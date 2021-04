20/04/2021 - 17:45

Bonne maîtrise du free cash-flow, traduisant la saine gestion de l'entreprise durant la crise sanitaire ;

traduisant la saine gestion de l'entreprise durant la crise sanitaire ; Hausse de la trésorerie , grâce aux nouveaux financements, afin de couvrir les besoins jusqu'à l'atteinte de l'équilibre opérationnel ;

, grâce aux nouveaux financements, afin de couvrir les besoins jusqu'à l'atteinte de l'équilibre opérationnel ; Activités commerciales conformes au plan stratégique pour les marchés prioritaires (Data Center et Automobile) et de nombreuses opportunités en discussions sur le Edge Computing pour se positionner comme le futur champion européen des processeurs intelligents ;

pour les marchés prioritaires (Data Center et Automobile) et de nombreuses opportunités en discussions sur le Edge Computing pour se positionner comme le futur champion européen des processeurs intelligents ; Mise en place de la logistique industrielle , afin d'assurer l'entrée en production en volume de Coolidge TM et des cartes d'accélérations de Kalray en 2021 ;

, afin d'assurer l'entrée en production en volume de Coolidge et des cartes d'accélérations de Kalray en 2021 ; Confirmation de l'objectif d'augmentation du chiffre d'affaires en 2021, avec l'ambition d'atteindre 100 M€ en 2023.

Grenoble - France, le 20 avril 2021 - Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL), pionnier des processeurs intelligents, présente ses résultats annuels 2020 et confirme ses objectifs à court et moyen termes.

Éric Baissus, Président du Directoire de Kalray, déclare : « 2020 constitue une année charnière dans la vie de l'entreprise. En finalisant les développements de notre nouvelle génération de processeur, CoolidgeTM, et en mettant le produit entre les mains de nos partenaires industriels et futurs clients, nous avons préparé notre entrée dans la phase de commercialisation de notre produit à grande échelle. Nous mettons actuellement en place tous les process industriels et logistiques pour le passage à une production en volume de nos produits dans un contexte de marché des semiconducteurs en pleine ébullition face aux besoins structurels croissants dans toutes les industries. Cette transformation se fait dans un cadre financier particulièrement sain et nous avons sécurisé de nouveaux financements afin de maintenir un haut niveau d'innovation technologique.

Cette dynamique d'innovation est fondamentale pour conserver notre avance, à l'heure où toute l'industrie est à la recherche de solutions pour traiter plus efficacement les flots gigantesques de données générées par les nouveaux usages. Alors que les acteurs historiques cherchent à répondre aux nouveaux défis avec leurs architectures traditionnelles de processeurs, x86 ou GPU notamment, la technologie que nous avons développée est une approche de rupture et une innovation technologique, pensée et conçue depuis le début pour répondre précisément à ces nouveaux besoins et dépasser les limitations des architectures classiques. Cette nouvelle vision attire de plus en plus d'acteurs dans notre écosystème et nous comptons la déployer à grande échelle dans les années à venir afin de devenir le nouveau champion européen dans le domaine du Edge Computing. »

MISE SUR LE MARCHE DE COOLIDGE™, LA 3EME GENERATION DE PROCESSEUR INTELLIGENT

Comme annoncé, l'année 2020 a été marquée par l'arrivée de CoolidgeTM, la 3ème génération de processeurs MPPA®, sur le marché des systèmes intelligents et la mise à disposition des clients des nouvelles stations de développement MPPA®-DEV4 combinant l'offre logicielle AccessCore® 4.0 et les cartes de développements K200™, intégrant le processeur Coolidge™. Kalray travaille aujourd'hui avec ses clients pour développer leurs prochaines générations de produits, en particulier dans le monde des data centers et de l'automobile.

Premiers résultats de cet effort, le début d'année a été marqué par la mise sur le marché de la part des clients de Kalray de nouveaux produits. Dans le monde des data centers, WISTRON, un des plus gros fabricants de serveurs au monde, a annoncé la sortie avec Kalray du serveur FURIO1200 basé sur les processeurs CoolidgeTM. Le Furio1200 est un serveur de stockage révolutionnaire, exploitant la technologie NVMe-oF et les performances des processeurs de Kalray afin de fournir des solutions de stockage 5 à 10 fois plus performantes en termes de vitesse, de latence et de consommation que les solutions existantes.

