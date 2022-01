20/01/2022 - 17:55

Lancement de deux produits en 2021, visant les nouvelles générations de solution de stockage pour data centers : la baie de stockage NVMe Kalray Flashbox™ et la carte d'accélération K200-LP™ intégrant les processeurs Kalray ;

Chiffre d'affaires 2021 en progression de +40% par rapport à 2020, soutenu par les premières ventes de ces solutions ;

Poursuite des avancées sur les marchés du Edge Computing, de l'auto et la 5G ;

Trésorerie de clôture : 12,2 M€, en phase avec le budget ;

Stratégie d'accélération des ventes en 2022, avec en particulier l'entrée en négociations exclusives pour l'acquisition d'Arcapix, leader dans les solutions de stockage pour les applications de calculs intensifs ;

Objectif de 20 M€ de chiffres d'affaires cumulés[1] en 2022.

Grenoble - France, le 20/01/2022– Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL), pionnier dans une nouvelle génération de processeurs, spécialisés dans le traitement intelligent des données tant au niveau du « Cloud » que du « Edge », présente le bilan de son activité de l'année 2021[2] et ses perspectives pour 2022.

Éric Baissus, Président du Directoire de Kalray, déclare :

« L'année 2021 nous a permis d'avancer dans tous les domaines que nous avions défini comme prioritaires. Nous avons finalisé la mise en place de notre outil de production en volume de cartes avec WISTRON et avons lancé la commercialisation de nos deux produits phares, la carte d'accélération programmables K200-LP™ et la baie de stockage de nouvelle génération, la Flashbox™. Le chiffre d'affaires commence à progresser avec en particulier les premières ventes de ces produits même si le contexte mondial de pénurie et de difficultés de déplacement ne nous a pas permis d'atteindre complètement nos objectifs commerciaux. Nous avons fait des avancées très significatives, en particulier avec nos partenaires stratégiques, sur les projets et les marchés qui seront au cœur de la croissance de Kalray dans les années à venir, sur l'automobile, la 5G et plus généralement le Edge Computing.

Notre ambition pour 2022 est d'accélérer notre déploiement commercial et conserver notre avance technologique sur un marché qui est au cœur des préoccupations d'une grande partie de l'industrie. Le projet d'acquisition de la société Arcapix s'inscrit parfaitement dans cette stratégie et constitue une étape clé pour réaliser notre ambition : devenir un acteur mondial majeur du marché des semi-conducteurs et des solutions pour le traitement intelligent des données. »

2021, DES AVANCÉES SIGNIFICATIVES SUR LES 4 AXES PRIORITAIRES DE LA SOCIÉTÉ

1/ CONSOLIDATION DE L'OFFRE DE STOCKAGE ET DÉCOLLAGE COMMERCIAL

Une des priorités stratégiques de Kalray en 2021 était de finaliser la mise en place de la chaîne de production en volume de ses cartes d'accélération avec le taïwanais WISTRON et de déployer la phase commerciale de son offre visant les prochaines générations de serveurs et de cartes pour le marché du stockage haute performance. En 2021, Kalray a lancé sa toute nouvelle carte d'accélération Kalray K200-LP™ basée sur son Data Processeur (DPU) Coolidge™: pour mémoire la carte d'accélération K200-LP™ offre des capacités inédites en termes de performance par Watt et par dollar et apporte une solution unique aux besoins des nouvelles générations de stockage pour le Cloud et l'Edge. Kalray a aussi annoncé la disponibilité en septembre 2021 d'une nouvelle baie de stockage NVMe, la Flashbox™, développée en collaboration avec la filiale Viking du leader mondial Sanmina.

Dans un contexte perturbé par la pénurie de composants qui a mécaniquement freiné les actions commerciales, Kalray a enregistré un chiffre d'affaires de 1 454 K€, en hausse de +40,8% (1 033 K€ au 31 décembre 2020) en particulier grâce aux premières ventes de ces nouveaux produits.

En plus de projets d'envergures comme le développement de solutions d'accélération des environnements virtualisés des data centers en partenariat avec Vates et Scaleway, Kalray déploie un grand nombre de tests de ces offres auprès de ses prospects en particulier les Cloud Service Providers et s'attend à augmenter ses volumes de ventes de ses solutions de stockage de manière significative en 2022.

2/ COLLABORATION STRATÉGIQUE AVEC LES LEADEURS DU MONDE DE L'AUTOMOBILE

La stratégie de Kalray pour le monde de l'automobile vise à fournir sa technologie dans le cadre de projets stratégiques avec des gros acteurs de l'industrie de l'automobile. En 2021, Kalray et NXP ont collaboré pour développer la plateforme de développement BlueBox 3.0, visant les prochaines générations de véhicules et intégrant la solution de Kalray. Kalray a aussi été sélectionné par un des plus gros intégrateurs automobiles au monde pour évaluer l'utilisation de sa technologie dans les prochaines générations de véhicules dits de catégories L2/L3 pour des mises sur le marché à horizon 2024/2025.

