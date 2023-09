 Actusnews Wire - Entreprise française spécialisée dans la diffusion d'information réglementée

20/09/2023 - 17:45

Communiqué de presse

Résultats semestriels 2023 :

retour à un EBITDA positif dès le 1er semestre

Paris, le 20 septembre 2023 – Invibes Advertising (Invibes), société de technologie avancée spécialisée dans la publicité digitale , publie ses résultats du 1er semestre 2023, marqués par un retour à un EBITDA positif.

Le rapport financier semestriel est à disposition sur le site internet de la Société : https://www.invibes.com/fr/fr/investors.html

Données consolidées

non auditées, en k€ S1 2023 S1 2022 Δ Chiffre d'affaires 12 441 13 265 -6% Achats et charges externes (7 136) (7 274) -2% Charges de personnel (5 113) (6 958) -27% EBITDA 192 (967) +1 159 Dotations aux amortissements et provisions (599) (630) -5% Résultat opérationnel (407) (1 597) +1 190 Résultat financier (36) (141) +74% Impôt (3) (2) - Résultat net (446) (1 739) +1 293

Résistance du chiffre d'affaires du 1er semestre 2023 en baisse de 6%

Au 1er semestre 2023, Invibes enregistre un chiffre d'affaires de 12,4 M€ en baisse de 6% par rapport au 1er semestre 2022, reflétant une évolution contrastée selon les pays.

Au cours des six premiers mois, l'activité des pays existants dans lesquels Invibes est implantée depuis le plus longtemps (France, Espagne, Suisse) a continué d'être marquée par des conditions difficiles.

En revanche, les pays en phase de scale-up (Allemagne, Royaume-Uni, Italie et Belgique) ont montré une bonne résistance par rapport au contexte, se traduisant par une activité en hausse de +23% pour ces pays sur la période.

Retour à un EBITDA positif dès le 1er semestre

Face au ralentissement important du marché publicitaire au cours de l'été 2022, Invibes a fait preuve d'une grande réactivité dès le second semestre, en engageant des mesures d'optimisation de sa structure de coûts, notamment en diminuant de 15% ses effectifs en fin d'année 2022, avec l'objectif de de revenir à une rentabilité positive en 2023.

Ces mesures rapides de réduction de charges lui ont permis d'adapter sa structure de coûts à l'environnement économique dégradé, tout en maintenant les forces commerciales nécessaires à la poursuite de sa croissance dans tous ses pays stratégiques. Combinées à un encadrement strict d'autres paramètres clés tels que la marge brute, ces mesures ont permis un retour à un EBITDA positif dès le 1er semestre 2023.

La ventilation de l'EBITDA selon la maturité des pays est la suivante :

Données consolidées,

Non auditées, en k€ S1 2023 S1 2022 S1 2021 Pays existants (1) Chiffre d'affaires 8 332 10 148 7 014 EBITDA 2 543 3 316 2 078 % EBITDA 31% 33% 30% Scale-up (2) Chiffre d'affaires 3 584 2 918 1 691 EBITDA 133 (446) (283) % EBITDA 4% -15% -17% Nouveaux pays (start-up) (3) Chiffre d'affaires 524 199 10 EBITDA (392) (753) (40) % EBITDA - - - Frais généraux Groupe (4) (2 094) (3 084) (1 252) EBITDA consolidé 192 (967) 503

(1) France, Espagne, Suisse et ML2GROW

(2) Allemagne, Royaume Uni, Italie et Belgique

(3) Suède, Norvège, Danemark, Afrique du Sud, Pays-Bas, EAU, Pologne et République Tchèque

(4) Hors CAPEX

Malgré une baisse d'activité des pays dans lesquels Invibes est implantée depuis le plus longtemps (France, Espagne, Suisse), la marge d'EBITDA est restée solide à plus de 31%, démontrant la résilience du modèle lorsqu'un marché est mature et établi et que tous les fondamentaux sont activés, malgré des conditions plus difficiles.

Dans les pays en phase de scale-up (Allemagne, Royaume-Uni, Italie et Belgique), la croissance du chiffre d'affaires s'est accompagnée d'une amélioration de la rentabilité avec un EBITDA qui ressort positif sur la période.

