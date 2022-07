08/07/2022 - 08:30



Londres – Royaume-Uni, 8 juillet 2022 – pixitmedia[1], filiale de Kalray, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait été acceptée dans le programme d'accélération des fournisseurs indépendants de logiciels (ISV, Independent Software Vendor) d'Amazon Web Services (AWS), un programme de vente conjointe destiné aux partenaires AWS qui fournissent des solutions logicielles fonctionnant sur AWS ou s'y intégrant. Le programme aide les partenaires à développer leurs activités et à accélérer les cycles de vente en mettant en relation les ISV participants avec l'organisation commerciale d'AWS.

Son acceptation dans le programme "AWS ISV Accelerate" permet à pixitmedia de répondre aux besoins des clients en collaboration avec les forces de vente d'AWS. Cette collaboration étroite entre les partenaires du programme « AWS ISV Accelerate » et les équipes d'AWS permet de fournir une réponse plus efficace aux clients d'AWS.



pixitmedia, fournisseur de solutions reconnu dans le domaine des médias et du divertissement et spécialisé dans le stockage et la gestion des données, permet aux clients d'accélérer leur passage au cloud. Les solutions logicielles pixstor et ngenea permettent ainsi aux utilisateurs de collaborer à l'échelle mondiale et d'intégrer de manière transparente les flux de production dans le cloud. Pixitmedia est une société de Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL), leader mondial des processeurs DPU et des technologies de calcul haute performance pour les applications de calcul intensif.

L'acceptation de pixitmedia dans ce programme conforte sa position comme partenaire mondial privilégié d'AWS et facilitateur des flux de production dans le cloud. pixstor offre aux clients d'AWS un environnement de stockage agile qui garantit flexibilité et performance, tandis que la puissance de ngenea, permet de transférer rapidement et en toute sécurité les données vers et depuis le cloud distribué mondial, le stockage d'objets et les fichiers NAS traditionnels. Ensemble, pixitmedia et AWS constituent une force formidable au service des processus créatifs dans le cloud.

"Le fait d'être sélectionné par Amazon Web Services comme membre du programme "AWS ISV Accelerate" est une reconnaissance forte de notre dynamique actuelle dans le secteur des médias et du divertissement. Nos solutions sont de plus en plus choisies par des entreprises médiatiques de premier plan dans le monde entier. A travers ce programme, nous nous engageons à fournir à nos clients AWS communs des solutions dotées d'une grande facilité d'utilisation, qui favorisent la collaboration et des flux de travail transparents. Ensemble, nous permettons aux clients de réaliser leur vision créative," déclare Eric Baissus, Président du Directoire de Kalray.

''Nous sommes très heureux de faire partie du programme "AWS ISV Accelerate". Être reconnu par AWS comme un partenaire de premier plan témoigne du dévouement et de l'implication de nos équipes. Ceci va contribuer à accélérer notre croissance, à créer de nouvelles opportunités commerciales, tout en offrant le meilleur à nos clients'', complète Paul Cameron, Senior Vice President of Sales de Kalray.

pixitmedia a travaillé en étroite collaboration avec les équipes d'AWS. Depuis qu'elle a rejoint la place de marché des partenaires AWS en 2021, pixitmedia a déployé de multiples solutions pour des clients communs, tels que Taylor James, Brown Bag Films et Passion Pictures, ainsi que pour des sociétés de production et de distribution de médias à l'échelle mondiale. Les solutions de pixitmedia apportent des réponses efficaces aux différents besoins liés aux flux de travail des médias, tels que le rendu en rafale, les flux de travail hybrides, la sauvegarde et l'archivage automatisés, la migration vers le cloud, le cloud studio, la production à la demande, la restauration des données, la collaboration mondiale et le stockage illimité.

Au cours des six derniers mois, pixitmedia a non seulement été nominée pour le programme « AWS ISV Accelerate », mais s'est également qualifiée pour le programme "AWS ISV Workload Migration Program" (WMP), qui aide les clients à migrer leurs flux de travail des fournisseurs de stockage indépendants vers Amazon Web Services (AWS) afin d'accélérer leur passage au cloud. Ce programme permet à pixitmedia de simplifier les processus de migration des données dans le cloud, d'accès et de collaboration, offrant ainsi à ses clients des méthodes de travail plus efficaces et plus rentables. Toutes les migrations sont réalisées par le réseau de partenaires et de consultants de confiance de pixitmedia.

