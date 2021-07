12/07/2021 - 17:35

Poursuite du déploiement de l'offre Kalray dans les data centers et sur la 5G :

Lancement commercial de la toute nouvelle carte d'accélération Kalray K200-LP™ visant la production en volume au deuxième semestre et fabriquée par le leader mondial WISTRON.

visant la production en volume au deuxième semestre et fabriquée par le leader mondial WISTRON. Préparation du lancement d'une baie de stockage NVMe avec un acteur majeur, basée sur les cartes d'accélération K200-LP™ et commercialisée dès septembre.

avec un acteur majeur, basée sur les cartes d'accélération K200-LP™ et commercialisée dès septembre. Collaboration avec les sociétés VATES et SCALEWAY pour déployer une offre d'accélération sur les cartes K200-LP™ à destination des environnements virtualisés, marché majeur des data centers.

pour déployer une offre d'accélération sur les cartes K200-LP™ à destination des environnements virtualisés, marché majeur des data centers. Collaboration avec les sociétés ORANGE et BULL/ATOS pour le développement de serveurs optimisés 5G.

Chiffre d'affaires stable dans un contexte de phase de pré-volume et une trésorerie toujours solide de 18,8 M€

Confirmation des ambitions 2021 et 2023

Grenoble - France, le 12 juillet 2021 - Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL), pionnier des processeurs intelligents, fait un point sur son activité au 1er semestre 2021 (1), du 1er janvier au 30 juin 2021, et revient sur les faits marquants de la période.

Éric Baissus, Président du Directoire de KALRAY, déclare : « Le premier semestre 2021 a permis à Kalray de poursuivre sa feuille de route sur ses marchés cibles à travers le déploiement de ses cartes d'accélération à la fois sur le marché du data center et de l'automobile. Ce semestre, deux produits intégrant les processeurs de Kalray ont déjà été annoncés : la plateforme Bluebox 3.0 de NXP pour le marché de l'automobile et la baie de stockage FURIO1200™ de WISTRON. En parallèle, nous poursuivons nos efforts pour répondre aux besoins de l'ensemble de nos clients et déployer nos produits sur le marché. Ainsi, nous sommes heureux d'annoncer qu'en plus de nos cartes d'accélération, nous développons une offre intégrée pour le marché du stockage, la FLASHBOXTM.

Avec la FLASHBOX™, Kalray va pouvoir offrir à ses clients, entreprises ou Cloud Service Providers et à ses partenaires, et ce dès septembre, une baie de stockage NVMe complète, basée sur le standard NVMe et sur les cartes d'accélération de Kalray. Cette offre intégrée, co-développée avec un acteur majeur des serveurs, est complémentaire de nos cartes d'accélération et vise le marché en pleine croissance du stockage NVMe pour les applications d'IA et de traitement intensif et très rapide des données. Cette nouvelle offre est le résultat de plusieurs constats : un besoin de la part des clients finaux, en particulier en Europe, de disposer d'une offre clef en main très facile à intégrer ; un besoin de la part de nos partenaires, constructeurs de serveurs ou revendeurs, de pouvoir proposer une solution complète, facile à déployer sur le marché ; et enfin une opportunité pour Kalray de déployer plus rapidement son offre de stockage, et de valoriser avec nos clients et partenaires stratégiques, des fonctions que seule notre technologie est capable d'offrir. La FLASHBOX™ de Kalray sera distribuée par ses partenaires, OEM et intégrateurs.

Ce semestre nous a aussi permis d'avancer sur deux applications visées par nos cartes d'accélération, au potentiel très prometteur et que nous développons avec des partenaires de renom : une première application visant l'accélération des environnement virtualisés dans le « Cloud », en collaboration avec nos partenaires VATES et SCALEWAY, et dont les premiers produits sont attendus dès la fin de l'année, et le développement de serveurs plus économes et souverains pour la 5G, en particulier avec ORANGE et BULL/ATOS.

Ces avancées nous permettent d'être confiants sur nos objectifs de revenus pour cette année, en particulier avec la vente des cartes K200-LP™ et des premières FLASHBOX™, et sur nos objectifs à plus long terme dans le cadre d'un marché des cartes d'accélération et du Edge Computing, qui se confirme comme un des marchés clefs de notre industrie pour la prochaine décennie. »

KALRAY POURSUIT LE DÉPLOIEMENT DE SES CARTES D'ACCÉLÉRATION POUR LE MARCHÉ DES DATA CENTERS AVEC SA CARTE K200-LP TM :

POUR LE STOCKAGE…

KALRAY a annoncé au 1er semestre 2021 une toute nouvelle carte d'accélération, la K200-LP™. Cette carte a été conçue avec un format réduit (« low profile »), une consommation très faible (30 Watt), pour être produite en très grand volume, que ce soit sur le marché du stockage ou des data centers en général. En plus d'être au cœur de l'offre de stockage de Kalray et de sa future FLASHBOX™, la carte d'accélération K200-LP™ vise à réduire de manière très significative la consommation des baies de stockage dans les data centers de nouvelle génération et dans les Edge data centers. Les premières ventes en volume sont confirmées pour le deuxième semestre.

