Chiffre d'affaires combiné de 10,7 M€ [1] au 1 er semestre 2022 ;

au 1 semestre 2022 ; Finalisation de l'acquisition d'Arcapix Holdings Ltd, éditeur de logiciels de premier plan sur le stockage et la gestion de données ;

Premiers effets des synergies avec la commercialisation au second semestre d'un produit commun intégrant les cartes d'accélération K200-LP™ aux solutions logicielles de pixitmedia, l'activité média d'Arcapix Holdings Ltd ;

Trésorerie disponible de 11,1 M€ à fin juin 2022 ;

Perspectives 2022 confirmées : un chiffre d'affaires combiné de 20 M€1 et un EBITDA combiné stable sur l'exercice.

Grenoble - France, 12 juillet 2022 – Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL), pionnier dans une nouvelle génération de processeurs et de cartes d'accélération, spécialisés dans le traitement intelligent des données à la fois au niveau du « Cloud » et du « Edge », fait un point sur son activité au 1er semestre 2022 et revient sur les faits marquants de la période.

Eric Baissus, Président du Directoire, déclare : « Ce semestre a été structurant pour Kalray dans son changement de dimension et les premiers mois de travail avec les équipes d'Arcapix nous confortent dans le choix stratégique de cette acquisition. Nous avons rapidement pu combiner nos équipes et nos talents, que cela soit au niveau commercial ou au niveau du portefeuille produits, avec un premier produit commun qui vient d'être annoncé associant nos cartes d'accélération aux solutions logicielles de pixitmédia. Pour le second semestre, nous sommes très bien positionnés pour délivrer nos objectifs annoncés pour 2022 tout en continuant à investir pour les années futures. »

ACQUISITION D'ARCAPIX FINALISÉE ...

Ce 1er semestre 2022 a été marqué par l'annonce de la finalisation de l'acquisition d'Arcapix Holdings Ltd (« Arcapix »), éditeur de logiciels de premier plan qui propose des solutions de stockage haute performance pour les données critiques et le calcul intensif[2]. L'opération réalisée essentiellement en actions (pour un montant maximum de 464 770 actions Kalray[3] et 0,9 million d'euros versés en numéraire hors ajustements à la réalisation) a été approuvée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Kalray le 15 avril 2022.

Cette acquisition s'inscrit parfaitement dans la stratégie de Kalray d'accroître très significativement sa croissance et la valeur ajoutée autour de ses processeurs, d'accélérer la commercialisation de sa technologie et de ses produits et de valoriser les opportunités de ventes croisées.

... AVEC DÉjÀ UN PREMIER PRODUIT COMMUN ANNONCÉ

Très rapidement, l'organisation de la Société a été revue pour permettre aux équipes de travailler en étroite collaboration, que cela soit au niveau des ventes, des partenariats ou des développements produits.

Ainsi, quelques mois à peine après l'aquisition d'Arcapix, Kalray vient d'annoncer la sortie d'un premier produit commun au travers de pixitmedia, l'activité d'Arcapix dédiée aux médias et au divertissement. Ce produit intégrera les cartes d'accélération K200-LP™ de Kalray à la solution logicielle Pixstor de pixitmedia à destination de ses clients (grands studios de cinéma, diffuseurs, spécialistes de post-production et studios d'effets spéciaux).

Cette association des offres logicielles et matérielles ouvre de nouvelles perspectives en termes de performance, de consommation d'énergie, de flexibilité et de facilité d'utilisation pour les clients de pixitmedia. Cette opportunité démontre également la complémentarité des offres de Kalray et d'Arcapix, confirmant le potentiel de ventes croisées, et s'inscrit dans une stratégie de création de valeur pour les clients de Kalray autour de ses processeurs.

Cette nouvelle solution sera présentée au Flash Memory Summit, le rassemblement mondial des acteurs du monde du stockage, du 2 au 4 août 2022, au Santa Clara Convention Center, aux États-Unis.

Kalray et Arcapix entendent également travailler conjointement à la mise en place d'autres produits pour la gestion des données intensives de manière efficace et intelligente.

UNE ACTIVITÉ COMMERCIALE EN FORTE CROISSANCE DANS LE DOMAINE DU STOCKAGE…

Les activités combinées de Kalray et d'Arcapix ont permis une très forte croissance de l'activité commerciale du groupe dans le domaine du stockage. En plus de la vente des produits d'Arcapix, Kalray a continué le déploiement de ses cartes d'accélérations et de la baie de stockage NVMe de nouvelle génération, la Flashbox™, développée en collaboration avec l'américain Sanmina.