Ben Leaver, Executive Vice President Business Development et cofondateur de pixitmedia, explique :

"Les flux cloud font désormais partie intégrante des organisations et sont devenus un moteur de productivité, ainsi qu'un élément essentiel de la transformation numérique, en particulier dans la production de médias et de divertissement. Le programme "AWS ISV Workload Migration" nous permet d'offrir la possibilité d'étendre et de s'appuyer sur la productivité du cloud, de capitaliser sur ses avantages pour rester agile et compétitif."

UN AVENIR PROMETTEUR

Cette nouvelle fait également suite à la récente certification de pixitmedia comme partenaire technologique AWS au sein de l'AWS Partner Network (APN), la communauté mondiale de partenaires qui s'appuient sur AWS pour élaborer des solutions et des services pour les clients. Cette certification confirme encore une fois la position de pixitmedia en tant que partenaire mondial AWS et facilitateur de flux de production dans le cloud.

Pour en savoir plus sur pixitmedia et les solutions AWS, les pré-requis et les avantages du programme «AWS ISV Accelerate », contactez [email protected].

A PROPOS DE PIXITMEDIA

pixitmedia est une société de Kalray (Euronext, ALKAL), leader dans une nouvelle génération de processeurs et de cartes d'accélération, spécialisés dans le traitement intelligent des données tant au niveau du « Cloud » que du « Edge ». pixitmedia et Kalray partagent une vision commune et une proposition de valeur complémentaire à travers des solutions logicielles et matérielles qui répondent aux besoins du monde d'aujourd'hui et de demain en matière de données, pour un monde plus intelligent, plus efficace, plus économe en énergie et plus convivial.

pixitmedia redonne le pouvoir aux idées en facilitant une collaboration transparente. Nos solutions logicielles primées, spécialement conçues pour le stockage et la gestion des données, simplifient les flux pour connecter un monde de plus en plus complexe. Notre ambition : dépasser les attentes de nos clients. Nous concevons pour nos clients des solutions optimisées qui offrent à la fois le choix et la liberté. L'innovation continue, l'expertise métier de nos équipes, garantissent des performances et une proposition de valeur optimales. Le succès de nos clients est au cœur de notre activité, nous disposons de spécialistes techniques et d'un laboratoire unique et dédié pour garantir l'efficacité de nos solutions.

Pour plus d'informations, visitez notre site https://pixitmedia.com ou contactez-nous : [email protected]

A PROPOS DE KALRAY

Kalray (ALKAL) est une société de semi-conducteurs « fabless », leader dans une nouvelle génération de processeurs et de cartes d'accélération, spécialisés dans le traitement intelligent des données tant au niveau du « Cloud » que du « Edge » (à la périphérie des réseaux). A la pointe de l'innovation, les équipes de Kalray ont développé une technologie unique ainsi que les solutions associées permettant à ses clients d'exploiter au mieux tout le potentiel d'un monde qui repose désormais sur des données massives, disparates et omniprésentes.

Grâce leur architecture « manycore » brevetée, les processeurs intelligents MPPA® de Kalray sont capables de gérer en parallèle – et sans goulets d'étranglement - de multiples flux de données, permettant ainsi aux applications exploitant des quantités massives de données d'être plus intelligentes, plus efficaces et économes en énergie. L'offre de Kalray comprend des processeurs, des cartes d'accélération avec leur environnement logiciel et des systèmes complets, permettant à ses clients de concevoir les meilleures solutions dans des secteurs à forte croissance tels que les data centers modernes, la 5G, l'IA, l'Edge Computing, les véhicules autonomes et bien d'autres.

Essaimage du CEA fondé en 2008, Kalray compte parmi ses investisseurs Alliance Venture (Renault-Nissan-Mitsubishi), Safran, NXP Semiconductors, CEA et Bpifrance. Kalray, c'est la technologie, l'expertise, la passion d'offrir toujours plus : plus pour un monde intelligent, plus pour la planète, plus pour nos clients et les développeurs. www.kalrayinc.com

Contact presse :

Serena Boni : [email protected] , Tel. +33 (0)4 72 18 04 92

[1] Pixitmedia est l'activité dédiée aux marchés des médias et du divertissement d'Arcapix Holdings Ltd, dont Kalray a récemment fait l'acquisition. Voir le communiqué de presse du 3 mars 2022.