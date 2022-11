10/11/2022 - 17:35

Grenoble - France, le 10 november 2022 – Kalray (Euronext Growth Paris: ALKAL), leader dans les technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données du Cloud au Edge, présente sa vision du calcul haute performance au salon SuperComputing (SC22) qui se tiendra à Dallas, du 14 au 17 novembre 2022. A travers plusieurs présentations pour les clients HPC[1] et UDS[2] de Dell Technologies, Kalray démontrera comment ses solutions matérielles et logicielles très complémentaires répondent aux besoins du stockage et du traitement intensif des données.



Les solutions de Kalray pour les données non structurées ainsi que le stockage HPC, offrent aux entreprises une solution complète pour le calcul, le stockage et la gestion des données et seront présentées cette année sur le stand de Dell Technologies (stand 2443).

« C'est une excellente opportunité pour Kalray de présenter son portefeuille d'offres pour le marché du stockage HPC et des solutions de données non structurées », déclare Éric Baissus, Président du Directoire de Kalray. « Notre participation à SC22 et les présentations que nous y donnons font partie de notre stratégie pour accélérer notre go-to-market et renforcer notre position clé sur le marché du stockage ».

En particulier, avec ses solutions pixstor™ et ngenea®, Kalray propose désormais une offre tout-en-un, facile à utiliser, qui répond aux exigences des charges de travail intensives dans ce domaine. Le stockage scratch "Tier Zero" de pixstor™ permet ainsi aux clients d'augmenter les performances du stockage, tandis que ngenea® améliore considérablement l'efficacité en consolidant les environnements de stockage, tels que Dell PowerScale et ECS, et en simplifiant les flux de gestion des données.

A travers les présentations qui seront données par Greg Furmidge, VP of Global Sales Operations et Isaiah Weiner, Technical Solutions Architect chez Kalray, sur le stand de Dell Technologies , les visiteurs du salon SC22 pourront partager la vision de Kalray et échanger sur les solutions HPC et UD, qui utilisent les logiciels pixstor™ pour le stockage haute performance et ngenea® pour l'orchestration des données.



PRESENTATIONS

15 novembre 2022, à 11:00

“Kalray pixstor™, Beyond Storage”

Greg Furmidge, VP of Global Sales Operations, Kalray

15 novembre 2022, à 14:40

“Accelerating Data-Driven HPC”

Isaiah Weiner, Technical Solutions Architect, Kalray

Anthony Dina, Global Field CTO, Dell Technologies

16 novembre 2022, à 10:20

Isaiah Weiner, Technical Solutions Architect, Kalray

“Kalray ngenea®, Beyond Cloud for Your Business Capabilities and Workflows”

16 novembre 2022, à 14:40

“Accelerating Data-Driven HPC”

Isaiah Weiner, Technical Solutions Architect, Kalray

Anthony Dina, Global Field CTO, Dell Technologies

COCKTAIL

Par ailleurs, Kalray et Dell organiseront un cocktail et un événement de réseautage avec des leaders de l'industrie, pour partager et échanger sur ces thématiques au cours d'un moment privilégié et convivial.

Date : Jeudi 15 novembre 2022, de 17:00 à 19:00, Hard Shake Lounge.

: Jeudi 15 novembre 2022, de 17:00 à 19:00, Hard Shake Lounge. Inscription : Cliquer ici pour s'enregistrer



En savoir plus sur les solutions communes de Kalray et de Dell Technologies :

À PROPOS DE KALRAY

Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL) est leader dans les technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données du Cloud au Edge. Kalray propose une gamme complète de produits et de solutions permettant de développer des applications, ainsi que des infrastructures, plus intelligentes, plus efficaces et plus économes en énergie.

L'offre de Kalray comprend des processeurs DPU (Data Processing Unit) brevetés, issus d'une technologie unique, des cartes d'accélération, ainsi que des solutions logicielles innovantes de stockage et de gestion des données. Utilisées séparément ou de façon combinée, les solutions hautes performances de Kalray permettent à ses clients d'améliorer l'efficacité des datacenters ou de concevoir les meilleures solutions dans des secteurs à forte croissance tels que l'IA, les médias et le divertissement, les sciences de la vie, la recherche scientifique, l'Edge Computing, l'automobile, et biens d'autres.

Essaimage du CEA fondé en 2008, Kalray compte parmi ses investisseurs industriels et financiers Alliance Venture (Renault-Nissan-Mitsubishi), NXP Semiconductors, Bpifrance. Kalray, c'est la technologie, l'expertise, la passion d'offrir toujours plus : plus pour un monde intelligent, plus pour la planète, plus pour nos clients et les développeurs. www.kalrayinc.com



[1] HPC : High-Performance Computing

[2] UDS : Unstructured Data Solutions