Actusnews Wire - Diffuseur professionnel d'information corporate et réglementée, autorisé par l'AMF et le CSSF.

20/06/2022 - 17:40

Communiqué de presse

Calendrier financier 2022/2023

Paris, le 20 juin 2022 – Invibes Advertising, société de technologie avancée spécialisée dans la publicité digitale , annonce son calendrier financier 2022/2023 :

20 juillet 2022 : Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2022

semestre 2022 7 septembre 2022 : Résultats semestriels 2022

19 octobre 2022 : Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2022

trimestre 2022 25 janvier 2023 : Chiffre d'affaires annuels 2022

28 mars 2023 : Résultats annuels 2022

Toutes les dates de publication annoncées s'entendent après clôture de bourse.

A propos d'Invibes Advertising

Invibes Advertising est une société de technologie avancée, spécialisée dans la publicité digitale. Ses solutions innovantes s'appuient sur un format in-feed, intégré dans les contenus médiatiques.

Invibes s'inspire de la publicité sur les réseaux sociaux, et développe sa propre technologie pour aider les marques à mieux communiquer avec les consommateurs. Sa technologie est optimisée pour une diffusion sur un réseau fermé de groupes médias, incluant : Bertelsmann, Hearst, Unify, Groupe Marie Claire, Axel Springer, et beaucoup d'autres. Les clients incluent de grandes marques telles que Mercedes, Samsung, Levis, et IBM.

Fondée en 2011, Invibes Advertising est une société cotée sur Euronext (Ticker : ALINV – ISIN : BE0974299316). Visitez www.invibes.com pour plus d'informations.

Financial & Corporate Contacts:

Audrey Mela, VP Investor Relations