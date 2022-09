06/09/2022 - 07:00



Londres – Royaume-Uni, 6 septembre 2022 – pixitmedia[1], filiale de Kalray, a annoncé aujourd'hui que pixstor™ et ngenea®, solutions de stockage partagé et d'orchestration des données, seront intégrées dans l'espace de production de contenu sur le stand d'Amazon Web Services (AWS) (5.C80) au salon IBC 2022 (International Broadcasting Convention).

AWS présentera une série de flux de production en mode Cloud de bout en bout, démontrant comment les principaux outils du secteur pour le montage, la composition, la finition, l'étalonnage et le contrôle de la qualité (QC) peuvent être utilisés pour une production complète en mode Cloud. Ces flux de travail seront soutenus par les logiciels phares de pixitmedia pour le stockage et d'orchestration des données, pixstor et ngenea.

Cette annonce fait suite à celle de l'admission de pixitmedia au programme « AWS Independent Software Vendor (ISV) Accelerate », un programme de covente destiné aux partenaires AWS qui fournissent des solutions logicielles fonctionnant sur AWS ou s'y intégrant.

Le travail d'édition, d'effets spéciaux (VFX) et d'étalonnage devient non seulement possible dans le Cloud, mais peut apporter d'énormes avantages tangibles en termes de performance, de collaboration, d'évolutivité et de rentabilité pour les producteurs.

Sur son stand 5.C80, AWS fera la démonstration du cycle de vie du processus de création en cinq étapes. Les séquences filmées en direct par une caméra seront injectées dans un environnement collaboratif en mode Cloud à l'aide de la plateforme Moxion. Ces séquences seront montées dans Adobe® Premiere® Pro et retouchées dans Flame®, la solution de finition et d'effets speciaux d'Autodesk®. Dans une quatrième étape, FilmLight Baselight effectuera l'étalonnage, et enfin, le contenu passera par Colorfront Streaming et Broker Service pour le contrôle qualité, en lecture directe également sur Amazon S3.

Les fichiers haute résolution 4K non compressés pour les cinq étapes du processus de production seront montés sur place, sur la puissante infrastructure de stockage dédiée aux médias, et fonctionnant avec pixstor et ngenea. Des vidéos 10 bits non compressées seront diffusées sur le stand à partir d'applications fonctionnant dans le cloud. La démonstration utilisera les dernières technologies AWS Cloud Digital Interface (AWS CDI), NewTek Network Device Interface (NDI), Colorfront Streaming et Broker Service, via une connexion Internet sécurisée à un cloud privé virtuel Amazon (Amazon VPC - Virtual Private Cloud). Amazon EC2 compute, Amazon Elastic Block Store et Amazon S3 Storage soutiennent l'ensemble de la solution pixstor et ngenea.

Ben Leaver, EVP Business Development et co-fondateur de pixitmedia explique : "Nous sommes impatients de pouvoir présenter sur le stand AWS à IBC notre plateforme de stockage et d'orchestration de données à l'industrie des médias et du divertissement. En collaboration avec AWS et les éditeurs de logiciels du secteur, nous démontrerons que le travail d'édition, d'effets spécieux, d'étalonnage des couleurs est aujourd'hui possible dans le Cloud. Nous offrons à nos clients une facilité d'utilisation, des performances garanties, une plus grande collaboration et des flux de travail transparents dans le Cloud."

pixitmedia est membre du réseau mondial de partenaires AWS (APN) et un facilitateur industriel des flux de production basés sur le Cloud. pixstor offre aux clients AWS un environnement de stockage agile qui garantit adaptabilité et performance. Couplé à la puissance de ngenea, pixstor transporte rapidement et en toute sécurité les données vers et depuis le Cloud distribué à l'échelle mondiale, le stockage objet et le stockage traditionnel en réseau (NAS).

Pour en savoir plus sur pixitmedia au salon IBC 2022, cliquez ici.

A PROPOS DE PIXITMEDIA

pixitmedia est une société de Kalray (Euronext, ALKAL), leader dans les technologies et solutions matérielles et logicielles dédiées au traitement et à la gestion haute performance des données massives, du "Cloud" au "Edge". pixitmedia et Kalray partagent une vision commune et une proposition de valeur complémentaire à travers des solutions logicielles et matérielles qui répondent aux besoins du monde d'aujourd'hui et de demain en matière de données, pour un monde plus intelligent, plus efficace, plus économe en énergie et plus convivial.

pixitmedia redonne le pouvoir aux idées en facilitant une collaboration transparente. Nos solutions logicielles primées, spécialement conçues pour le stockage et la gestion des données, simplifient les flux pour connecter un monde de plus en plus complexe. Notre ambition : dépasser les attentes de nos clients. Nous concevons pour nos clients des solutions optimisées qui offrent à la fois le choix et la liberté. L'innovation continue, l'expertise métier de nos équipes, garantissent des performances et une proposition de valeur optimales. Le succès de nos clients est au cœur de notre activité, nous disposons de spécialistes techniques et d'un laboratoire unique et dédié pour garantir l'efficacité de nos solutions.

Pour plus d'informations, visitez notre site https://pixitmedia.com ou contactez-nous : marketing@pixitmedia.com

A PROPOS DE KALRAY

Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL) est leader dans les technologies et solutions matérielles et logicielles dédiées au traitement et à la gestion haute performance des données massives, du "Cloud" au "Edge". Kalray propose une gamme complète de produits permettant de développer des applications, ainsi que des infrastructures pour data center, plus intelligentes, plus efficaces et plus économes en énergie.

L'offre de Kalray comprend des processeurs DPU (Data Processing Unit) brevetés, issus d'une technologie unique, des cartes d'accélération, ainsi que des solutions logicielles innovantes de stockage et de gestion des données. Utilisées séparément ou de façon combinée, les solutions hautes performances de Kalray permettent à ses clients d'améliorer l'efficacité des centres de données ou de concevoir les meilleures solutions dans des secteurs à forte croissance tels que l'IA, les médias et le divertissement, les sciences de la vie, la recherche scientifique, l'Edge Computing, l'automobile, et biens d'autres.

Essaimage du CEA fondé en 2008, Kalray compte parmi ses investisseurs industriels et financiers Alliance Venture (Renault-Nissan-Mitsubishi), NXP Semiconductors, Bpifrance. Kalray, c'est la technologie, l'expertise, la passion d'offrir toujours plus : plus pour un monde intelligent, plus pour la planète, plus pour nos clients et les développeurs.

Contact presse :

Serena Boni : sboni@actus.fr , Tel. +33 (0)4 72 18 04 92

[1] Pixitmedia est l'activité dédiée aux marchés des médias et du divertissement de Kalray