Grenoble, le 3 juin 2021 – Conformément aux dispositions du décret n°2020-418 du 10 avril 2020 (tel que prorogé et modifié), la société informe ses actionnaires sur la composition du bureau de l'Assemblée Générale Mixte du 10 juin 2021.

L'Assemblée Générale sera présidée par Guy Rigaud, membre du conseil de surveillance et actionnaire.

Les fonctions de scrutateurs, désignés par le Président du Directoire, agissant sur délégation du Directoire, seront exercées par Monsieur Renaud Stevens, salarié et actionnaire et Madame Claire Mouchel, salariée et actionnaire.

Madame Anne Gabrot, CFO, membre du directoire et actionnaire, assumera les fonctions de secrétaire de séance.

Les résultats des votes des résolutions soumises à l'Assemblée Générale Mixte du 10 juin 2021 seront publiés sur le site internet dans la rubrique « Assemblée Générale » après l'Assemblée Générale.

