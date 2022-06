27/06/2022 - 18:00

Une solution conjointe qui offre de nouvelles perspectives aux clients dans le domaine des médias et du divertissement, pour améliorer leurs flux de travail et faciliter la gestion de leurs données.



Grenoble - France, 27 juin 2022 – Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL), pionnier dans une nouvelle génération de processeurs, spécialisés dans le traitement intelligent des données tant au niveau du « Cloud » que du « Edge», a le plaisir d'annoncer l'intégration de sa carte d'accélération K200-LP™, qui exploite le processeur DPU (" Data Processing Unit ") de Kalray, avec les solutions logicielles de stockage et de gestion des données de pixitmedia[1], l'activité d'Arcapix Holdings Ltd dédiée aux marchés des médias et du divertissement. Le lancement de ce nouveau produit conjoint, qui sera présenté au Flash Memory Summit aux Etats-Unis en août prochain, intervient quelques mois seulement après l'acquisition d'Arcapix Holdings Ltd par Kalray.

LES CARTES D'ACCÉLERATION ET LES DPU DE KALRAY AU CŒUR DES SOLUTIONS LOGICIELLES PRIMÉES DE STOCKAGE ET DE GESTION DES DONNÉES DE PIXITMEDIA

Les clients dans le domaine des médias et du divertissement sont parmi les plus exigeants en termes de stockage et de gestion des données. Les produits pixstor et ngenea, primés à plusieurs reprises, sont déployés par les plus grands studios de cinéma, les diffuseurs, les spécialistes de post-production et studios d'effets spéciaux, qui tirent parti de la manière dont pixitmedia permet à l'utilisateur de contrôler ses données. Si la garantie de performance, la conformité en matière de sécurité et la flexibilité dans le choix du déploiement dans un modèle hybride, multi-cloud sont des points forts, c'est surtout l'intégration intelligente avec les outils de gestion des flux de travail et des projets créatifs des clients qui constitue l'atout de pixitmedia en matière de stockage.

Quelques mois seulement après l'acquisition d'Arcapix Holdings Ltd par Kalray, Kalray et pixitmedia ont su combiner leurs technologies pour proposer une nouvelle version de pixstor et ngenea capable d'exploiter la carte d'accélération du stockage K200-LP™ de Kalray. Cette association des offres logicielles et matérielles ouvre de nouvelles perspectives en termes de performance, de consommation d'énergie, de flexibilité et de facilité d'utilisation pour les clients de pixitmedia dans l'industrie des médias et du divertissement.

LA CARTE K200-LP™ DE KALRAY CONCUE POUR LE STOCKAGE HAUTE PERFORMANCE ET LES SOLUTIONS DE GESTION DE DONNÉES DE NOUVELLE GÉNÉRATION

La K200-LP™ est la solution idéale en termes de performance par Watt par Euro pour les fabricants de matériel de stockage, ainsi que pour les fournisseurs de services cloud, qui souhaitent développer leur prochaine génération de baies et serveurs de stockage.

Grâce au MPPA® DPU de Kalray, une nouvelle génération de processeurs haute performance conçus pour le traitement des applications gourmandes en données, les cartes d'accélération K200-LP™ peuvent être programmées pour accélérer des services nécessitant un traitement intensif des données.

Les applications dans le secteur des médias et du divertissement nécessitent des solutions de stockage et de gestion des données très efficaces, mais aussi un environnement unifié, facile à utiliser et collaboratif pour les créateurs de contenus. Dans ce contexte, la carte K200-LP™ offre de nouvelles possibilités pour améliorer chaque étape du flux de travail liés au traitement des contenus.

"Avec la K200-LP™, nous sommes en mesure de consolider et de donner encore plus de puissance à un grand nombre de nos fonctions de stockage existantes, ce qui nous permettra d'offrir des solutions encore plus efficaces à nos clients. Nous avons hâte d'exploiter toute la puissance de ces cartes d'accélération basées sur le processeur MPPA® DPU à l'avenir, que ce soit pour accélérer notre capacité à aider les clients à exploiter la pleine valeur de leur contenu grâce au machine learning avec notre logiciel pixstor ou pour réduire le temps nécessaire au partage des fichiers à l'échelle mondiale avec notre logiciel ngenea ", déclare Barry Evans, Directeur Technique de l'activité stockage de Kalray et cofondateur de Pixitmedia.

La carte d'accélération du stockage K200-LP™ de Kalray ainsi que la solution pixitmedia exploitant le processeur DPU de Kalray seront présentées au Flash Memory Summit, stand n°940, du 2 au 4 août 2022, au Santa Clara Convention Center, aux Etats-Unis.

ACCÉLÉRER LA PÉNÉTRATION DES CARTES DE KALRAY SUR LE MARCHÉ

L'un des objectifs de l'acquisition d'Arcapix Holdings Ltd par Kalray était d'augmenter les opportunités de croissance, d'accélérer la commercialisation de sa technologie et de ses produits, et de tirer parti des opportunités de ventes croisées. Pixitmedia donne aujourd'hui accès à de nouveaux marchés pour Kalray, notamment dans l'une des industries les plus exigeantes et les plus passionnantes en matière de données : les médias et le divertissement.

L'intégration des cartes de Kalray dans les serveurs de pixitmedia est une étape importante et contribuera à accélérer la mise sur le marché des cartes sur ce marché spécifique.

Eric Baissus, Président du Directoire de Kalray conclut : « La mise en place de synergies avec Arcapix est maintenant une réalité que les clients peuvent expérimenter ! Nous sommes fiers d'avoir une solution commune disponible associant le meilleur de nos technologies respectives quelques mois seulement après l'acquisition d'Arcapix. Cela démontre à la fois la complémentarité de notre offre et l'état d'esprit collaboratif unique que nous avons réussi à insuffler au sein de notre entreprise. »

À PROPOS DE KALRAY

Kalray (Euronext Growth Paris - FR0010722819 - ALKAL) est une société de semi-conducteurs « fabless », leader dans une nouvelle génération de processeurs, spécialisés dans le traitement intelligent des données tant au niveau du « Cloud » que du « Edge » (à la périphérie des réseaux). A la pointe de l'innovation, les équipes de Kalray ont développé une technologie unique ainsi que les solutions associées permettant à ses clients d'exploiter au mieux tout le potentiel d'un monde qui repose désormais sur des données massives, disparates et omniprésentes.

Grâce leur architecture « manycore » brevetée, les processeurs intelligents MPPA® de Kalray sont capables de gérer en parallèle – et sans goulets d'étranglement - de multiples flux de données, permettant ainsi aux applications exploitant des quantités massives de données d'être plus intelligentes, plus efficaces et économes en énergie. L'offre de Kalray comprend des processeurs, des cartes d'accélération avec leur environnement logiciel et des systèmes complets, permettant à ses clients de concevoir les meilleures solutions dans des secteurs à forte croissance tels que les data centers modernes, la 5G, l'IA, l'Edge Computing, les véhicules autonomes et bien d'autres.

Essaimage du CEA fondé en 2008, Kalray compte parmi ses investisseurs Alliance Venture (Renault-Nissan-Mitsubishi), Safran, NXP Semiconductors, CEA et Bpifrance. Kalray, c'est la technologie, l'expertise, la passion d'offrir toujours plus : plus pour un monde intelligent, plus pour la planète, plus pour nos clients et les développeurs. www.kalrayinc.com



[1] Pixitmedia est l'activité dédiée aux marchés des médias et du divertissement d'Arcapix Holdings Ltd, dont Kalray a récemment fait l'acquisition. Voir le communiqué de presse du 3 mars 2022.