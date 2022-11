08/11/2022 - 18:00

Grenoble - France, 8 novembre 2022 – Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL), leader dans les technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données du Cloud au Edge, annonce la nomination d'Olivier Carton en qualité de Directeur Administratif et Financier du Groupe. Il rejoindra prochainement le Directoire de Kalray en remplacement d'Anne Gabrot, qui occupait la fonction de Directrice Administrative et Financière depuis 7 ans et qui a décidé de se consacrer à d'autres projets.

Diplômé de l'EM Lyon et titulaire d'un MBA à l'INSEAD, Olivier Carton, 58 ans, compte plus de 30 années d'expérience en direction financière opérationnelle, avec une forte expertise de la gestion financière et du management d'équipes internationales. Il a démarré sa carrière en audit et conseil au sein du cabinet Arthur Andersen pendant 6 ans, avant d'évoluer dans de grands groupes industriels en France et à l'international : Valéo Argentine, Infogrames, Silliker Group Corp - groupe Biomérieux ou encore Eurofins Biomis, et plus récemment chez OnePoint, acteur de la transformation digitale.

Olivier Carton dispose d'une solide expertise financière dans un contexte d'entreprises à fort développement ou en phase de structuration. Il a acquis au cours de sa carrière une forte expérience dans les domaines du reporting et du pilotage de l'optimisation de la performance économique et financière et a également été en charge de la direction financière d'Infogrames, société cotée à Paris (SBF120) et au NASDAQ via sa filiale GT Interactive. Dernièrement, il était Directeur des opérations de Fifteen, référence du Vélo en Libre Service (VLS) dans plus de 30 villes dans le monde, après en avoir structuré la direction financière.

Eric Baissus, Président du Directoire, déclare : « Je tiens à remercier chaleureusement Anne Gabrot pour son implication à nos côtés pendant 7 années et sa précieuse contribution à la structuration et au développement de Kalray. Je lui souhaite le meilleur pour ses projets futurs. Je me réjouis d'accueillir Olivier au sein de notre société alors que Kalray engage son changement de dimension. Sa grande expérience opérationnelle et ses solides compétences d'encadrement exercées dans un contexte international au sein de sociétés à fort développement, seront des atouts précieux pour notre société. »

À PROPOS DE KALRAY

Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL) est leader dans les technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données du Cloud au Edge. Kalray propose une gamme complète de produits et de solutions permettant de développer des applications, ainsi que des infrastructures, plus intelligentes, plus efficaces et plus économes en énergie.

L'offre de Kalray comprend des processeurs DPU (Data Processing Unit) brevetés, issus d'une technologie unique, des cartes d'accélération, ainsi que des solutions logicielles innovantes de stockage et de gestion des données. Utilisées séparément ou de façon combinée, les solutions hautes performances de Kalray permettent à ses clients d'améliorer l'efficacité des data centers ou de concevoir les meilleures solutions dans des secteurs à forte croissance tels que l'IA, les médias et le divertissement, les sciences de la vie, la recherche scientifique, l'Edge Computing, l'automobile, et biens d'autres.

Essaimage du CEA fondé en 2008, Kalray compte parmi ses investisseurs industriels et financiers Alliance Venture (Renault-Nissan-Mitsubishi), NXP Semiconductors, Bpifrance. Kalray, c'est la technologie, l'expertise, la passion d'offrir toujours plus : plus pour un monde intelligent, plus pour la planète, plus pour nos clients et les développeurs. www.kalrayinc.com