POUR OPTIMISER LES ENVIRONNEMENTS VIRTUALISÉS AVEC VATES ET SCALEWAY…

En plus des applications de stockage, Kalray a annoncé le développement, avec son partenaires VATES et en collaboration avec SCALEWAY d'une nouvelle pile de virtualisation sécurisée et optimisée en performance ciblant les applications gourmandes en traitement des données. Cette offre combinera la nouvelle carte d'accélération K200-LP™ de Kalray, intégrant la dernière génération de processeur MPPA® CoolidgeTM, avec la solution de virtualisation open source XCP-ng optimisée de VATES. L'objectif est de décharger une partie importante des données sur les processeurs de Kalray, en exploitant les hautes performances et la faible consommation des processeurs Kalray afin de fournir une solution globale beaucoup plus efficace aux clients finaux. Cette offre sera disponible à la fin de l'année 2021.

…ET POUR ÊTRE AU COEUR DE LA 5G ET DU EDGE COMPUTING AVEC ORANGE ET ATOS

Kalray accélère aussi le déploiement de son offre sur le marché plus large de la 5G et du Edge Computing. Kalray a en particulier annoncé le développement, avec ORANGE et ATOS, d'une offre 5G optimisée en consommation utilisant les cartes d'accélération de Kalray. Ce projet s'inscrit dans le cadre du projet PIRANA (Plateform Inline for Radio, Application and Network Accelerations) dont Kalray est le porteur, et qui a été lauréat de l'appel à projet « solutions souveraines pour les réseaux de télécommunications » du plan France Relance et investissement d'avenir, dont l'objectif est de construire une offre française et européenne souveraine dans la 5G, face aux principaux acteurs du marché aujourd'hui américains ou chinois.

KALRAY PRÉPARE LE LANCEMENT DE SA BAIE DE STOCKAGE DE NOUVELLE GÉNÉRATION : LA FLASHBOX™

Le marché de l'IA et du traitement intensif des données est en plein essor, notamment dans les domaines des data analytics, de la finance, ou encore de la génomique. Pour répondre à ces besoins, Kalray développe depuis plusieurs mois avec un partenaire et acteur majeur du domaine une baie de stockage NVMe de nouvelle génération centrée sur ses cartes d'accélération, la FLASHBOX™. La FLASHBOX™ a pour objectif de faciliter considérablement l'adoption de la technologie NVMe en proposant aux clients finaux, entreprises ou Cloud Service Provider (« CSP »), une baie de stockage, avec toute la couche logicielle nécessaire, prête à être intégrée très facilement dans les infrastructures des clients. Elle est basée sur un châssis redondant de notre partenaire et une ou plusieurs cartes d'accélération de stockage intelligentes de Kalray. Grâce à ses performances uniques et sa facilité d'intégration, Kalray estime que cette baie de stockage NVMe révolutionnaire permettra le stockage de très importants flux de données, tout en offrant la même facilité d'utilisation et d'adoption que les solutions utilisant les technologies traditionnelles. Cette nouvelle offre viendra en complément de l'offre WISTRON, partenaire de Kalray avec les baies de stockage FURIO1200 TM.

KALRAY prévoit de dévoiler les caractéristiques de ce nouveau produit ou cours d'un évènement regroupant partenaires et clients fin septembre. La FLASHBOX™ sera disponible en revente chez des OEMs (Original Equipment Manufacturers) et ODMs (Original Design Manufacturers) partenaires et pourra aussi être utilisée comme design de référence pour les fabricants de serveurs afin de développer leurs propres baies de stockage NVMe utilisant les cartes de Kalray.

ATTRAIT DE LA TECHNOLOGIE DE KALRAY CONFIRMÉ SUR LE MARCHÉ DE L'AUTOMOBILE

En début de semestre, NXP, leadeur mondial sur le marché des semi-conducteurs pour l'automobile, a annoncé la disponibilité de sa plateforme de développement, la BlueBox 3.0, visant les prochaines générations de véhicules et intégrant la solution de Kalray. La Bluebox 3.0 est aujourd'hui proposée aux clients de NXP et vise les segments dits de L2+ à L4 nécessitant d'exécuter des applications gourmandes en calculs et en algorithmes d'intelligence artificielle, notamment pour les fonctions d'autonomie et d'aide à la conduite.

