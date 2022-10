26/10/2022 - 18:00

Une reconnaissance pour la technologie unique de Kalray et son processeur DPU (Data Processing Unit), un nouveau type de processeur programmable haute performance et basse consommation, dédié aux applications de calcul intensif.



Grenoble - France, le 26 octobre 2022 – Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL), leader dans les technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données du Cloud au Edge, a été distingué à plusieurs reprises en remportant le Prix Or de l'Innovation, le Prix du Public et le bronze au palmarès des Data Silicon Awards, qui se sont tenus le 20 octobre 2022, à Paris. Organisés dans le cadre de la Silicon Day Data, les Silicon Data Awards récompensent les meilleurs projets, solutions et innovations data de l'univers IT et tech. Ces prix viennent distinguer une fois de plus une technologie unique, qui avait été également primée au Flash Memory Summit en août dernier.



Le DPU de Kalray : un nouveau type de processeur à l'honneur

« Nous sommes ravis d'avoir remportés ces distinctions, c'est une reconnaissance de notre technologie innovante mais aussi de tout le projet porté par Kalray pour révolutionner la façon dont les données vont être traitées et gérées à l'avenir. Les DPU vont jouer un rôle crucial dans les industries de demain et suscitent un intérêt croissant. Les processeurs conçus pour les besoins d'hier, tels que les CPU, GPU, ne peuvent pas toujours analyser efficacement les gigantesques quantités de données générées par les applications d'aujourd'hui. Les équipes de Kalray ont développé une technologie permettant d'exploiter tout le potentiel d'un monde qui repose désormais sur des données massives et disparates, à traiter le plus rapidement possible : le MPPA® DPU », explique Eric Baissus, Président du Directoire de Kalray.

Grâce son architecture brevetée, dotée de 80 cœurs, le DPU de Kalray gère en parallèle et sans goulets d'étranglement de multiples flux de données, permettant aux applications exploitant des quantités massives de données d'être plus intelligentes, plus efficaces et économes en énergie. Il s'agit d'un processeur programmable haute performance et basse consommation, dédié aux applications de calcul intensif pour des marchés en plein essor (datacenter, IA, edge computing, 5G, automobile…).

« L'innovation est au cœur de l'ADN de VMware depuis plus de vingt ans. A travers ces Silicon Data Awards, je suis ravi de constater le dynamisme de notre écosystème et la qualité des projets présentés. Les prix qui ont été décernés à Kalray saluent une technologie innovante et unique à travers son processeur DPU, et démontrent la capacité de notre écosystème d'innover aussi bien sur le volet hardware que software pour un traitement et une gestion plus efficaces des données », commente Marc Dollois, Vice-Président et Directeur Général de VMware France, et membre du jury des Silicon Data Awards.

Kalray, seul acteur en Europe à proposer un processeur DPU

Essaimage du CEA Leti, un des laboratoires les plus avancés dans le semi-conducteur, Kalray a développé une avance technologique lui permettant de proposer une alternative très compétitive face à des acteurs principalement américains et chinois, et est le seul acteur en Europe à proposer ce type de processeur un atout pour la souveraineté numérique de la France et de l'Europe.

La société a été déjà sélectionnée par des clients du monde du Cloud comme Clever Cloud en France et collabore avec Dell Technologies, le leader du monde du stockage, à travers un partenariat stratégique. Elle participe aussi à de nombreux projets collaboratifs européens comme le projet EPI (European Initiative Processor), ou encore les projets PIRANA et 5G-OPERA autour de la 5G. Dans un récent communiqué conjoint, Kalray, 2CRSi, Clever Cloud et Vates, ont également annoncé leur collaboration pour équiper les data centers de matériels souverains et innovants. Un projet visant à développer des solutions destinées aux infrastructures des data centers Cloud et Edge autour du processeur DPU de Kalray et des technologies innovantes de virtualisation et de logiciel de ses partenaires.

Devenir un acteur majeur du traitement intelligent et de la gestion des données

Kalray ambitionne de devenir un leader mondial du traitement intelligent et de la gestion des données. Pour ce faire, la société a fait l'acquisition en Mars 2022 d'Arcapix Holdings Ltd, éditeur de logiciel britannique spécialisé dans les solutions de stockage et de gestion des données, dédiées aux applications de calculs intensifs.

« Bien que l'industrie du semi-conducteur soit dominée par une poignée d'acteurs - souvent américains, l'émergence de nouveaux usages et de nouvelles technologies rebat les cartes. Lors de chaque rupture technologique, nous avons vu apparaître de nouveaux acteurs qui sont devenus par la suite des leaders dans leur domaine parce qu'ils ont su apporter une réponse technologique adaptée aux nouveaux besoins, que les solutions existantes ne pouvaient pleinement satisfaire. Je suis convaincu que la technologie de Kalray peut nous permettre d'y parvenir.

Avec l'acquisition d'Arcapix, nous pouvons désormais proposer aussi des solutions logicielles très complémentaires afin de répondre à l'évolution des besoins dans le monde du stockage et du traitement intensifs des données et accélérer la mise sur le marché de notre technologie. Cette acquisition renforce notre position sur le marché du stockage pour le calcul intensif et s'inscrit parfaitement dans la stratégie de développement et l'ambition de Kalray, en venant compléter nos produits, nos équipes, notre expertise et nos marchés, et pour faire de Kalray, à terme, un leader mondial dans le traitement intelligent et de la gestion des données .», conclut Eric Baissus.

A PROPOS DE KALRAY

Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL) est leader dans les technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données du Cloud au Edge. Kalray propose une gamme complète de produits et solutions permettant de développer des applications, ainsi que des infrastructures, plus intelligentes, plus efficaces et plus économes en énergie.

L'offre de Kalray comprend des processeurs DPU (Data Processing Unit) brevetés, issus d'une technologie unique, des cartes d'accélération, ainsi que des solutions logicielles innovantes de stockage et de gestion des données. Utilisées séparément ou de façon combinée, les solutions hautes performances de Kalray permettent à ses clients d'améliorer l'efficacité des datacenters ou de concevoir les meilleures solutions dans des secteurs à forte croissance tels que l'IA, les médias et le divertissement, les sciences de la vie, la recherche scientifique, l'Edge Computing, l'automobile, et biens d'autres.

Essaimage du CEA fondé en 2008, Kalray compte parmi ses investisseurs industriels et financiers Alliance Venture (Renault-Nissan-Mitsubishi), NXP Semiconductors, Bpifrance. Kalray, c'est la technologie, l'expertise, la passion d'offrir toujours plus : plus pour un monde intelligent, plus pour la planète, plus pour nos clients et les développeurs.www.kalrayinc.com