04/07/2022 - 17:55

Grenoble - France, le 4 juillet 2022

Au titre du contrat de liquidité confié par la société KALRAY SA à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 12 024

Solde en espèces: 117 928 €

Au cours du 1er semestre 2022, il a été négocié un total de :

ACHAT 77 787 titres 2 123 314,73 € 1 659 transactions VENTE 71 476 titres 1 973 196,19 € 1 442 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 5 713

Solde en espèces: 268 046,56 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0

Solde en espèces: 250 000,00 €

ANNEXE

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 1 659 77 787 2 123 314,73 1 442 71 476 1 973 196,19 03/01/2022 7 301 9581,61 10 359 11593,62 04/01/2022 27 1711 54511,78 8 323 10488,59 05/01/2022 0 229 7100,1 0 360 11221,49 06/01/2022 25 1325 40769,32 5 365 11262 07/01/2022 14 419 13008,32 18 498 15577,79 10/01/2022 26 956 29075,69 4 206 6303,81 11/01/2022 8 570 17165,49 9 319 9644,2 12/01/2022 7 301 8914,3 10 451 13429,61 13/01/2022 4 85 2550 19 984 29469,23 14/01/2022 26 820 24481,1 11 301 9093,09 17/01/2022 30 968 28475,37 0 0 0 18/01/2022 14 610 17499,99 11 442 12759,61 19/01/2022 0 451 12796,81 0 412 11763,59 20/01/2022 33 879 24521,2 7 200 5620 21/01/2022 0 0 0 0 1644 47763,13 24/01/2022 0 667 21179,72 0 961 30912,2 25/01/2022 5 154 5101,4 31 1522 51695,95 26/01/2022 20 1997 68863,95 27 919 32364,33 27/01/2022 0 1855 59745,65 0 1223 40033,8 28/01/2022 9 506 15705,28 19 1010 31756,82 31/01/2022 0 0 0 23 913 28819,76 01/02/2022 0 360 11481,59 0 652 20973,41 02/02/2022 0 0 0 35 996 32794 03/02/2022 24 878 28629,12 0 0 0 04/02/2022 27 663 21184,91 5 321 10361,4 07/02/2022 21 848 26761,18 6 390 12386,01 08/02/2022 20 1067 33495,8 10 365 11473,01 09/02/2022 0 346 10786,31 0 1077 34273,91 10/02/2022 15 826 26123,41 27 1716 54780,21 11/02/2022 25 1202 37898,94 0 0 0 14/02/2022 0 895 27093,71 0 0 0 15/02/2022 4 36 1047,6 18 844 24879,18 16/02/2022 0 0 0 13 1018 31132,58 17/02/2022 2 119 3653,3 16 450 13914,99 18/02/2022 8 235 7220,09 6 148 4568,2 21/02/2022 54 1741 52315,83 0 0 0 22/02/2022 15 586 16674,69 29 2251 67618,46 23/02/2022 14 880 26840,26 15 1237 38576,59 24/02/2022 23 1664 48195,26 0 0 0 25/02/2022 18 1016 28637,99 38 1699 48602,44 28/02/2022 16 873 24967,28 24 1125 32495,4 01/03/2022 23 914 26266,62 18 524 15402,88 02/03/2022 28 1016 28669,28 0 0 0 03/03/2022 22 1445 39773,05 8 201 5680,5 04/03/2022 31 1615 42282,32 15 987 26314,6 07/03/2022 32 1544 37402,94 28 1559 37475,55 08/03/2022 10 660 16489,31 28 894 23018,71 09/03/2022 16 747 19755,61 26 735 19541,08 10/03/2022 12 525 13939,49 15 581 15559,82 11/03/2022 13 557 14814,58 11 705 18892,03 14/03/2022 0 0 0 23 1589 45490,05 15/03/2022 11 476 13544,72 0 0 0 16/03/2022 0 0 0 0 865 24981,98 17/03/2022 10 594 17379,19 7 219 6462,3 18/03/2022 21 640 