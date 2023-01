03/01/2023 - 17:45

Au titre du contrat de liquidité confié par la société KALRAY SA à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 10 706

Solde en espèces: 110 196,07 €

Au cours du 2ème semestre 2022, il a été négocié un total de :

ACHAT 149 509 titres 2 705 532,75 € 1 399 transactions VENTE 150 827 titres 2 697 800,80 € 1 351 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 12 080

Solde en espèces: 116 902,45 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0

Solde en espèces : 250 000,00 €

ANNEXE

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 1 399 149 509 2 705 532,75 1 351 150 827 2 697 800,80 01/07/2022 11 424 7787,06 11 720 13314,38 04/07/2022 0 0 0 12 692 13086,41 05/07/2022 0 1230 23044,3 0 1141 21498,38 06/07/2022 0 20 372,4 0 1541 29053,24 07/07/2022 0 100 1910 0 898 17476,52 08/07/2022 0 0 0 23 780 16016,52 11/07/2022 12 836 17076,39 5 457 9546,96 12/07/2022 24 1408 28304,74 9 397 8304,37 13/07/2022 59 1307 24775,62 3 100 1962 14/07/2022 0 814 14842,15 0 33 608,5 15/07/2022 0 1672 29655,26 0 1298 23200,32 18/07/2022 0 1123 19374 0 646 11207,97 19/07/2022 0 424 7167,47 0 957 16369,39 20/07/2022 0 852 14528,99 0 618 10689,48 21/07/2022 0 0 0 0 682 11889,58 22/07/2022 0 471 8210,19 0 565 9883,15 25/07/2022 0 818 14029,68 0 212 3690,16 26/07/2022 0 353 5957,4 0 1123 19074,72 27/07/2022 0 267 4553,69 0 1047 17988,4 28/07/2022 1 77 1347,5 21 815 14344,33 29/07/2022 13 614 11565,55 13 630 11759,83 01/08/2022 2 85 1608,1 26 915 17664,26 02/08/2022 0 1012 18958,71 0 141 2662,28 03/08/2022 0 467 8677,37 0 341 6359,68 04/08/2022 0 0 0 0 1811 35609,69 05/08/2022 0 1461 28682,06 0 382 7577,7 08/08/2022 0 411 7882,98 0 816 15776,54 09/08/2022 0 0 0 0 806 16858,22 10/08/2022 0 412 9018,64 0 895 20244,09 11/08/2022 0 951 22100,76 0 739 17346,55 12/08/2022 0 867 19962,41 0 818 18916,9 15/08/2022 0 1058 24661,03 0 1313 30610,36 16/08/2022 0 967 22618,71 0 447 10511,74 17/08/2022 0 1276 29107,86 0 175 4077,5 18/08/2022 0 748 16774,42 0 663 14986,72 19/08/2022 0 817 18373,68 0 285 6341,91 22/08/2022 0 674 14525,71 0 135 2829,95 23/08/2022 0 1083 22089,3 0 576 11963,23 24/08/2022 0 650 14087 0 1668 35610,3 25/08/2022 0 557 12782,09 0 1101 25650,44 26/08/2022 0 894 21154,9 0 764 18095,03 29/08/2022 0 2683 60220,47 0 1508 33695,66 30/08/2022 0 1137 24243,57 0 555 11938,11 31/08/2022 0 1074 22174,23 0 926 19158,29 01/09/2022 0 1535 31268,56 0 1725 35583,99 02/09/2022 0 1085 22202,03 0 1378 28237,98 05/09/2022 0 1026 20729,61 0 1444 29051,84 06/09/2022 0 1557 31812,47 0 1497 30721,88 07/09/2022 0 715 14741,01 0 500 10305 08/09/2022 0 654 13398,5 0 632 13113,3 09/09/2022 0 1278 26597,86 0 1320 27584,04 12/09/2022 0 855 17306,82 0 320 6492,51 13/09/2022 0 1796 35501,53 0 580 11599,01 14/09/2022 0 2636 49953,78 0 2225 42480,59 15/09/2022 0 1458 26998,52 0 1493 27502,7 16/09/2022 0 1864 34410,74 0 2028 37547,61 19/09/2022 0 1127 20441,75 0 874 15634,37 20/09/2022 0 1014 18150,3 0 2364 42777,53 21/09/2022 0 1756 31718,8 0 986 17658,77 22/09/2022 0 2484 41885,7 0 1664 28140,57 23/09/2022 0 3279 50686,78 0 1295 20218,06 26/09/2022 0 463 6529,92 0 2026 28799,59 27/09/2022 0 599 8859,63 0 1379 20727,06 28/09/2022 0 2023 29014,27 0 1164 16565,7 29/09/2022 0 1153 16102,68 0 2224 31249,2 30/09/2022 0 315 4410 0 2989 43680,05 03/10/2022 0 813 12307,11 0 3254 50416,83 04/10/2022 0 374 6214,31 0 948 15534,02 05/10/2022 44 2343 37926,14 10 483 7697,96 06/10/2022 22 1036 16467,74 20 921 14748,62 07/10/2022 0 2285 35294,8 0 416 6360,89 10/10/2022 1 25 390 33 1405 21578,13 11/10/2022 0 1043 16306,16 0 981 15391,3 12/10/2022 13 1048 16510,61 26 1375 21806,4 13/10/2022 22 1590 24988,12 27 1782 28143,84 