Sur le segment stratégique de l'automobile, NXP Semiconductors a officiellement lancé sa plateforme BlueBox 3.0, intégrant le processeur intelligent CoolidgeTM de Kalray, en 2020 afin de fournir aux constructeurs automobiles une solution intégrée et évolutive, en particulier d'aide à la conduite (« Advanced Driver-Assistance Systems »), de monitoring ou de conduite autonome (« Autonomous Driving »).

Les annonces des clients et des partenaires de Kalray de la mise sur le marché de leurs premiers produits intégrant CoolidgeTM démontre que Kalray a franchi l'ultime jalon pré-commercial et en préparation à la montée en cadence des commandes, attendue pour 2021.

EBITDA CONFORME AUX TENDANCES ANNONCEES ET DEBUT DE L'AMORTISSEMENT DE COOLIDGETM

Les ventes de cartes et stations de développement, ainsi que les licences et services liés, ont généré 1 033 K€ de chiffre d'affaires en 2020, un niveau comparable à celui de 2019 (1 265 K€). Ce chiffre d'affaires est conforme aux objectifs annoncés en 2020, année de préparation avant le démarrage du déploiement commercial en volume de CoolidgeTM prévu en 2021. Le total des produits d'exploitation atteint 10 756 K€, en progression de +12% sur un an, en raison de la hausse de la production immobilisée liée aux travaux de R&D sur CoolidgeTM.

L'EBITDA[1] annuel 2020 est en très légère dégradation (-5%), à -5 862 K€. Les dépenses opérationnelles, projetées en hausse d'environ +20% sur l'année, n'ont finalement augmenté que de +10%, témoignant d'une capacité forte de réactivité et d'adaptation de l'entreprise. La progression de +17% des charges de personnel est directement liée à l'augmentation programmée des effectifs (86 collaborateurs en moyenne en 2020 contre 76 un an plus tôt) et au maintien de l'ensemble des équipes opérationnelles durant la crise sanitaire. Elle est en partie amortie par la stabilité des autres charges externes, notamment liée à la limitation des déplacements.

Compte tenu de la hausse des dotations aux amortissements et provisions (+50% à 8 818 K€), liée notamment à l'amortissement des frais de développement et des masques de fabrication de Coolidge™, et après prise en compte du crédit d'impôt recherche (+24% à 2 993 K€), le résultat d'exploitation retraité[2] ressort à -11 687 K€ contre -9 014 K€ un an plus tôt. Le résultat net est de -11 818 K€ en 2020 contre -9 085 K€ en 2019, en ligne avec les tendances annoncées.

BONNE MAITRISE DU FREE CASH-FLOW ET HAUSSE DE LA TRESORERIE DE 4,5 M€

Le free cash-flow[3] annuel ressort, comme prévu, légèrement supérieur à celui de 2019, à -15 054 K€ contre -14 187 K€ en 2019.

Dans le même temps, les ressources financières ont été renforcées de 19 567 K€ (nets) par l'investissement de NXP Semiconductors, la mise en place d'un Prêt Garanti par l'État accordé par les partenaires bancaires (Bpifrance, BNP Paribas et CIC), la réalisation d'une augmentation de capital par placement privé et l'obtention de subventions et avances.

Au 31 décembre 2020, la trésorerie disponible de Kalray s'établit ainsi à 20 238 K€, contre 15 725 K€ au 31 décembre 2019, pour 5 531 K€ de dettes bancaires (essentiellement le PGE amortissable sur 4 ans à partir de 2022) et 6 306 K€ d'avances conditionnées. Les capitaux propres ressortent à 28 434 K€ à fin 2020 contre 26 665 K€ à fin 2019.

Pour compléter ses ressources financières, Kalray a mis en place, en janvier 2021, une ligne de financement en fonds propres avec Kepler Cheuvreux pouvant aller jusqu'à 12 000 K€ sur une période maximale de 24 mois. Au 31 mars 2021, l'usage de cette ligne a permis à la société de lever 3 042 K€ au travers de l'émission de 77 271 actions nouvelles.

Grâce à sa trésorerie disponible au 31 décembre 2020, aux subventions prévues sur les projets de R&D et à la ligne de financement en fonds propres, Kalray estime pouvoir couvrir ses besoins financiers jusqu'à l'atteinte de l'équilibre opérationnel.

En 2021, Kalray anticipe une nouvelle progression de l'ordre de 20% de ses dépenses opérationnelles, liée à l'augmentation continue des effectifs et à la montée en puissance des nouveaux programmes, notamment la collaboration avec NXP.

