Actusnews Wire - Diffuseur professionnel d'information corporate et réglementée, autorisé par l'AMF et le CSSF.

Paris, le 22 novembre 2022 – Invibes Advertising, société de technologie avancée spécialisée dans la publicité digitale , publie les résultats d'une évaluation de sa performance énergétique et annonce des objectifs de développement durable ambitieux pour les prochaines années.

Afin de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur de la publicité, Invibes Advertising a lancé un programme interne pour évaluer et améliorer sa performance énergétique, notamment liée à l'impact de ses campagnes publicitaires digitales.

Un mix énergétique vertueux

La part la plus importante de la consommation d'énergie du Groupe est liée à ses serveurs externalisés. Ils sont hébergés par deux principaux fournisseurs de services qui représentent 99% de la charge moyenne de ses serveurs. L'un d'eux fonctionne avec 100% d'électricité verte et l'autre avec 78% d'énergie renouvelable.

En outre, Invibes Advertising exécute certaines de ses applications en utilisant des services cloud neutres en carbone

Un impact carbone réduit des campagnes d'Invibes Advertising

La société a réalisé une évaluation[i] de l'empreinte carbone moyenne de ses campagnes publicitaires en septembre 2022 :

La première étape a consisté à calculer l'empreinte carbone de la plateforme technologique d'Invibes Advertising pour chaque impression publicitaire, en utilisant la consommation d'énergie des serveurs de la société, le type d'énergie utilisé par les fournisseurs de services hébergeant ces serveurs, et le nombre d'impressions publicitaires qu'ils ont alimentées en septembre 2022 ;

Puis la société a estimé l'empreinte carbone d'une impression publicitaire du côté de l'utilisateur final, en se basant sur le nombre d'impressions publicitaires pour chaque type d'appareil utilisé pour visualiser ses publicités en septembre 2022, sur les données statistiques relatives à la consommation d'énergie des appareils utilisés, ainsi que sur les informations relatives à l'empreinte carbone de l'électricité dans le pays où se trouvent les utilisateurs finaux ;

Enfin, la société a réalisé une estimation de la consommation d'énergie et de l'empreinte carbone du réseau entre ses serveurs et l'utilisateur final, en se fondant sur des données relatives à l'intensité énergétique de l'internet en kWh/GO, ainsi que sur l'empreinte carbone de l'électricité dans les pays où les internautes visualisent ses publicités.

Cette évaluation a abouti à une consommation énergétique moyenne de 0,22 kWh pour 1 000 impressions publicitaires en septembre 2022, correspondant à une moyenne de 26,1 grammes d'émissions de CO2 pour 1 000 impressions publicitaires. En comparaison, on estime qu'une campagne Display moyenne émet 15% de CO2 en plus (30 grammes de CO2 pour 1 000 impressions publicitaires[ii]).

Cette empreinte carbone plus faible observée sur les campagnes d'Invibes Advertising est le résultat d'une plateforme technologique totalement intégrée qui permet des processus plus efficaces et une empreinte carbone réduite de ses serveurs. En outre, le ciblage intelligent d'Invibes Advertising permet d'optimiser le nombre d'impressions lors des campagnes, et de diminuer davantage encore leur impact carbone.

Le bénéfice de l'indépendance technologique

La plateforme technologique propriétaire d'Invibes Advertising a été conçue dans un souci d'optimisation des processus, afin d'améliorer les performances techniques, de réduire les coûts associés et d'apporter des avantages en termes d'efficacité énergétique.

En contrôle total de sa plateforme technologique, la société consacre une part importante de ses investissements R&D à son optimisation afin d'en assurer l'évolutivité. Cette amélioration continue permet de générer des économies de consommation d'énergie.

Des objectifs ambitieux de développement durable

En ligne avec sa volonté de constamment innover dans tous les aspects de son activité, Invibes Advertising a lancé plusieurs initiatives visant à réduire l'empreinte carbone de ses campagnes :

Des actions visant à réduire l'empreinte carbone des processus directement sous le contrôle d'Invibes, en diminuant la consommation d'énergie de sa plateforme et en privilégiant les sources d'électricité vertes.

Des actions visant à réduire la consommation d'énergie des campagnes Invibes en dehors de son domaine technique, au niveau du réseau et de l'utilisateur final, sachant que la société ne maîtrise pas l'empreinte carbone de l'électricité qui y est utilisée.

Sur cette base, Invibes Advertising s'est fixé des objectifs ambitieux de développement durable :

Suivi et publication semestrielle de l'empreinte carbone de ses campagnes publicitaires ;

99% d'énergie verte pour les serveurs externalisés d'ici à la fin 2023 ;

Réduction de 10% par an de la consommation d'énergie liée à ses campagnes publicitaires sur les 3 prochaines années.

Invibes Advertising sera ainsi en mesure d'offrir à ses clients l'excellence qu'ils recherchent pour répondre aux enjeux de plus en plus importants de décarbonation de leurs activités publicitaires.