En parallèle, Kalray a été sélectionné par un intégrateur automobile de renom pour évaluer sa technologie dans le cadre de nouvelles architectures dites de Central Computing, visant à intégrer sur une même puce les nombreuses fonctionnalités aujourd'hui disséminées dans un véhicule, quel que soit le segment. Ce projet ouvre de nouvelles perspectives à la technologie de Kalray, qui pourrait, en plus des véhicules des segments L3/L4, adresser également les véhicules L1/L2 d'entrée de gamme, qui représenteront encore l'essentiel des volumes du marché automobile pour de nombreuses années.

CHIFFRE D'AFFAIRES STABLE ET TRÉSORERIE SOLIDE

Sur le premier semestre 2021, les ventes de cartes et de stations de développement, ainsi que les licences et services liés, ont généré un chiffre d'affaires de 415 K€ quasi-stable par rapport au 1er semestre 2020 (489 K€ au 30 juin 2020). Il s'agit de revenus de la phase de pré-volume, l'augmentation du revenu étant prévu pour la deuxième moitié de l'année avec la vente des cartes d'accélération et les premières ventes de la baie de stockage nouvelle génération, la Flashbox™.

La trésorerie au 30 juin 2021 s'élève à 18,8 M€, en baisse très limitée de 1,4 M€ par rapport au 31 décembre 2020, grâce à une bonne maîtrise de la consommation de trésorerie alors que les investissements se poursuivent et à l'activation de la ligne de financement en fonds propres (2) mise en place avec Kepler Cheuvreux pour un montant de 7,0 M€ au 30 juin 2021 (sur un total de 12 M€, prime d'émission incluse, sur une période maximum de 24 mois).



AMBITIONS CONFIRMÉES POUR 2021 ET 2023

Enfin, Kalray confirme son ambition de générer des revenus de l'ordre de plusieurs millions d'euros en 2021. Cette ambition sera affinée à l'occasion de la publication des résultats semestriels 2021.

La montée en puissance progressive des volumes soutiendra le chiffre d'affaires des prochaines années et la société confirme à ce titre son ambition d'atteindre 100 M€ de chiffre d'affaires annuel en 2023.

Prochain rendez-vous :

Mardi 5 octobre 2021 (après Bourse) : Résultats semestriels 2021

FACTEURS DE RISQUE

L'attention du public est portée sur les facteurs de risque relatifs à la Société et à son activité figurant au sein du rapport financier annuel 2021 disponible sans frais sur son site internet (www.kalray-bourse.com). La réalisation de tout ou partie de ces risques ou dégradation de tout ou partie des hypothèses retenues par la Société est susceptible d'avoir un effet défavorable sur son activité, sa situation financière, ses résultats, son développement ou ses perspectives.

À PROPOS DE KALRAY

Kalray (Euronext Growth Paris - FR0010722819 - ALKAL) est une société de semi-conducteurs « fabless », pionnière dans une nouvelle génération de processeurs, spécialisés dans le traitement intelligent des données tant au niveau du « Cloud » que du « Edge » (à la périphérie des réseaux). Les processeurs intelligents MPPA® de Kalray sont capables d'analyser à la volée une quantité extrêmement importante de données, et d'interagir en temps réel avec le monde extérieur. Ces processeurs peuvent exécuter des algorithmes d'IA nécessitant une forte puissance de calcul et, en parallèle, de nombreuses autres tâches, tels que des algorithmes de calcul mathématique intensif, de traitement du signal, des piles de logiciels réseau ou de stockage. Ces processeurs intelligents sont amenés à être utilisés dans les secteurs en pleine expansion du Cloud et du « Edge Computing », comme les data centers modernes, les réseaux télécoms 5G, les véhicules autonomes, les équipements de santé, l'industrie 4.0, les drones et les robots… L'offre de Kalray, qui comprend aussi bien des processeurs que des cartes électroniques, ainsi qu'une suite logicielle, s'adresse aux fabricants d'équipements et fournisseurs de services pour datacenters de nouvelle génération, aux intégrateurs de systèmes et aux fabricants de produits grand public comme les constructeurs automobiles. Fondée en 2008 comme spin-off du CEA, Kalray compte parmi ses investisseurs : Alliance Venture (Renault-Nissan-Mitsubishi), Safran, NXP Semiconductors, CEA et Bpifrance. Pour plus d'informations, visitez le site internet de Kalray : www.kalrayinc.com



CONTACTS INVESTISSEURS

Eric BAISSUS

[email protected]

Tel. 04 76 18 90 71



ACTUS finance & communication

Anne-Pauline PETUREAUX

[email protected]

+ 33 1 53 67 36 72

CONTACTS PRESSE

Loic HAMON

[email protected]

Tel. 04 76 18 90 71



ACTUS finance & communication

Serena BONI

[email protected]

Tel. 04 72 18 04 92

(2) cf communiqué du 21 janvier 2021