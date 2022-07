05/07/2022 - 18:00



Une collaboration qui vise à déployer des solutions de stockage de nouvelle génération à partir du processeur DPU de Kalray au sein du nouveau datacenter parisien de Clever Cloud



Nantes, Grenoble – France, le 5 juillet 2022 - Clever Cloud, éditeur européen de solutions d'automatisation et d'optimisation pour l'hébergement de sites et applications sur Internet, et Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL), pionner dans une nouvelle génération de processeurs et de cartes d'accélération, spécialisés dans le traitement intelligent des données à la fois au niveau du « Cloud » et du « Edge », annoncent un partenariat visant à renforcer la relation entre les deux sociétés pour le déploiement de solutions de stockage de nouvelle génération.

Clever Cloud, qui s'installe actuellement dans un troisième datacenter parisien et qui renforce sa plateforme technique, a ainsi choisi de s'associer au français Kalray et sa Flashbox™, baie de stockage pouvant accueillir jusqu'à 24 SSD PCI Express (NVMe), pour sa solution de stockage haute performance.



Performance, résilience et ouverture

Dépourvue de processeur central (CPU), elle exploite les cartes accélératrice K200-LP™ dotées du DPU (Data Processing Unit) Coolidge™ qui bénéficie de l'architecture MPPA® (Massively Parallel Processor Array) unique et brevetée développée par Kalray. Cette puce profite de la puissance de 80 cœurs en parallèle et permet aux datacenters qui adoptent le stockage SSD NVMe de supprimer les goulets d'étranglement, d'améliorer les performances, tout en consommant un minimum d'énergie et de ressources.

Concept unique aujourd'hui sur le marché, la Flashbox™ telle que proposée par Kalray bénéficie d'interfaces ultra-rapides, et d'une consommation énergétique faible. Elle peut ainsi fournir jusqu'à 12 millions d'IOPS à travers une interface réseau 2x 100 Gb/s et repose sur des standards de marché tels que le Storage Performance Development Kit (SPDK), NVMe/TCP ou RDMA over Converged Ethernet (RoCEv1/v2). Elle sera à terme proposée par les fournisseurs de baies de stockages utilisant les cartes de Kalray.

« La solution de Kalray répond à l'ensemble de nos besoins et aux critères qui nous importent, que ce soit en matière de souveraineté, d'ouverture, de résilience, d'efficacité énergétique ou de performances » commente Quentin Adam, CEO de Clever Cloud.

La Flashbox™ est actuellement en cours de test dans l'infrastructure de Clever Cloud et va rejoindre son nouveau datacenter parisien où elle fonctionnera de pair avec les serveurs de calcul de dernière génération qu'installe Clever Cloud. Elle lui permettra d'offrir une plus grande souplesse à ses clients dans la gestion du stockage, mais aussi d'accompagner le lancement de nouvelles offres.

Cette évolution s'inscrit dans le cadre du développement de la « Storage API » de Clever Cloud, permettant d'attribuer simplement diverses sources de stockage, locales, distantes ou via des fournisseurs de services cloud tiers, aux machines virtuelles qui accueillent les applications des utilisateurs. Une approche ouverte et multi-cloud qui fait le succès de Clever Cloud.



Clever Cloud et Kalray : pour la R&D made in France

Clever Cloud et Kalray sont également associés dans plusieurs projets où ils collaborent étroitement afin d'exploiter les cartes Kalray de la série K200-LP™ comme accélérateur pour y déporter des fonctionnalités de la couche réseau de Clever Cloud ou des calculs liés à la protection et la redondance des données stockées au sein de serveurs de Clever Cloud.

« La rencontre avec Kalray n'est pas que celles de deux entreprises françaises qui ont intérêt à travailler ensemble, mais bien de deux projets qui portent en leur cœur la création de valeur par l'innovation, où le partenariat se noue également entre les équipes techniques » ajoute Steven Le Roux, CTO de Clever Cloud.

« Nous sommes très heureux de cette collaboration avec Clever Cloud, avec qui nous partageons des valeurs communes, tant au niveau de l'innovation, que de la philosophie de nos solutions conçues pour être facile d'utilisation, flexibles, évolutives et ouvertes.

Kalray a une position unique en Europe sur ce marché des processeurs à très forte capacité de calcul et à faible consommation. Nous sommes fiers de pouvoir construire avec Clever Cloud des solutions de stockage innovantes françaises et de contribuer ainsi à la souveraineté technologique de la France et de l'Europe », conclut Eric Baissus, Président du Directoire de Kalray.

La Flashbox™ sera présentée au prochain salon Flash Memory Summit, un évènement majeur dans le domaine, qui se tiendra du 2 au 4 aout 2022 aux Etats-Unis (stand 940).

À propos de Clever Cloud

Créée en 2010, Clever Cloud est une société basée à Nantes spécialiste de l'automatisation informatique. Elle crée et fournit les briques logicielles nécessaires au déploiement souple des applications sur des architectures PaaS en self-service. Elle compte parmi ses clients de grands noms tels que Airbus, AXA, Caisse d'Épargne, Cegid, Docaposte, MAIF, McDonald's, Solocal, SNCF, TBWA…

Site officiel : https://www.clever-cloud.com

Dernières infos : https://www.clever-cloud.com/blog

Contact presse : [email protected], Tel. +33(0)2 85 52 07 69

A propos de Kalray

Kalray (ALKAL) est une société de semi-conducteurs « fabless », leader dans une nouvelle génération de processeurs et de cartes d'accélération, spécialisés dans le traitement intelligent des données tant au niveau du « Cloud » que du « Edge » (à la périphérie des réseaux). A la pointe de l'innovation, les équipes de Kalray ont développé une technologie unique ainsi que les solutions associées permettant à ses clients d'exploiter au mieux tout le potentiel d'un monde qui repose désormais sur des données massives, disparates et omniprésentes.

Grâce leur architecture « manycore » brevetée, les processeurs intelligents MPPA® de Kalray sont capables de gérer en parallèle – et sans goulets d'étranglement - de multiples flux de données, permettant ainsi aux applications exploitant des quantités massives de données d'être plus intelligentes, plus efficaces et économes en énergie. L'offre de Kalray comprend des processeurs, des cartes d'accélération avec leur environnement logiciel et des systèmes complets, permettant à ses clients de concevoir les meilleures solutions dans des secteurs à forte croissance tels que les data centers modernes, la 5G, l'IA, l'Edge Computing, les véhicules autonomes et bien d'autres.

Essaimage du CEA fondé en 2008, Kalray compte parmi ses investisseurs Alliance Venture (Renault-Nissan-Mitsubishi), Safran, NXP Semiconductors, CEA et Bpifrance. Kalray, c'est la technologie, l'expertise, la passion d'offrir toujours plus : plus pour un monde intelligent, plus pour la planète, plus pour nos clients et les développeurs. www.kalrayinc.com

Contact presse :

Serena Boni : [email protected] , Tel. +33 (0)4 72 18 04 92