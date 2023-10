 Actusnews Wire - Entreprise française spécialisée dans la diffusion d'information réglementée

25/10/2023 - 17:45

Communiqué de presse

Croissance de +8% du chiffre d'affaires au T3 2023

Paris, le 25 octobre 2023 – Invibes Advertising (Invibes), société de technologie avancée spécialisée dans la publicité digitale , publie son chiffre d'affaires du 3ème trimestre et des neuf premiers mois de 2023.

Données consolidées

non auditées, en K€ 2023 2022 Δ 1er trimestre 5 419 5 766 -6% 2ème trimestre 7 023 7 501 -6% 3ème trimestre 5 985 5 523 +8% TOTAL 9 mois 18 427 18 790 -2%

Au 3ème trimestre 2023, Invibes enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 6,0 M€ en hausse de +8% par rapport à la même période de 2022. Fort de cette croissance retrouvée sur le trimestre, le chiffre d'affaires affiche en cumul sur les 9 premiers mois de 2023 un repli limité de -2% à 18,4 M€.

Après un ralentissement généralisé enregistré par le secteur de la publicité digitale depuis le second semestre 2022 en Europe, le marché a repris progressivement de la vigueur ces derniers mois permettant à Invibes d'afficher ce retour à la croissance.

Cette capacité d'Invibes à rebondir dès que des conditions de marché favorables sont de nouveaux réunies traduit sa proposition de valeur unique caractérisée par sa plateforme technologique propriétaire entièrement intégrée, un point de différenciation majeure dans son écosystème qui lui assure une capacité d'innovation constante qui séduit les plus grandes marques mondiales.

Sur la période, Invibes a notamment bénéficié de la montée en puissance des Services & Solutions qui s'adaptent aux besoins spécifiques du secteur d'activité des annonceurs. Avec une contribution de ces offres qui a atteint jusqu'à 15% du chiffre d'affaires au mois de septembre, et a permis d'augmenter la marge brute de 5 points sur les 9 premiers mois de 2023, représentant une progression de +10,5% sur la période, Invibes démontre sa capacité à monétiser ses innovations, une dynamique qui devrait se poursuivre au cours des prochains mois.

De nombreux annonceurs adoptent le label « Publicité Carbone Neutre » lancé début 2023

Depuis 2023, Invibes propose à ses clients une campagne 100% neutre en carbone reflétant la volonté de la société de développer une publicité plus responsable et de transformer en profondeur les pratiques de l'industrie publicitaire. Ainsi, pour compenser l'empreinte carbone de ses campagnes, et atteindre un bilan carbone neutre, Invibes investit dans des projets, certifiés Gold Standard, d'installation de panneaux solaires et assure à ses clients une action véritablement durable et responsable.

Unique sur le marché, et traduisant la capacité d'Invibes à constamment innover dans son secteur, cette alternative est très appréciée des grandes enseignes car elle permet à l'annonceur de souligner ses engagements en matière de RSE et répond à une attente forte des consommateurs qui se préoccupent de plus en plus de l'environnement.

La Banque des Territoires (groupe Caisse des dépôts) a inauguré au printemps cette solution en réalisant une campagne labellisée « Publicité Carbone Neutre » intégrant sept formats in-feed dont cinq formats vidéo pour captiver et créer un lien avec ses partenaires tout en racontant son rôle et son action dans la transformation écologique.

Au 3ème trimestre 2023, de nouveaux annonceurs ont adopté ce label sur leur campagne tels que : ENGIE, Neste, National Trust Scotland, Polestar, Cofidis, The Very Group, Zespri, MUSE, …

Invibes rappelle que les émissions carbones de ses campagnes sont parmi les moins émettrices de l'industrie publicitaire avec 26,1gr de CO2 émis pour 1.000 impressions[1], soit 96% de moins que la moyenne constatée dans l'industrie.

Lancement de nouvelles solutions de ciblage intelligent toujours plus innovantes et uniques

Au 3ème trimestre 2023, Invibes a continué de se démarquer de son paysage concurrentiel en continuant d'intégrer des Services & Solutions technologiques adaptés au secteur d'activité des annonceurs et toujours davantage de nouvelles solutions de ciblage intelligent basé sur le big data et des formats in-feed innovants et à fort impact.

