprunts bancaires et obligations convertibles 5 326 6 665 Fournisseurs 2 628 5 817 Dettes fiscales et sociales 1 298 3 065 Autres dettes 47 15 923 TOTAL DETTES et PROVISIONS 15 709 38 206 Produits constatés d'avance 1 944 1 722 TOTAL PASSIF 43 280 87 635

Tableau des flux de trésorerie

Tableau de flux de Trésorerie 31-déc-21 31-déc-22 Marge Brute 932 7 062 Dépenses d'exploitation (17 585) (26 153) Projets subventionnés 1 871 1 888 Variation du BFR (712) 863 Crédit d'impôt 2 703 1 958 Remboursement CEA (722) (721) Flux de Trésorerie générée par l'activité (13 513) (15 103) Investissement (5 359) (2 901) Trésorerie disponible (18 872) (18 004) Emission de titres 11 124 36 675 Variation sur emprunt (247) 1 282 Variation sur avance remboursable (21) 23 Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement 10 856 37 980 Variation de trésorerie (8 016) 19 976 Trésorerie à l'ouverture 20 238 12 222 Trésorerie à la clôture 12 222 32 198

[1] Taux de change EUR/GBP 1,16. Données auditées. Le chiffre d'affaires consolidé intègre Arcapix Holdings Ltd à compter du 15 avril 2022.

[2] Indicateur alternatif de performance. Chiffre d'affaires consolidé comme si l'acquisition d'Arcapix avait été réalisée au 1er janvier 2022, hors autre retraitement. Taux de change EUR/GBP 1,16.

[3] Offre logicielle principalement, complétée par les activités de support et de services connexes

[4] Offre de microprocesseurs, de cartes et de solutions matérielle complètes de stockage

[5] Ebitda : Résultat d'exploitation hors dotations aux amortissements sur immobilisations et hors dotations aux provisions et dépréciations

[6] Résultat d'exploitation retraité : Résultat d'exploitation + Crédit Impôt Recherche

[7] À la date de réalisation de l'opération, 73 384 actions ont été émises aux vendeurs et le solde du prix d'achat d'un maximum de 391 386 actions supplémentaires sera payé en plusieurs versements différés sur 4 ans dépendant notamment de la présence des fondateurs et de la réalisation d'objectifs commerciaux. Le prix par action Kalray dans le cadre de cette opération sera égal à 36,12 € (le prix moyen pondéré en fonction du volume des actions Kalray sur la période de 180 jours de bourse précédant immédiatement la signature de la term-sheet non engageante relative à la transaction envisagée).

[8] Emprunts et dettes financières – trésorerie disponible.

[9] Cf communiqué du 13 avril 2023

[10] Cf communiqué du 21 septembre 2022

[11]Cf. communiqué du 14 Novembre 2022