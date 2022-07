Actusnews Wire - Diffuseur professionnel d'information corporate et réglementée, autorisé par l'AMF et le CSSF.

04/07/2022 - 17:45

Communiqué de presse

Invibes Advertising poursuit son expansion à l'international avec l'ouverture de 2 bureaux en Europe centrale et orientale (CEE)

Paris, le 4 juillet 2022 – Invibes Advertising, société de technologie avancée spécialisée dans la publicité digitale , annonce l'ouverture de deux nouveaux bureaux à Varsovie en Pologne et à Prague en République Tchèque.

Après l'ouverture de 6 pays en 2021 (Belgique, Pays-Bas, pays nordiques, Afrique du Sud et Émirats Arabes Unis), Invibes Advertising poursuit sa forte expansion internationale en s'implantant en Europe centrale et orientale (CEE).

Ewelina Kluz est nommée Country Director d'Invibes CEE et dirigera le bureau de Varsovie en Pologne. Ewelina cumule plus de 14 années d'expérience dans le domaine des relations publiques et des médias. Avant de rejoindre Invibes Advertising, elle était Sales Team manager durant 8 années pour Burda, l'un des premiers groupes de médias allemand où elle était en charge des segments Lifestyle et Luxe pour la Pologne. Auparavant, Ewelina a exercé des fonctions de consultante en relations publiques pour des marques dans les secteurs du retail, de la mode et de la beauté.

Petr Mares est nommé Commercial Director du bureau de Prague en République Tchèque. Petr cumule plus de 14 ans d'expérience dans le domaine du marketing, des médias et de la technologie. Avant de rejoindre Invibes Advertising, il occupait le poste de Media Strategist & Trading Director pour Visibility Digital, une agence de marketing digital indépendante. Auparavant, Petr a travaillé comme Business Development Director pour Adexpres une filiale du groupe de communication Dentsu avant d'être Business Director chez H1.cz, une agence de marketing à la performance de premier plan, appartenant à GroupM.

Ewelina Kluz, Country Director d'Invibes CEE, déclare : "Je suis très enthousiaste à l'idée de rejoindre Invibes Advertising dans ce rôle clé, et très impatiente de travailler avec les équipes d'Europe centrale et orientale. Je suis fermement convaincue que nous sommes l'un des acteurs clés qui va révolutionner le futur de la publicité."

Petr Mares, Commercial Director pour la République Tchèque, ajoute : « Je suis très heureux de rejoindre Invibes Advertising et de participer à son développement international. J'ai la ferme conviction qu'Invibes sera très bientôt la technologie publicitaire mondiale de référence. »

Nicolas Pollet et Kris Vlaemynck, co-fondateurs d'Invibes Advertising, ajoutent : « Nous sommes ravis d'accueillir Ewelina et Petr au sein de l'équipe. L'Europe centrale et orientale est un marché à grand potentiel dans lequel nous nourrissons de fortes ambitions. Son lancement s'inscrit dans le cadre de la feuille de route de croissance ambitieuse annoncée en début d'année. La solide expérience d'Ewelina et Petr ainsi que leur expertise du secteur des médias seront des atouts décisifs pour accélérer notre développement dans l'ensemble de la région. »

A propos d'Invibes Advertising

Invibes Advertising est une société de technologie avancée, spécialisée dans la publicité digitale. Ses solutions innovantes s'appuient sur un format in-feed, intégré dans les contenus médiatiques.

Invibes s'inspire de la publicité sur les réseaux sociaux, et développe sa propre technologie pour aider les marques à mieux communiquer avec les consommateurs. Sa technologie est optimisée pour une diffusion sur un réseau fermé de groupes médias, incluant : Bertelsmann, Hearst, Unify, Groupe Marie Claire, Axel Springer, et beaucoup d'autres. Les clients incluent de grandes marques telles que Mercedes, Samsung, Levis, et IBM.

Fondée en 2011, Invibes Advertising est une société cotée sur Euronext (Ticker : ALINV – ISIN : BE0974299316). Visitez www.invibes.com pour plus d'informations.

