Projet ReNESENS

Processeurs DPU, virtualisation et logiciels : le meilleur de la technologie

pour l'indépendance numérique de la France et de l'Europe.

Strasbourg, Nantes, Grenoble, Paris - France, le 17 octobre 2022 : 2CRSi (Euronext Paris ISIN code : FR0013341781), concepteur et fabricant de serveurs haute performance et à faible consommation d'énergie, Clever Cloud, fournisseur européen de solutions d'automatisation et d'optimisation pour l'hébergement de sites web et d'applications, Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL), leader dans les technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données du Cloud au Edge et Vates, éditeur de logiciels open source spécialisé dans la virtualisation sécurisée, annoncent que le projet ReNESENS, porté par Vates, est lauréat du Plan d'Investissement France 2030 - "Soutien à l'offre de solutions pour l'industrie du futur”. L'objectif de ReNESENS est de développer des solutions pour les infrastructures des data centers Cloud et Edge autour d'un nouveau type de processeurs appelés DPU (Data Processing Unit), ainsi que des technologies innovantes de virtualisation et de logiciel.

La vitesse, la complexité et la quantité de données traitées par les data centers n'ont jamais été aussi importantes, atteignant un niveau historique dans le Cloud et plus récemment sur le Edge. De nouveaux types d'équipements, basés sur des technologies innovantes tant au niveau matériel que logiciel, sont nécessaires pour concevoir des infrastructures plus efficaces, plus ouvertes et optimisées en termes de consommation d'énergie.

Le projet ReNESENS fédère certaines des entreprises françaises les plus avancées en la matière, reconnues pour leur expertise unique dans les domaines des processeurs DPU, des logiciels de virtualisation, des serveurs haute performance et des architectures innovantes : Vates, Clever Cloud, Kalray et 2CRSi. Le projet vise à développer une proposition souveraine innovante et compétitive tant pour les utilisateurs finaux que pour l'écosystème des data centers.

Olivier Lambert, Président et fondateur de Vates : « Les data centers sont aujourd'hui d'une importance cruciale et nécessitent une gestion et une portabilité des systèmes innovantes et très efficaces. À cet égard, la virtualisation joue un rôle clé. ReNESENS est un projet d'importance stratégique pour développer la prochaine génération de data centers, tant au niveau du Cloud que du Edge, en périphérie. Dans le cadre de ce projet, Vates travaillera en étroite collaboration avec ses partenaires afin d'intégrer XCP-ng à l'architecture du processeur DPU de Kalray mais aussi pour s'assurer que sa pile logicielle fonctionne parfaitement avec les outils réseau de Clever Cloud. Vates fournira également des équipements optimisés réunissant le meilleur des technologies de Kalray, de Clever Cloud et des serveurs haute performance de 2CRSi dédiés aux segments « High End » et Edge Computing. »

Alain Wilmouth, Président et Directeur Général de 2CRSi : « L'innovation est la force motrice de 2CRSi. Notre contribution au projet ReNESENS est stratégique pour l'ensemble du groupe. En effet, travailler sur la souveraineté technologique est essentiel pour réussir dans un monde post COVID désorienté. Ce projet, entièrement développé en France avec nos partenaires Kalray, Clever Cloud et Vates, va changer la façon dont les infrastructures vont être gérées et alimentées en énergie. Cette solution est conçue pour résoudre deux problèmes majeurs de notre industrie : la sécurité du Cloud et les économies d'énergie au niveau des data centers. »

Éric Baissus, Président du Directoire de Kalray : « Les processeurs DPU changent la donne dans le domaine des data centers. Ils offrent une opportunité unique de construire des solutions plus flexibles, évolutives et économes en énergie. En tant que leader européen des processeurs DPU, nous sommes ravis de travailler en étroite collaboration avec 2CRSi, Clever Cloud et Vates dans le cadre du projet ReNESENS, pour construire ensemble la prochaine génération d'infrastructures pour data centers. »