18445,18 15 725 21069,73 21/03/2022 0 0 0 32 1114 34785,54 22/03/2022 13 711 22555,27 6 315 10155 23/03/2022 23 958 29667,15 7 138 4364,5 24/03/2022 0 315 9711,01 0 715 22280,12 25/03/2022 5 315 9730 20 880 27564,33 28/03/2022 0 0 0 30 1063 34146,75 29/03/2022 25 1150 36903,96 10 296 9708 30/03/2022 12 556 17979,71 11 216 7086,29 31/03/2022 28 925 29246,84 6 72 2304 01/04/2022 33 1145 34788,19 15 755 22663,97 04/04/2022 0 474 14032,82 0 216 6404,36 05/04/2022 17 732 21476,29 17 585 17486,18 06/04/2022 24 370 10634,98 0 0 0 07/04/2022 4 150 4252,5 10 498 14170,79 08/04/2022 19 800 22725,28 11 602 17128,22 11/04/2022 29 582 16354,67 1 50 1417,5 12/04/2022 0 599 16553,78 0 1 27,7 13/04/2022 12 530 14487,01 0 0 0 14/04/2022 28 786 20818,7 21 759 20293,31 19/04/2022 13 524 13224,5 22 702 17894,33 20/04/2022 11 294 7618,01 11 503 13221,81 21/04/2022 0 0 0 36 1420 37962 22/04/2022 14 867 23180,89 4 66 1765,5 25/04/2022 14 620 16325,96 14 637 16730,81 26/04/2022 20 384 10018,21 2 129 3470,1 27/04/2022 17 688 17667,5 5 230 5931,49 28/04/2022 4 190 4867,5 25 785 20280,16 29/04/2022 1 1 25,85 13 584 15258,11 02/05/2022 23 1022 26436,79 27 884 23073,28 03/05/2022 7 399 10341,2 12 399 10476,9 04/05/2022 10 432 11128,19 3 67 1788,9 05/05/2022 10 586 15022,05 28 1294 33640,51 06/05/2022 12 566 14243,16 11 721 18131,28 09/05/2022 11 452 11160,2 0 0 0 10/05/2022 22 1107 26212,43 0 0 0 11/05/2022 7 334 7805,85 10 631 14871,72 12/05/2022 14 490 11414,75 12 762 17952,49 13/05/2022 22 823 19518,27 15 683 16309,36 16/05/2022 0 0 0 17 1037 25044,59 17/05/2022 1 50 1230 8 261 6494,49 18/05/2022 8 396 9571,44 7 99 2414,45 19/05/2022 13 620 14718,8 10 441 10516,84 20/05/2022 1 125 3000 16 1202 29165,93 23/05/2022 13 646 15383,2 9 237 5673,76 24/05/2022 22 627 14547,34 16 495 11552,26 25/05/2022 9 387 8860,71 8 531 12145,09 26/05/2022 11 494 11266,02 12 622 14368,51 27/05/2022 1 199 4626,75 19 676 15873,9 30/05/2022 5 122 2907 13 410 9825,4 31/05/2022 28 1309 30763,73 10 165 3819,21 01/06/2022 20 982 22472,48 20 355 8111,5 02/06/2022 15 556 12642,38 7 257 5869,01 03/06/2022 8 594 13496,93 15 401 9130,85 06/06/2022 1 50 1140 23 1098 25321,31 07/06/2022 11 545 12398,15 0 0 0 08/06/2022 3 90 2038,5 13 444 10162,27 09/06/2022 15 881 19750,08 2 18 408,45 10/06/2022 20 784 17328,28 4 551 12124,59 13/06/2022 16 502 10557,71 1 12 240,6 14/06/2022 20 799 15282,31 0 0 0 15/06/2022 5 190 3420 7 202 3740,01 16/06/2022 35 1255 22884,05 0 0 0 17/06/2022 4 181 3209,4 22 1111 19618,37 20/06/2022 0 504 8956,48 0 60 1081,2 21/06/2022 0 0 0 0 741 13649,52 22/06/2022 0 221 4078,07 0 165 3052,5 23/06/2022 38 1628 29494,96 0 0 0 24/06/2022 0 0 0 32 1434 25930,02 27/06/2022 0 0 0 21 1071 20676,4 28/06/2022 7 360 7058,99 33 1178 23341,01 29/06/2022 31 1301 25378,48 1 58 1136,8 30/06/2022 24 740 13906,38 1 87 1670,4