3/ DES AVANCÉES TRES PROMETTEUSES SUR LES MARCHÉS EN FORTE PROGRESSION DU « EDGE COMPUTING » ET DE LA 5G

Kalray entend commercialiser ses cartes d'accélérations sur le marché des télécommunications/5G à partir de 2023 et a annoncé en milieu d'année un partenariat dans le cadre d'un projet innovant, avec Orange, Bull/Atos, Renault et 6WIND. Kalray poursuit ainsi sa stratégie de déploiement de ses cartes d'accélérations au centre desquelles se trouve son processeur MPPA®. Ce projet « PIRANA » a pour objectif de développer une solution optimisée en termes de consommation, ouverte et souveraine, basée sur les cartes d'accélération Kalray, pour les prochaines générations d'infrastructures 5G et de valider cette solution dans le cadre du cas d'usage des systèmes de transports intelligents et des « Smart Cities ». Les marchés visés sont de plusieurs centaines de milliers de cartes par an.

En parallèle, Kalray continue à travailler sur l'utilisation de sa technologie dans le monde de l'Industrie 4.0 et de la Smart Vision, qui représentent un marché au potentiel énorme dans les années à venir.

4/ DÉVELOPPEMENT DE LA PROCHAINE GÉNÉRATION, COOLIDGE™2, DANS LE CADRE DES PROJETS D'INVESTISSEMENT D'AVENIR

L'année 2021 a été aussi une année d'investissement en R&D afin de commencer le développement de la prochaine génération de Data Processeur de Kalray, Coolidge™2. Coolidge™2 est une évolution du processeur actuel Coolidge™, visant à la fois à augmenter le ratio performance / consommation de la génération actuelle et à étendre les fonctionnalités de Coolidge™ afin de pouvoir répondre aux cahiers de charges du marché des DPU dans son ensemble pour le monde du stockage, du networking ou du calcul intensif. Les premiers échantillons du processeur Coolidge™2 devraient être disponibles fin 2022 / début 2023 pour une production en volume à partir de fin 2023. Á noter qu'une partie significative du financement de la R&D de Coolidge™2 est couverte par le programme d'investissements d'avenir financé par l'État, « CARAIBE », qui a été sélectionné en 2021 en plus du projet « PIRANA ».

TRÉSORERIE DE CLÔTURE : 12,2 M€ EN PHASE AVEC LE BUDGET

La trésorerie au 31 décembre 2021 s'élève à 12,2 M€ (contre 20,2 M€ au 31 décembre 2020). La ligne de financement signée avec Kepler Cheuvreux a été utilisée à hauteur de 10,6 M€ au 31 décembre 2021

(+1,5 M€ par rapport au 30 septembre 2021).

2022 , LE MARCHÉ DES DATA PROCESSEURS (DPU) EN FORTE PROGRESSION

Les technologies telles que l'IA (intelligence artificielle), la 5G, le streaming vidéo et les analyses en temps réel deviennent omniprésentes dans nos sociétés modernes et produisent des quantités massives de données. Pour y faire face, l'industrie connaît un besoin croissant de solutions offrant la capacité de générer, d'analyser, de gérer et de déployer les données de manière beaucoup plus efficace en termes de performance et de consommation que les solutions traditionnelles. Dans ce contexte, les processeurs dédiés aux calculs intensifs en temps réel, appelé par l'industrie « les Data Processing Unit (DPU) » et dont Kalray est un des pionniers, deviennent de plus en plus incontournables[3].

Ce besoin croissant et cette reconnaissance de plus en plus forte du besoin de ce type de processeur sur le marché conforte Kalray dans sa stratégie de croissance rapide et d'investissement.

RECRUTEMENT D'ADAM TARNOWSKI, SVP GM AMERICAS

Conformément à ses plans, Kalray a continué en 2021 à augmenter ses effectifs. Dans ce contexte, début 2022, Adam Tarnowski a rejoint Kalray en tant que SVP General Manager Americas, avec pour objectif principal de développer les ventes et les partenariats stratégiques dans cette région. Au préalable, M.Tarnowski détenait le titre de CVP et GAM chez AMD et était responsable d'un des GAFA chez AMD. Dans ses fonctions précédentes, il a dirigé l'activité Cloud & Data Center de Flex en tant que vice-président et a été un moteur essentiel de sa croissance à trois chiffres. M. Tarnowski a également occupé des postes de direction dans les ventes, le développement commercial et le marketing au sein de l'industrie du cloud et des semi-conducteurs, dont plus d'une décennie chez Intel et AMD et a été cofondateur et directeur des ventes de Hyve Solutions. M. Tarnowski est basé à San Jose, en Californie (USA).

CAP SUR UN CHANGEMENT DE DIMENSION AVEC L'ENTRÉE EN NÉGOCIATIONS EXCLUSIVES POUR L'ACQUISITION D'UN LEADER DES SOLUTIONS LOGICIELLES DE STOCKAGE POUR LE TRAITEMENT INTENSIF DE DONNÉES

Kalray souhaite désormais accélérer son déploiement commercial tant en France qu'à l'international. Á ce titre, Kalray a annoncé être entré en négociations exclusives pour acquérir la société anglaise Arcapix Holdings Ltd, éditeur logiciel de premier plan, spécialisé dans les solutions de stockage haute performance pour les applications de calculs intensifs [4].

