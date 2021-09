23/09/2021 - 18:00

Les standards NVMe, NVME-oF et les processeurs DPUs remodèlent l'industrie du stockage :

le Président du Directoire de Kalray et des dirigeants de l'industrie du stockage partageront leurs points de vue ce mardi 28 septembre, à 16h00



Grenoble - France, le 23 Septembre juin 2021 – Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL), pionnier dans une nouvelle génération de processeurs, spécialisés dans le traitement intelligent des données tant au niveau du

« Cloud » que du « Edge », a le plaisir d'annoncer son Webinaire sur « Les technologies à l'origine de la prochaine révolution du stockage » sur la plateforme BrightTALK le 28 septembre, à 16h (heure de Paris).

Les baies de stockage sont aujourd'hui des éléments fondamentaux dans les data centers. Cependant, l'adoption des disques SSD NVMe, un nouveau type de mémoires ultra-rapides et à faible latence, remet en question la façon dont l'infrastructure et les baies de stockage sont construites aujourd'hui.

Lors de ce Webinaire, des acteurs majeurs de l'industrie du stockage partageront leurs visions et les tendances de l'industrie dans ce domaine. Ils parleront des nouvelles technologies telles que les standards NVMe, NVMe-oF, ainsi que les DPU (« Data Processing Unit ») - un nouveau type de processeur dédié au traitement des données – et pourquoi ces technologies conduisent à la prochaine révolution du stockage :

PARTICIPANTS :

Quentin Adam, PDG, Clever Cloud

Philippe Deniel, Chef du Laboratoire architecture du stockage au CEA

Dennis Hanh, Analyste, Data Center Stockage, OMDIA

Rick Kumar, SVP, Viking Enterprise Solution, division de Sanmina Corporation

Olivier Lambert, PDG, Vates

Davide Villa, Directeur Commercial EMEAI, Western Digital

Éric Baissus, PDG, Kalray

THEME : Découvrez la nouvelle révolution dans le monde du stockage liée aux nouvelles mémoires SSD, à l'adoption massive du protocole NVMe-oF et l'arrivée des DPU qui permettent une désagrégation efficace.

DATE : Mardi 28 septembre 2021, à 16h00 (heure de Paris).

LIEU : Cet événement gratuit est accessible en ligne sur simple inscription.

INSCRIPTIONS : https://bit.ly/3EMRg9d

Eric Baissus, Président du Directoire de Kalray, déclare : “La nouvelle révolution du monde du stockage vient de commencer. Nous sommes ravis d'organiser un tel événement avec des experts du stockage parmi les plus talentueux au monde. Proposer des performances élevées et une gamme complète de services de stockage de données d'entreprise basés sur la technologie NVMe nécessite une nouvelle génération de processeurs, le DPU, au cœur d'une nouvelle génération de baies de stockage. Kalray est l'un des principaux fournisseurs de DPU avec la famille de processeurs MPPA® et présentera à l'occasion de cet évènement sa FlashBox™, l'une des premières baies de stockage NVMe basées sur un processeur DPU. Nous profitons également de cet évènement pour dévoiler notre nouvelle identité de marque, plus en ligne avec la vision, les valeurs et l'ambition de Kalray pour l'avenir.

Les disques SSD NVMe sont jusqu'à 100 fois plus rapides que les SSD traditionnels, mais plus difficiles à déployer à grande échelle. La plupart des disques SSD NVMe sont déployés en tant que stockage à connexion directe, ce qui ne permet pas d'évolution, en plus d'être très inefficace.

La FlashBox™ de Kalray, co-développée avec Viking Enterprise Solutions, une division de Sanmina Corporation et annoncée en juillet dernier, est la première baie de stockage NVMe désagrégée qui a été conçue dès le départ pour exploiter pleinement le potentiel de la mémoire flash NVMe à grande échelle, tout en garantissant le coût global ou TCO (« Total Cost of Ownership ») de stockage le plus bas. La FlashBox™ embarque la carte d'accélération de stockage Kalray K200-LP™, qui intègre elle-même le processeur phare de Kalray, le MPPA® DPU. Il permet aux clients de libérer les performances des SSD NVMe à grande échelle, tout en répondant aux exigences de fiabilité et d'efficacité des entreprises.

Les clients désireux de créer leur propre baie de stockage à partir d'un autre châssis peuvent également le faire à partir de la carte d'accélération K200-LP™ de Kalray. La K200-LP™ est une carte Ethernet 2x100 Gb/s, PCIe Gen4 à profil bas, affichant des performances de plus de 2 MIOPS et 12 Go/s par carte (à la fois RoCE et TCP) avec une faible latence de 30 microsecondes.

À PROPOS DE KALRAY

Kalray (Euronext Growth Paris - FR0010722819 - ALKAL) est une société de semi-conducteurs « fabless », pionnière dans une nouvelle génération de processeurs, spécialisés dans le traitement intelligent des données tant au niveau du « Cloud » que du « Edge » (à la périphérie des réseaux). Les processeurs intelligents MPPA® de Kalray sont capables d'analyser à la volée une quantité extrêmement importante de données, et d'interagir en temps réel avec le monde extérieur. Ces processeurs peuvent exécuter des algorithmes d'IA nécessitant une forte puissance de calcul et, en parallèle, de nombreuses autres tâches, tels que des algorithmes de calcul mathématique intensif, de traitement du signal, des piles de logiciels réseau ou de stockage. Ces processeurs intelligents sont amenés à être utilisés dans les secteurs en pleine expansion du Cloud et du « Edge Computing », comme les data centers modernes, les réseaux télécoms 5G, les véhicules autonomes, les équipements de santé, l'industrie 4.0, les drones et les robots… L'offre de Kalray, qui comprend aussi bien des processeurs que des cartes électroniques, ainsi qu'une suite logicielle, s'adresse aux fabricants d'équipements et fournisseurs de services pour datacenters de nouvelle génération, aux intégrateurs de systèmes et aux fabricants de produits grand public comme les constructeurs automobiles. Fondée en 2008 comme spin-off du CEA, Kalray compte parmi ses investisseurs : Alliance Venture (Renault-Nissan-Mitsubishi), Safran, NXP Semiconductors, CEA et Bpifrance. Pour plus d'informations, visitez le site internet de Kalray : www.kalrayinc.com