Après prise en compte des dotations aux amortissements pour un montant de 599 K€, Invibes affiche une perte opérationnelle réduite par plus de 4 par rapport au 1er semestre 2022, à (407) K€.

La perte nette est également divisée par près de 4 sur la période pour atteindre (446) K€.

Une structure bilantielle solide pour accompagner le développement

Avec 17,3 M€ de trésorerie brute (qui comprend 5,3 M€ d'affacturage déconsolidant) et une position trésorerie nette de 10,5 M€ au 30 juin 2023, le Groupe dispose de la capacité nécessaire pour financer son développement futur et maintenir un niveau élevé d'investissements en R&D, l'innovation restant le moteur essentiel du modèle d'Invibes.

Des solutions de ciblage intelligent toujours plus innovantes et uniques, facteurs de différenciation concurrentielle forte

Les mesures de réduction des charges ont été mises en place avec l'objectif de maintenir sa capacité d'innovation, indispensable pour continuer à se distinguer dans l'écosystème de la publicité digitale et à conquérir de nouvelles parts de marché.

Fort de cette innovation constante, Invibes se démarque de son paysage concurrentiel avec une proposition de valeur unique intégrant des Services & Solutions technologiques adaptés au secteur d'activité des annonceurs et toujours davantage de nouvelles solutions de ciblage intelligent basé sur le big data et des formats in-feed innovants et à fort impact.

Invibes a par exemple lancé au premier semestre Invibes Survey, une solution interactive de ciblage, très appréciée des annonceurs, associant la force du branding à la collecte de commentaires direct d'utilisateurs quel que soit le sujet pour collecter des données clés en vue d'optimiser les campagnes futures et améliorer l'expérience client.

En amont d'une campagne, cette nouvelle solution permet, à partir d'une enquête lancée auprès d'un groupe de personnes, d'identifier de manière précise les segments d'audience cibles sur la base de caractéristiques similaires à celles des répondants à l'enquête, permettant d'étendre la portée de la campagne publicitaire et de conquérir de nouveaux clients.

A l'issue d'une campagne, l'annonceur pourra également lancer une enquête pour en mesurer son efficacité et son impact (notoriété, image, intentions d'achat, habitudes de consommation, …).

De nombreux annonceurs ont déjà utilisé ces derniers mois avec succès cette solution innovante tels que Nissan, Universal Pictures ou encore Amazon Prime Video.

Perspectives : réaffirmation de l'objectif d'EBITDA positif en 2023

Avec un premier semestre marqué par un retour à un EBITDA positif, bénéficiant de l'effet des mesures de réduction de charges mises en œuvre par le Groupe fin 2022, Invibes réaffirme sa confiance dans son objectif d'atteindre un EBITDA positif sur l'ensemble de l'exercice 2023.

A propos d'Invibes Advertising

Invibes Advertising (Invibes) est une société technologique internationale qui innove dans le domaine de la publicité digitale.

Fondée sur la conviction que, pour être efficace, la publicité doit être innovante et générer un engagement naturel des utilisateurs, Invibes a développé une plateforme technologique intégrée qui permet aux marques d'engager leurs clients.

Invibes combine des formats in-feed innovants, des services d'intelligence avancés et la puissance du big data pour susciter une attention positive auprès d'une très large audience.

Pionniers en matière de publicité durable, nous proposons également une solution unique pour compenser les émissions des campagnes Invibes : notre label « Carbon-neutral ».

Afin de poursuivre notre collaboration avec les plus grandes marques du monde comme Amazon, Bacardi, Dell, IKEA ou Toyota, nous construisons une équipe composée des meilleurs talents.

Chez Invibes, nous mettons tout en œuvre afin de créer un environnement dynamique et ouvert qui favorise une culture d'innovation, de croissance et de #Goodvibes, des valeurs que nous voulons partager avec nos clients.

Vous souhaitez en savoir plus sur Invibes ? Plus d'infos sur www.invibes.com

Invibes Advertising est cotée sur Euronext (Ticker: ALINV – ISIN: BE0974299316)

Retrouvez nos derniers communiqués de presse sur :

https://www.invibes.com/fr/fr/investors.html

Suivez en direct les dernières actualités d'Invibes Advertising :

LinkedIn @Invibes Advertising Twitter @Invibes_adv

Financial & Corporate Contacts:

Kris Vlaemynck, co-CEO