Les solutions déployées par Arcapix offrent des solutions de stockages dédiées aux marchés très exigeants des médias et du divertissement, de l'intelligence artificielle, des sciences de la vie et de la recherche scientifique. Ces industries font partie des segments du stockage qui connaissent la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance annuel moyen (CAGR) estimé à plus de 20% sur les cinq prochaines années[5] et qui connaissent des besoins critiques majeurs en matière de stockage et de gestion de données.

Les produits d'Arcapix ont gagné la confiance d‘entreprises parmi les plus grandes au monde. Parmi les noms de clients qui ont été annoncés publiquement, on peut citer Framestore, Red Bee Media, Imperial College London entre autres. Les produits d'Arcapix sont vendus en direct ou distribués par des partenaires revendeurs stratégiques tels que Dell Technologies. Au 31 mars 2021, Arcapix a généré un EBITDA[6] positif pour un chiffre d'affaires annuel d'environ 7 millions d'euros[7].

Ce projet d'acquisition entre parfaitement dans la stratégie de Kalray et lui permettrait d'accélérer rapidement son accès au marché. Kalray identifie de nombreux atouts à ce rapprochement, parmi lesquels :

Amorcer un changement de dimension significatif : la société Arcapix compte plus de 50 employés, dont des experts du monde du stockage et du calcul intensif, avec une équipe de ventes et support de plus de 30 personnes à travers le monde, en particulier aux USA et en Grande-Bretagne.

: la société Arcapix compte plus de 50 employés, dont des experts du monde du stockage et du calcul intensif, avec une équipe de ventes et support de plus de 30 personnes à travers le monde, en particulier aux USA et en Grande-Bretagne. Accès à de nouveaux marchés : ce projet d'acquisition donnerait accès à de nouvelles opportunités de marché pour Kalray dans trois des industries les plus exigeantes en termes en gestion des données et de calculs intensifs (les médias, l'intelligence artificielle et la recherche scientifique).

: ce projet d'acquisition donnerait accès à de nouvelles opportunités de marché pour Kalray dans trois des industries les plus exigeantes en termes en gestion des données et de calculs intensifs (les médias, l'intelligence artificielle et la recherche scientifique). Accéder à de nouveaux clients : avec ce projet d'acquisition Kalray aurait accès à un vaste portefeuille de clients et à une base de revendeurs tels que Dell Technologies.

: avec ce projet d'acquisition Kalray aurait accès à un vaste portefeuille de clients et à une base de revendeurs tels que Dell Technologies. Une offre produit très complémentaire : Arcapix continuera à déployer ses offres auprès de ses clients tout en intégrant les cartes d'accélération NVMe de Kalray et la FlashboxTM dans ses solutions. En parallèle, les équipes collaboreront étroitement pour définir les prochaines générations de produits visant le marché du stockage et du traitement intensif des données.

Kalray tiendra le marché informé des prochaines étapes de cette opération.

Avec le projet d'acquisition d'Arcapix, Kalray anticipe désormais un chiffre d'affaires de 20 M€ en cumulé[8] pour l'année 2022. La Société confirme par ailleurs son ambition d'atteindre 100 M€ de chiffre d'affaires annuel en 2023

Prochain rendez-vous :

Jeudi 21 avril 2022 (avant Bourse) : Résultats annuels 2021

À PROPOS DE KALRAY

Kalray (Euronext Growth Paris - FR0010722819 - ALKAL) est une société de semi-conducteurs « fabless », leader dans une nouvelle génération de processeurs, spécialisés dans le traitement intelligent des données tant au niveau du « Cloud » que du « Edge » (à la périphérie des réseaux). Á la pointe de l'innovation, les équipes de Kalray ont développé une technologie unique ainsi que les solutions associées permettant à ses clients d'exploiter au mieux tout le potentiel d'un monde qui repose désormais sur des données massives, disparates et omniprésentes.

Grâce leur architecture « manycore » brevetée, les processeurs intelligents MPPA® de Kalray sont capables de gérer en parallèle – et sans goulets d'étranglement - de multiples flux de données, permettant ainsi aux applications exploitant des quantités massives de données d'être plus intelligentes, plus efficaces et économes en énergie. L'offre de Kalray comprend des processeurs, des cartes d'accélération avec leur environnement logiciel et des systèmes complets, permettant à ses clients de concevoir les meilleures solutions dans des secteurs à forte croissance tels que les data centers modernes, la 5G, l'IA, l'Edge Computing, les véhicules autonomes et bien d'autres.

Essaimage du CEA fondé en 2008, Kalray compte parmi ses investisseurs Alliance Venture (Renault-Nissan-Mitsubishi), Safran, NXP Semiconductors, CEA et Bpifrance. Kalray, c'est la technologie, l'expertise, la passion d'offrir toujours plus : plus pour un monde intelligent, plus pour la planète, plus pour les clients et les développeurs. www.kalrayinc.com