14/10/2022 13 929 15234,49 38 2329 38506,06 17/10/2022 20 1488 24873,41 15 937 15629,07 18/10/2022 7 250 4238,28 21 1493 25294,11 19/10/2022 0 2145 36057,24 0 791 13231,93 20/10/2022 15 1464 23702,16 16 1217 19658,93 21/10/2022 0 1534 24568,39 0 1602 25658,59 24/10/2022 18 1107 17935,28 28 1463 23704,55 25/10/2022 25 1558 25480,93 29 1169 19122,62 26/10/2022 30 1497 24074,16 28 2110 33945,68 27/10/2022 25 1255 20189,31 6 286 4604,37 28/10/2022 45 1671 26331,79 23 1340 21059,84 31/10/2022 31 1170 18302,54 19 1008 15615,13 01/11/2022 33 1479 23121,95 17 1242 19478,16 02/11/2022 29 1165 17856,77 16 738 11370,44 03/11/2022 0 2178 32631,23 0 865 12690,59 04/11/2022 26 1906 28523,1 56 3726 55914,22 07/11/2022 0 63 976,48 0 1372 21215,92 08/11/2022 0 1470 23078,71 0 1727 27097,67 09/11/2022 35 1601 26022,81 23 645 10533,5 10/11/2022 50 1965 30594,46 56 2862 44888,18 11/11/2022 31 1191 19147,95 53 2349 38092,79 14/11/2022 17 460 9118,76 23 708 14184,99 15/11/2022 39 1771 33934,31 21 801 15208,51 16/11/2022 48 1894 35432,95 24 1108 20680,27 17/11/2022 28 1618 30294,95 46 3266 61609,82 18/11/2022 39 2445 47651,34 72 3288 64435,92 21/11/2022 0 1116 22472,45 0 1340 27139,96 22/11/2022 29 1716 35182,63 19 1305 26927,24 23/11/2022 20 1139 23290,16 5 323 6568,75 24/11/2022 32 1393 28414,41 38 1699 34771,56 25/11/2022 12 513 10395,59 7 379 7704,77 28/11/2022 0 1174 23854,15 0 1140 23313,11 29/11/2022 0 1776 36316,18 0 1779 36479,11 30/11/2022 0 1268 25673,07 0 173 3512,59 01/12/2022 81 3734 74871,93 23 1753 35613,6 02/12/2022 0 1541 25624,67 0 436 7803,75 05/12/2022 13 469 8103,94 17 389 6751,37 06/12/2022 0 1483 25128,25 0 1452 24642,91 07/12/2022 22 1075 18187,17 36 2115 35973,61 08/12/2022 17 762 13372,95 43 1560 27471,13 09/12/2022 36 1756 30717,71 23 1478 25957,52 12/12/2022 0 628 11044,7 0 2048 36047,67 13/12/2022 30 2276 40661,65 33 1627 29346,52 14/12/2022 35 1932 33836,85 19 918 16263,47 15/12/2022 33 1265 21820,74 14 412 7192,61 16/12/2022 27 1108 18725,09 20 905 15282,74 19/12/2022 28 1879 31784,22 24 1960 33373,51 20/12/2022 0 655 11033,87 0 376 6286,72 21/12/2022 2 62 1074,12 34 1555 26276,39 22/12/2022 15 726 12576,28 20 635 11037,13 23/12/2022 16 775 13554,91 43 1344 23644,86 26/12/2022 0 0 0 0 0 0 27/12/2022 0 1722 30176,5 0 608 10698,67 28/12/2022 43 1276 21356,28 14 804 13504,79 29/12/2022 10 988 16826,73 46 2948 49895,78 30/12/2022 70 2705 46749,16 4 120 2088

À PROPOS DE KALRAY

Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL) est leader dans les technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données du Cloud au Edge. Kalray propose une gamme complète de produits et de solutions permettant de développer des applications, ainsi que des infrastructures, plus intelligentes, plus efficaces et plus économes en énergie.

L'offre de Kalray comprend des processeurs DPU (Data Processing Unit) brevetés, issus d'une technologie unique, des cartes d'accélération, ainsi que des solutions logicielles innovantes de stockage et de gestion des données. Utilisées séparément ou de façon combinée, les solutions hautes performances de Kalray permettent à ses clients d'améliorer l'efficacité des datacenters ou de concevoir les meilleures solutions dans des secteurs à forte croissance tels que l'IA, les médias et le divertissement, les sciences de la vie, la recherche scientifique, l'Edge Computing, l'automobile, et biens d'autres.

Essaimage du CEA fondé en 2008, Kalray compte parmi ses investisseurs industriels et financiers Alliance Venture (Renault-Nissan-Mitsubishi), NXP Semiconductors, Bpifrance. Kalray, c'est la technologie, l'expertise, la passion d'offrir toujours plus : plus pour un monde intelligent, plus pour la planète, plus pour nos clients et les développeurs. www.kalrayinc.com