Kalray vient en particulier d'annoncer avoir été choisi par Clever Cloud, éditeur européen de solutions d'automatisation et d'optimisation pour l'hébergement de sites et applications sur Internet, pour l'installation de la Flashbox™ dans le troisième datacenter parisien de Clever Cloud (cf communiqué du 5 juillet 2022).

…ALORS QUE KALRAY POURSUIT SA STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT SUR LES AUTRES MARCHÉS CLÉS

En parallèle, Kalray poursuit ses investissements et ses collaborations avec des acteurs stratégiques pour déployer ses solutions sur les marchés verticaux à très fort potentiel que sont les télécom/5G, l'industrie 4.0 et l'automobile, marchés aussi très demandeurs en cartes d'accélérations, et qui viendront en complément du marché du stockage dans les années à venir.

Sur le marché de la 5G, Kalray a annoncé travailler en particulier avec les opérateurs européens comme Orange, ou les fabricants de serveurs comme Bull/ATOS pour fournir une solution d'accélération pour le standard Open RAN. Le marché des cartes d'accélération pour Open-RAN est évalué à plusieurs millions de cartes d'accélération par an dans les années à venir.

De même, les processeurs MPPA® de Kalray fournissent une solution unique pour les systèmes de vision pour les applications industrielles qui ont de forts besoins en intelligence artificielle (IA) et en traitement de données complexes avec de fortes contraintes en terme de coût et de consommation.

Enfin, Kalray confirme également l'attrait de sa technologie sur le marché de l'automobile au travers de l'offre de NXP, la BlueBox 3.0.

CONFIRMATION DU CHANGEMENT DE DIMENSION SUR L'EXERCICE 2022

Au terme de ce 1er semestre 2022, Kalray affiche un chiffre d'affaires consolidé de 4,7 M€[4], intégrant les revenus d'Arcapix entre le 15 avril et le 30 juin 2022, contre 0,4 M€ au 1er semestre 2021. Kalray réalise un chiffre d'affaires combiné[5] de 10,7 M€ au 30 juin 2022, soit la moitié de l'objectif annuel annoncé pour l'exercice 2022.

Sur ce semestre Kalray a poursuivi ses investissements pour préparer ses prochains produits. La trésorerie disponible ressort au 30 juin 2022 à 11,1 M€, en baisse limitée de 1,1 M€ par rapport au 31 décembre 2021 (12,2 M€). La Société a renforcé ses ressources grâce au préfinancement du CIR (crédit d'impot recherche) à hauteur de 1,7 M€ et à une émission d'obligations convertibles pour un montant de 6,5 M€ souscrites par un groupe d'investisseurs européens. Une émission d'obligations simples d'un montant de 4,2 M€[6], souscrite par les mêmes investisseurs, est d'ores et déjà programmée au 2nd semestre 2022 afin de compléter les ressources disponibles.

Au vu de la densité des projets actuels et des cycles de vente rapides d'Arcapix (ventes de logiciels et maintenance), Kalray est confiant dans la réalisation de son objectif de chiffre d'affaires combiné de 20 M€ en 2022. Kalray confirme également l'objectif de stabilité de son EBITDA combiné grâce à l'effet relutif d'Arcapix dans un contexte de poursuite des investissements.

À PROPOS DE KALRAY

Kalray (Euronext Growth Paris - FR0010722819 - ALKAL) est une société de semi-conducteurs « fabless », leader dans une nouvelle génération de processeurs, spécialisés dans le traitement intelligent des données tant au niveau du « Cloud » que du « Edge » (à la périphérie des réseaux). À la pointe de l'innovation, les équipes de Kalray ont développé une technologie unique ainsi que les solutions associées permettant à ses clients d'exploiter au mieux tout le potentiel d'un monde qui repose désormais sur des données massives, disparates et omniprésentes.

Grâce leur architecture « manycore » brevetée, les processeurs intelligents MPPA® de Kalray sont capables de gérer en parallèle – et sans goulets d'étranglement – de multiples flux de données, permettant ainsi aux applications exploitant des quantités massives de données d'être plus intelligentes, plus efficaces et économes en énergie. L'offre de Kalray comprend des processeurs, des cartes d'accélération avec leur environnement logiciel et des systèmes complets, permettant à ses clients de concevoir les meilleures solutions dans des secteurs à forte croissance tels que les data centers modernes, la 5G, l'IA, l'Edge Computing, les véhicules autonomes et bien d'autres.

Essaimage du CEA fondé en 2008, Kalray compte parmi ses investisseurs Alliance Venture (Renault-Nissan-Mitsubishi), Safran, NXP Semiconductors, CEA et Bpifrance. Kalray, c'est la technologie, l'expertise, la passion d'offrir toujours plus : plus pour un monde intelligent, plus pour la planète, plus pour les clients et les développeurs. www.kalrayinc.com