Afin de maintenir un fort taux d'engagement de ses utilisateurs, Invibes innove constamment pour développer des solutions qui combinent ciblage contextuel et comportemental, et proposer à ses clients des campagnes toujours plus efficaces, qui leur apportent toujours plus de valeur. Cette approche multidimensionnelle offre une garantie à ses clients d'atteindre les bonnes personnes, avec les bonnes créations publicitaires, dans le bon environnement et au bon moment, de la manière la plus efficace possible.

En particulier, de nouvelles solutions interactives de ciblage ont été lancées sur le trimestre :

Drive-to-Dealership : cette solution améliore l'impact des campagnes nationales en diffusant des créations et des messages pertinents au niveau local, comme l'adresse du magasin le plus proche, la disponibilité des stocks locaux, et la fonction Invibes Call qui permet aux utilisateurs d'appeler leur magasin local directement à partir de l'annonce. Volkswagen a notamment utilisé cette solution dans le cadre d'une campagne publicitaire en ligne pour faire connaître sa nouvelle gamme de véhicules électriques VW ID, avec plus de 100 concessionnaires de l'enseigne adressés ;

cette solution améliore l'impact des campagnes nationales en diffusant des créations et des messages pertinents au niveau local, comme l'adresse du magasin le plus proche, la disponibilité des stocks locaux, et la fonction Invibes Call qui permet aux utilisateurs d'appeler leur magasin local directement à partir de l'annonce. Volkswagen a notamment utilisé cette solution dans le cadre d'une campagne publicitaire en ligne pour faire connaître sa nouvelle gamme de véhicules électriques VW ID, avec plus de 100 concessionnaires de l'enseigne adressés ; Eyewear : cette solution permet de cibler et de se connecter avec les utilisateurs susceptibles d'avoir besoin de lunettes. Basée sur l'analyse des modèles de comportement de l'utilisateur à partir d'Invibes ID Network, Invibes est en mesure de détecter les utilisateurs actifs qui zooment fréquemment tout en lisant du contenu en ligne, traduisant un besoin probable de produits et services d'amélioration de la vue. Specsavers, une chaîne de d'opticiens multinationale britannique, a été séduit par cette nouvelle solution, et l'a utilisée combinée avec une solution Drive-to-Dealership, permettant à l'enseigne d'augmenter le trafic dans son réseau de magasins.

Perspectives : réaffirmation de l'objectif d'EBITDA positif en 2023

Avec un premier semestre marqué par un retour à un EBITDA positif, bénéficiant de l'effet des mesures de réduction de charges mises en œuvre par le Groupe fin 2022, et fort de la croissance réengagée au 3ème trimestre, Invibes réaffirme sa confiance dans son objectif d'atteindre un EBITDA positif sur l'ensemble de l'exercice 2023.

Prochaine publication : chiffre d'affaires annuel 2023, le 1er février 2024, après la clôture de bourse.

A propos d'Invibes Advertising

Invibes Advertising (Invibes) est une société technologique internationale qui innove dans le domaine de la publicité digitale.

Fondée sur la conviction que, pour être efficace, la publicité doit être innovante et générer un engagement naturel des utilisateurs, Invibes a développé une plateforme technologique intégrée qui permet aux marques d'engager leurs clients.

Invibes combine des formats in-feed innovants, des services d'intelligence avancés et la puissance du big data pour susciter une attention positive auprès d'une très large audience.

Pionniers en matière de publicité durable, nous proposons également une solution unique pour compenser les émissions des campagnes Invibes : notre label « Carbon-neutral ».

Afin de poursuivre notre collaboration avec les plus grandes marques du monde comme Amazon, Bacardi, Dell, IKEA ou Toyota, nous construisons une équipe composée des meilleurs talents.

Chez Invibes, nous mettons tout en œuvre afin de créer un environnement dynamique et ouvert qui favorise une culture d'innovation, de croissance et de #Goodvibes, des valeurs que nous voulons partager avec nos clients.