DES BESOINS CROISSANTS IDENTIFIÉS POUR LES MARCHÉS DU EDGE COMPUTING

En parallèle et devant l'essor croissant du marché du Edge Computing dont Kalray est un pionnier, la société continue à travailler avec des acteurs d'autres industries, comme la vision industrielle (analyse et identification de défauts sur des chaînes de production par exemple), ou la 5G, secteurs très prometteurs pour la technologie Kalray. Kalray travaille en particulier avec de grands donneurs d'ordres européens (opérateurs télécom, fabricants de serveurs, constructeurs automobiles, etc.) et universités afin de démontrer la pertinence de l'utilisation des produits de Kalray au cœur des prochaines générations de solutions ouvertes et souveraines 5G. De nouveaux développements pourraient ainsi voir le jour en 2021.

PRÊT POUR LA PRODUCTION EN VOLUME AU DEUXIÈME SEMESTRE 2021

Conformément à sa feuille de route, Kalray s'engage désormais dans la phase de commercialisation. En particulier, les tout premiers tests pilotes en conditions réelles d'utilisation du serveur de stockage de WISTRON, le FURIO 1200, intégrant le processeur CoolidgeTM et codéveloppé avec Kalray, viennent de commencer. Ces pilotes confirment aujourd'hui les performances du produit et leur nombre va s'accélérer dans les semaines qui viennent.

En parallèle, et afin d'assurer sa capacité à répondre en volume aux commandes projetées au cours du second semestre 2021 et dans les prochaines années, Kalray a mis en place avec ses partenaires tous les process industriels et l'organisation logistique nécessaire. En particulier, WISTRON et Kalray ont collaboré pour mettre en place toute la chaîne de production des cartes d'accélération K200, cartes qui sont en particulier au cœur de produits comme le FURIO1200. Ce travail permettra, dès cet été, d'avoir un outil de fabrication en place pour fabriquer plusieurs milliers de cartes par mois selon le carnet de commandes.

Dans ce contexte, Kalray confirme son ambition de générer des revenus annuels en hausse sensible dès 2021, de l'ordre de plusieurs millions d'euros, et son objectif d'atteindre 100 M€ de chiffre d'affaires annuel en 2023.

Prochain rendez-vous :

Lundi 12 juillet 2021 (après Bourse) : Activité du 1er semestre 2021

MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2020

Les états financiers annuels et consolidés ont été arrêtés par le Directoire et examinés par le Conseil de surveillance en date du 19 avril 2021 et sont disponibles dans la rubrique « Documents financiers » sur le site Internet de la société www.kalray-bourse.com.

Le rapport financier annuel, incluant le rapport de gestion, les comptes au 31 décembre 2020 et leurs annexes, sera disponible dans les prochains jours sur le site Internet de la société.

FACTEURS DE RISQUE

L'attention du public est portée sur les facteurs de risque relatifs à la Société et à son activité figurant au sein du rapport financier annuel 2020 disponible sans frais sur son site Internet (www.kalray-bourse.com). La réalisation de tout ou partie de ces risques ou dégradation de tout ou partie des hypothèses retenues par la Société est susceptible d'avoir un effet défavorable sur son activité, sa situation financière, ses résultats, son développement ou ses perspectives.

À PROPOS DE KALRAY

Kalray (Euronext Growth Paris - FR0010722819 - ALKAL) est une société de semi-conducteurs « fabless », pionnière dans une nouvelle génération de processeurs, spécialisés dans le traitement intelligent des données tant au niveau du « Cloud » que du « Edge » (à la périphérie des réseaux). Les processeurs intelligents MPPA® de Kalray sont capables d'analyser à la volée une quantité extrêmement importante de données, et d'interagir en temps réel avec le monde extérieur. Ces processeurs peuvent exécuter des algorithmes d'IA nécessitant une forte puissance de calcul et, en parallèle, de nombreuses autres tâches, tels que des algorithmes de calcul mathématique intensif, de traitement du signal, des piles de logiciels réseau ou de stockage. Ces processeurs intelligents sont amenés à être utilisés dans les secteurs en pleine expansion du Cloud et du « Edge Computing », comme les data centers modernes, les réseaux télécoms 5G, les véhicules autonomes, les équipements de santé, l'industrie 4.0, les drones et les robots… L'offre de Kalray, qui comprend aussi bien des processeurs que des cartes électroniques, ainsi qu'une suite logicielle, s'adresse aux fabricants d'équipements et fournisseurs de services pour datacenters de nouvelle génération, aux intégrateurs de systèmes et aux fabricants de produits grand public comme les constructeurs automobiles. Fondée en 2008 comme spin-off du CEA, Kalray compte parmi ses investisseurs : Alliance Venture (Renault-Nissan-Mitsubishi), Safran, NXP Semiconductors, CEA et Bpifrance. Pour plus d'informations, visitez le site internet de Kalray : www.kalrayinc.com