Quentin Adam, Président et Directeur Général de Clever Cloud : « Nous sommes heureux de participer au projet ReNESENS, qui permettra de développer une solution innovante de gestion du trafic réseau, tant au niveau matériel que logiciel. Ceci contribuera à améliorer l'efficacité technique et énergétique de nos infrastructures tout en réduisant les coûts. Clever Cloud apportera toute son expertise à cette initiative et à ses partenaires 2CRSi, Kalray et Vates. C'est en travaillant de concert que les acteurs de la tech française créeront les outils du Cloud de demain. »

Le projet ReNESENS s'articule autour de 4 axes principaux :

Processeurs DPU et virtualisation : utilisation de processeurs DPU pour améliorer les performances et l'efficacité énergétique de la virtualisation et de l'isolation logique.

avec le développement d'un système d'isolation pour l'environnement d'exécution des conteneurs. Logiciels de réseau et de stockage : utilisation de processeurs DPU pour obtenir des performances réseau maximales via un routage logiciel open source, sécurisé et performant (Reverse Proxy) ainsi que des protocoles et services de stockage.

D'une durée de 3 ans, ReNESENS est un projet de plusieurs millions d'euros dont l'aboutissement est toute une gamme de solutions innovantes combinant matériel et logiciel qui permettront aux utilisateurs dans les data centers d'utiliser des équipements hautement avancés, indépendants et sécurisés.

Á propos de 2CRSi

Créé à Strasbourg, le groupe 2CRSi conçoit, produit et commercialise des serveurs informatiques haute performance sur mesure et éco-responsables. Sur l'exercice 2021-2022, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 183,6 millions d'euros. Le Groupe compte aujourd'hui environ 400 collaborateurs et commercialise désormais son offre de solutions innovantes (calcul, stockage et réseau) dans plus de 50 pays. 2CRSi est coté depuis juin 2018 sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (Code ISIN : FR0013341781). Pour plus d'informations : www.2crsi.com

Á propos de Clever Cloud

Créée en 2010, Clever Cloud est une société basée à Nantes, spécialiste de l'automatisation informatique. Elle crée et fournit les briques logicielles nécessaires au déploiement souple des applications sur des architectures SaaS en self-service. Elle compte parmi ses clients de grands noms tels que Airbus, AXA, Caisse d'Épargne, Cegid, Docaposte, MAIF, McDonald's, Solocal, SNCF, TBWA… www.clever-cloud.com

Á propos de Kalray

Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL) est leader dans les technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données du Cloud au Edge. Kalray propose une gamme complète de produits et de solutions permettant de développer des applications, ainsi que des infrastructures, plus intelligentes, plus efficaces et plus économes en énergie.

L'offre de Kalray comprend des processeurs DPU (Data Processing Unit) brevetés, issus d'une technologie unique, des cartes d'accélération, ainsi que des solutions logicielles innovantes de stockage et de gestion des données. Utilisées séparément ou de façon combinée, les solutions hautes performances de Kalray permettent à ses clients d'améliorer l'efficacité des data centers ou de concevoir les meilleures solutions dans des secteurs à forte croissance tels que l'IA, les médias et le divertissement, les sciences de la vie, la recherche scientifique, l'Edge Computing, l'automobile, et biens d'autres.

Essaimage du CEA fondé en 2008, Kalray compte parmi ses investisseurs industriels et financiers Alliance Venture (Renault-Nissan-Mitsubishi), NXP Semiconductors, Bpifrance. Kalray, c'est la technologie, l'expertise, la passion d'offrir toujours plus : plus pour un monde intelligent, plus pour la planète, plus pour nos clients et les développeurs. www.kalrayinc.com

Á propos de Vates

Depuis 2012, Vates développe des solutions open source dédiées à la virtualisation de serveurs d'entreprise, garantissant la capacité à fournir de hautes performances aussi bien dans le data center que dans les petites infrastructures. En tant qu'acteur majeur dans la gestion et la livraison de systèmes, nous avons travaillé sur notre hyperviseur open source innovant et sécurisé basé sur Xen : XCP-ng, ainsi que la plateforme de gestion, de sauvegarde et d'orchestration dédiée à XCP-ng et à Citrix Hypervisor : Xen Orchestra. https://vates.fr