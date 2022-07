Actusnews Wire - Diffuseur professionnel d'information corporate et réglementée, autorisé par l'AMF et le CSSF.

20/07/2022 - 17:45

Communiqué de presse

Croissance organique soutenue de +50% au 1er semestre 2022

Paris, le 20 juillet 2022 – Invibes Advertising, société de technologie avancée spécialisée dans la publicité digitale , enregistre au 1er semestre 2022 un chiffre d'affaires de 13,1 M€ en croissance organique soutenue de +50% par rapport au 1er semestre 2021.

Ventilation du chiffre d'affaires consolidé

Données consolidées

non auditées, en K€ S1 2022 S1 2021 Δ Pays existants (1) 9 978 7 061 +41 % Scale-up (2) 2 926 1 633 +79 % Nouveaux pays (start-up) (3) 196 20 x10 TOTAL 1ER SEMESTRE 13 100 8 714 +50 %

(1) France, Espagne, Suisse et ML2GROW

(2) Allemagne, Royaume-Uni, Italie et Belgique

(3) Suède, Norvège, Danemark, Afrique du sud, Pays-Bas, EAU, Pologne et République Tchèque

Intégralement réalisée en organique, cette forte croissance est d'autant plus notable qu'elle fait suite à une performance exceptionnelle au premier semestre 2021.

Tous les pays existants (France, Espagne, Suisse et ML2Grow) comme ceux en phase de scale-up (Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Belgique) ont contribué à cette performance du 1er semestre.

Pour accompagner cette forte dynamique, Invibes Advertising a poursuivi ses investissements sur la période en vue d'accroître ses forces commerciales dans l'ensemble de ces pays. De plus, les 6 pays ouverts en 2021, aujourd'hui en phase de start-up, montent en puissance, forts d'équipes constituées et opérationnelles qui ont continué d'être renforcées de nouveaux talents au cours de six premiers mois, pour contribuer rapidement et de façon significative à la croissance globale du Groupe.

Enfin, l'expansion internationale sur laquelle s'est bâtie le développement de l'entreprise depuis son origine se poursuit en 2022 avec l'ouverture annoncée récemment de deux bureaux en Europe centrale et orientale (Varsovie en Pologne et Prague en République Tchèque).

Ce rythme très soutenu de croissance que le Groupe enregistre semestre après semestre pourrait être momentanément ralenti par l'environnement macro-économique actuel si celui-ci se détériorait davantage dans les prochains mois. Pour autant, le management d'Invibes Advertising reste confiant, le développement du Groupe s'appuyant sur des fondamentaux solides tels que la numérisation continue du marché de la publicité, la montée en puissance de ses activités à l'international et sa grande capacité d'adaptation aux évolutions du marché. Ces facteurs ont déjà dans le passé permis au Groupe de faire preuve de résilience dans des contextes difficiles.

Prochaine publication : résultats semestriels, le 7 septembre 2022, après bourse

A propos d'Invibes Advertising

Invibes Advertising est une société de technologie avancée, spécialisée dans la publicité digitale. Ses solutions innovantes s'appuient sur un format in-feed, intégré dans les contenus médiatiques.

Invibes s'inspire de la publicité sur les réseaux sociaux, et développe sa propre technologie pour aider les marques à mieux communiquer avec les consommateurs. Sa technologie est optimisée pour une diffusion sur un réseau fermé de groupes médias, incluant : Bertelsmann, Hearst, Unify, Groupe Marie Claire, Axel Springer, et beaucoup d'autres. Les clients incluent de grandes marques telles que Mercedes, Samsung, Levis, et IBM.

Fondée en 2011, Invibes Advertising est une société cotée sur Euronext Stock Exchange (Ticker : ALINV – ISIN : BE0974299316). Visitez www.invibes.com pour plus d'informations.