CONTACTS INVESTISSEURS

Eric BAISSUS

[email protected]

Tel. 04 76 18 90 71



ACTUS finance & communication

Jérôme FABREGUETTES-LEIB

[email protected]

+ 33 1 53 67 36 78

CONTACTS PRESSE

Loic HAMON

[email protected]

Tel. 04 76 18 90 71



ACTUS finance & communication

Serena BONI

[email protected]

Tel. 04 72 18 04 92

Annexes

Compte de résultat au 31 décembre 2020

Données consolidées auditées – (En K€) 2019 2020 Chiffre d'affaires 1 265 1 033 Production immobilisée (R&D) 6 217 7 579 Subventions 1 942 2 127 Autres produits 142 17 Produits d'exploitation 9 566 10 756 Achats et variation de stock (257) (307) Charges d'exploitation (14 871) (16 311) dont charges de personnel (7 932) (9 257) dont autres charges (6 939) (7 054) EBITDA 1 (5 562) (5 862) Dotations aux amortissements sur immobilisations (5 867) (8 818) Résultat d'exploitation (11 429) (14 680) Crédit d'impôt recherche (CIR) 2 415 2 993 Résultat d'exploitation retraité 2 (9 014) (11 687) Résultat financier 3 (110) Résultat exceptionnel (74) (22) Résultat net (9 085) (11 818)

1 EBITDA : Résultat d'exploitation hors dotations aux amortissements sur immobilisations et hors dotations aux provisions et dépréciations

2 Résultat d'exploitation retraité : Résultat d'exploitation + Crédit Impôt Recherche

Bilan au 31 décembre 2020

Données consolidées auditées (en K€) 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 ACTIF IMMOBILISÉ 22 217 24 020 CAPITAUX PROPRES 26 665 28 434 Immobilisations incorporelles 16 935 19 115 TOTAL DETTES 11 799 16 336 Immobilisations corporelles 4 673 4 286 Provisions 89 112 Immobilisations financières 609 620 Avances conditionnées 5 904 6 306 ACTIF CIRCULANT 18 508 23 063 Emprunts bancaires 775 5 531 Stocks 240 134 Fournisseurs 3 128 2 776 Créances clients 764 526 Dettes fiscales et sociales 1 549 1 487 CIR, CICE, créances fisc. et subv. 1 779 2 165 Autres dettes 354 124 Disponibilités 15 725 20 238 Produits constatés d'avance (subventions) 2 676 2 734 Comptes de régularisation (CCA) 414 420 ACTIF 41 140 47 503 PASSIF 41 140 47 503

Flux de trésorerie au 31 décembre 2020

Données consolidées auditées – (En K€) 31 déc. 2019 31 déc. 2020 Capacité d'autofinancement (5 204) (5 092) Variation du BFR 1 138 (528) Flux d'exploitation (4 066) (5 620) Acquisition d'immobilisations (5 335) (2 920) Capitalisation R&D (6 217) (7 579) Subventions d'investissement 1 431 1 065 Flux d'investissement (10 121) (9 434) Free cash flow (14 187) (15 054) Augmentation de capital (nette des frais), 96 13 551 Dette financière nette 318 4 756 Avances conditionnées R&D et subventions perçues d'avance 716 1 260 Flux de trésorerie lié aux opérations de financement 1 130 19 567 Variation de la trésorerie (13 057) 4 513 Trésorerie d'ouverture 28 782 15 725 Trésorerie de clôture 15 725 20 238

[1] Ebitda : Résultat d'exploitation hors dotations aux amortissements sur immobilisations et hors dotations aux provisions et dépréciations

[2] Résultat d'exploitation retraité : Résultat d'exploitation + Crédit Impôt Recherche

[3] Free cash-flow : flux de trésorerie générés par l'exploitation + flux de trésorerie liés aux opérations d'investissements