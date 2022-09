Actusnews Wire - Diffuseur professionnel d'information corporate et réglementée, autorisé par l'AMF et le CSSF.

21/09/2022 - 17:45

Communiqué de presse

Invibes Advertising accélère son développement en Allemagne et sur la zone DACH

Nomination de Daniel Daum en tant que Président du Conseil de Surveillance en Allemagne

Paris, le 21 septembre 2022 – Invibes Advertising, société de technologie avancée spécialisée dans la publicité digitale , annonce une accélération de son développement en Allemagne et sur la zone DACH (Allemagne, Autriche, Suisse), et la nomination de Daniel Daum en tant de que Président du Conseil de Surveillance en Allemagne.

Depuis l'ouverture de son premier bureau à Munich en 2018, Invibes Advertising a fortement étendu son empreinte en Allemagne, et plus largement sur la zone DACH, avec aujourd'hui 3 bureaux à Munich, Hambourg et Zurich, totalisant environ 25 collaborateurs, soit un doublement des équipes en un an.

Porté par la forte demande de ces marchés, Invibes Advertising entend poursuivre la structuration commerciale en DACH, l'une des zones clés dans son développement en Europe, et source d'un potentiel de croissance parmi les plus prometteurs. Ainsi en 2021, les dépenses dans la publicité digitale se sont élevées à 12,1 milliards d'euros en Allemagne (+16,5%), 1,7 milliard d'euros en Autriche (+35,8%), et 2,8 milliards d'euros en Suisse (+21,6%). L'Allemagne représente à elle seule l'un des 5 premiers marchés mondiaux de la publicité digitale et le 2ème européen après le Royaume-Uni [1].

Pour accompagner ses fortes ambitions, Invibes Advertising a nommé Daniel Daum comme Président du Conseil de Surveillance en Allemagne.

Daniel cumule plus de 20 années d'expérience dans le domaine des médias et du digital en Allemagne et en France à des fonctions de direction, avec une forte expertise dans l'expérience client, la monétisation, les données et les plateformes mobiles. Jusqu'à récemment Chief Digital Officer de Rheinische Post Mediengruppe, un groupe média allemand de référence en presse regionale, pour lequel il a piloté la transformation digitale, Daniel Daum a passé auparavant plus de 15 ans à Paris au sein de Prisma Media, 1er groupe bi-média français leader de la presse magazine et digitale, détenu par Bertelsmann jusqu'à son rachat par Vivendi en 2021. Durant cette période, il a développé l'une des offres digitales de médias la plus puissante en termes d'audience quotidienne en France en tant que Directeur Exécutif du pôle TV-Entertainment. Il est également fondateur d'une agence de marketing de contenu à succès.

Nicolas Pollet et Kris Vlaemynck, co-fondateurs d'Invibes Advertising, déclarent à cette occasion : « Nous sommes très heureux d'accueillir Daniel comme Président du Conseil de Surveillance en Allemagne. Son expérience dans le secteur des médias et son expertise en transformation digitale des entreprises seront des atouts clés pour nous accompagner dans le déploiement de notre feuille de route dans la région DACH, une zone très dynamique offrant de nombreuses opportunités et sur laquelle nous avons de fortes ambitions. »

A mi-année 2022, Invibes Advertising avait déjà enregistré sur cette zone autant de campagnes programmées que pour toute l'année 2021, illustrant l'accélération actuellement en cours. Invibes Advertising a ainsi mené sur cette période de nombreuses campagnes publicitaires pour le compte d'enseignes internationales prestigieuses comme Aldi, Disney, Intel, Jaguar Land Rover, L'Oréal, Red Bull, Siemens.

Les annonceurs ont été séduits par la proposition de valeur unique qu'offre Invibes Advertising au travers de ses formats publicitaires non intrusifs qui permettent de générer un engagement accru de l'utilisateur au bénéfice de la marque et de son image.

Elément décisif dans la conquête de ces clients, le réseau d'éditeurs s'est par ailleurs considérablement élargi avec le doublement en un an du nombre de groupes média qui ont rejoint en DACH le réseau que fédère Invibes Advertising, pour atteindre près de 400 sites d'éditeurs, parmi lesquels les grands groupes de presse allemands Condé Nast et Burda.

Alex Oeschger, COO DACH/Vorstand d'Invibes Advertising AG déclare : « Le dynamisme du secteur de la publicité digitale en Allemagne soutient notre fort développement et nous permet de rayonner sur l'ensemble de la zone DACH en s'appuyant sur nos trois bureaux et l'expertise de nos talentueux collaborateurs. Nous sommes aujourd'hui structurés pour bénéficier pleinement de toutes les opportunités que nous offre ce marché porteur et accélérer commercialement pour devenir un acteur incontournable de la région »

