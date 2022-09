Actusnews Wire - Diffuseur professionnel d'information corporate et réglementée, autorisé par l'AMF et le CSSF.

07/09/2022 - 17:45

Paris, le 7 septembre 2022 – Invibes Advertising, société de technologie avancée spécialisée dans la publicité digitale, publie ses résultats du 1er semestre 2022 marqués par la poursuite des investissements en vue d'accélérer son développement.

Le rapport financier semestriel est à disposition sur le site internet de la Société : https://www.invibes.com/fr/fr/investors.html

Données consolidées

non auditées, en k€ S1 2022 S1 2021* Δ Chiffre d'affaires 13 265 8 715 +52% Achats et charges externes (7 274) (4 819) +51% Charges de personnel (6 958) (3 393) +105% EBITDA (967) 503 (1 470) Dotations aux amortissements et provisions (630) (566) +11% Résultat opérationnel (1 597) (1) (1 596) Résultat financier (141) (211) -33% Impôt (1) (1) - Résultat net (1 739) (213) (1 526)

* Données du S1 2021 présentées selon la nouvelle méthode d'évaluation en IFRS

Une croissance organique soutenue au premier semestre 2022

Au premier semestre 2022, Invibes Advertising a maintenu un rythme de croissance élevé, avec un chiffre d'affaires consolidé en hausse de +52% à 13,3 M€. Ce chiffre est à comparer à un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de +54% pour la période 2016 à 2021.

Cette croissance robuste, entièrement réalisée en organique, bénéficie à la fois d'une dynamique qui reste forte dans les pays existants (France, Espagne, Suisse et ML2Grow), en hausse de +45%, ainsi que de la progression des pays en scale-up (Allemagne, Royaume-Uni, Italie et Belgique), en hausse de +73%, qui affichent leur haut potentiel de croissance.

Ces performances, y compris dans les pays où la Société est implantée depuis le plus longtemps, témoignent du positionnement favorable d'Invibes Advertising, dont la plateforme technologique intégrée offre à ses clients des solutions de publicité digitale innovantes pour des campagnes à l'efficacité accrue et mesurable.

Poursuite des investissements stratégiques pour accompagner la croissance future du Groupe

Dans le cadre de sa feuille de route à horizon 2024, Invibes Advertising a poursuivi sur la période les investissements nécessaires à ses objectifs de croissance à moyen terme, notamment en accélérant fortement son développement commercial.

Grâce à un programme de recrutement ambitieux, la Société a pu :

augmenter sa force de vente dans tous les pays (+79% yoy), notamment dans les pays en phase de scale-up et les nouveaux pays (start-up) ;

renforcer l'équipe en charge des opérations (+76% yoy) ;

mettre en place une solide équipe en charge des fonctions transversales au niveau du Groupe.

L'effectif de la société est passé à 198 ETP au 30 juin 2022, contre 115 un an plus tôt. Ce programme de recrutement s'est traduit par une augmentation significative des charges de personnel, ainsi que des frais de recrutement non récurrents.

Invibes Advertising dispose désormais d'équipes commerciales opérationnelles dans 15 pays. Après l'ouverture de 6 pays en 2021 (Pays-Bas, pays nordiques, Afrique du Sud et Émirats Arabes Unis), la Société a poursuivi sa stratégie d'expansion internationale en s'implantant en Europe centrale et orientale (ECO) avec l'ouverture de deux nouveaux bureaux en Pologne (Varsovie) et en République Tchèque (Prague) en juin 2022.

Des augmentations de coûts substantielles mais pilotées

L'EBITDA du premier semestre 2022 s'élève à -967 k€ contre 503 k€ au premier semestre 2021.

La différence d'EBITDA entre les deux périodes (-1,5 M€) est majoritairement liée aux investissements réalisés pour accompagner la montée en puissance commerciale, estimés à environ -840 k€.

Les frais de structure ont également augmenté avec la mise en place d'une équipe expérimentée en charge des fonctions transversales du Groupe, ainsi que l'élargissement de l'équipe en charge des opérations. Ces coûts devraient rester relativement stables au cours des deux prochaines années.

Comme par le passé, la Société a concentré ses dépenses sur les postes les plus susceptibles de contribuer à son développement futur.

Si l'augmentation des dépenses résulte principalement de la mise en œuvre d'une stratégie de croissance volontariste, une part de cette augmentation est aussi liée au contexte inflationniste général. Il convient toutefois de noter que la hausse des prix de l'énergie n'a qu'un impact marginal sur la structure des coûts de la Société.

La ventilation de l'EBITDA selon la maturité des pays est la suivante :

Données consolidées,

Non auditées, en k€ S1 2022 S1 2021 Δ Pays existants (1) Chiffre d'affaires 10 148 7 014 +45% EBITDA 3 316 2 078 % EBITDA 33% 30% Scale-up (2) Chiffre d'affaires 2 918 1 691 +73% EBITDA (446) (283) % EBITDA -15% -17% Nouveaux pays (start-up) (3) Chiffre d'affaires 199 10 x 20 EBITDA (753) (40) % EBITDA - - Frais généraux Groupe (4) (3 084) (1 252) EBITDA consolidé (967) 503

(1) France, Espagne, Suisse et ML2GROW

(2) Allemagne, Royaume Uni, Italie et Belgique

(3) Suède, Norvège, Danemark, Afrique du Sud, Pays-Bas, EAU, Pologne et République Tchèque

(4) Hors CAPEX

Après prise en compte des dotations aux amortissements pour un montant de 630k€, Invibes Advertising affiche une perte opérationnelle de -1 597k€ pour le premier semestre 2022.

La perte nette s'établit à -1 739 k€ pour la période.

Une structure bilancielle solide

Avec 21,1 M€ de trésorerie et une position de trésorerie nette de 15,4 M€ au 30 juin 2022, le Groupe a la capacité de financer son développement commercial et de maintenir un niveau élevé d'investissements en R&D afin de renforcer encore sa plateforme technologique intégrée et de développer de nouveaux produits et des services innovants à valeur ajoutée.

L'innovation technologique, fortement ancrée dans l'ADN de la Société, reste un élément clé dans la poursuite de son succès.

Perspectives

Au cours du premier semestre 2022, Invibes Advertising a déployé des investissements importants pour dynamiser sa croissance future, conformément à la feuille de route annoncée. Ces investissements donnent à la Société la capacité de saisir les opportunités de croissance qui restent importantes sur le marché de la publicité digitale. Toutefois, en cas de dégradation de l'environnement macro-économique, la direction pourrait décider de ralentir temporairement le rythme des investissements.

Prochaine publication : chiffre d'affaires du T3 2022, le 19 octobre 2022, après bourse

