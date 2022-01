Actusnews Wire - Diffuseur professionnel d'information corporate et réglementée, autorisé par l'AMF et le CSSF.

17/01/2022 - 17:45

Communiqué de presse

Invibes Advertising dépasse son objectif 2021 en doublant ses revenus organiques à 23,3 M€

Paris, le 17 janvier 2022 – Invibes Advertising, société de technologie avancée, spécialisée dans la publicité digitale, publie son chiffre d'affaires pour le 4ème trimestre 2021 et l'exercice 2021.

Ventilation du chiffre d'affaires consolidé par trimestre

Données consolidées

non auditées, en K€ 2021 2020 Δ 1er trimestre 3 445 1 710 +101 % 2ème trimestre 5 338 1 928 +177 % 3ème trimestre 5 096 2 838 +80 % 4ème trimestre 9 382 5 054 +86% TOTAL ANNUEL 23 261 11 530 x 2

En 2021, Invibes Advertising enregistre un doublement, intégralement en organique, de son chiffre d'affaires par rapport à 2020, à 23,3 M€, une performance supérieure à l'objectif de

22 M€ que le Groupe anticipait pour l'exercice.

Invibes Advertising a réalisé au 4ème trimestre de fortes croissances sur l'ensemble des pays existants (France, Espagne, Suisse et ML2Grow) et en phase de scale up (Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Belgique) qui ont tous dépassé les objectifs qu'ils s'étaient fixés sur le dernier trimestre de l'année.

Ventilation du chiffre d'affaires consolidé par maturité de pays

Données consolidées

non auditées, en K€ 2021 2020 Δ Pays existants (1) 17 840 10 504 +70 % Scale-up (2) 5 398 1 026 x 5,2 Nouveaux pays (start-up) (3) 23 - na TOTAL ANNUEL 23 261 11 530 x 2

(1) France, Espagne, Suisse et ML2GROW

(2) Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Belgique, et Invibes International

(3) Suède, Norvège, Danemark, Afrique du sud, Pays-Bas, Dubai

Ces chiffres illustrent la force du modèle de développement international sur lequel s'est bâti le succès d'Invibes Advertising. Bien qu'affichant déjà des performances élevées, les pays existants, tout comme les pays en phase de scale-up, recèlent encore un réservoir de croissance important qui continuera à contribuer fortement à la croissance globale du Groupe.

Par ailleurs, les nouveaux pays ouverts en fin d'année 2021 (Pays-Bas, Nordiques, Afrique du Sud et UAE), aujourd'hui en phase de start-up, ont des équipes désormais constituées, fortes de talents recrutés ces derniers mois à travers l'Europe et mobilisées pour apporter également leur contribution à la croissance dès 2022.

Atteinte d'une rentabilité positive attendue en 2021

Au-delà de cette forte croissance, le développement d'Invibes Advertising s'appuie également sur une gestion rigoureuse de sa structure de coûts.

Cette capacité à encadrer ses coûts s'est encore renforcée, fort de l'expérience du lancement avec succès de son activité dans plus de 10 pays, permettant à la société de modéliser avec précision le ROI d'un nouveau pays, pour qu'il devienne contributif après quelques mois.

Cette visibilité accrue de son modèle lui permet d'être confiant dans l'atteinte d'un EBITDA positif sur l'exercice 2021.

Perspectives

Ces prochaines années, Invibes Advertising compte poursuivre une forte croissance portée par un secteur de la publicité digitale dynamisé par l'essor de la digitalisation dans tous les secteurs d'activité.

La stratégie de croissance d'Invibes Advertising s'articule autour de 6 grands leviers stratégiques :

L'accélération des pays existants ;

L'ouverture de nouveaux pays ;

Le renforcement de sa plateforme technologique ;

Le déploiement de services technologiques pour ses clients stratégiques ;

Le lancement d'une plateforme 100% self-service dédiée aux PME ;

Le développement de sa filiale ML2Grow spécialisée dans les services aux entreprises pour les projets de Big Data et d'intelligence artificielle.

Cette stratégie offensive devrait permettre à Invibes Advertising d'atteindre un chiffre d'affaires de 100 M€ à l'horizon 2024, représentant un taux de croissance annuel moyen pondéré (CAGR) entre 2020 et 2024 de l'ordre de +72%. Si cette croissance devrait être réalisée pour une part significative par croissance organique, elle pourrait également intégrer une partie par croissance externe.

Prochaine publication : Résultats annuels 2021, le 22 mars 2022, après bourse

A propos d'Invibes Advertising

Invibes Advertising est une société de technologie avancée, spécialisée dans la publicité digitale. Ses solutions innovantes s'appuient sur un format in-feed, intégré dans les contenus médiatiques.

Invibes s'inspire de la publicité sur les réseaux sociaux, et développe sa propre technologie pour aider les marques à mieux communiquer avec les consommateurs. Sa technologie est optimisée pour une diffusion sur un réseau fermé de groupes médias, incluant : Bertelsmann, Hearst, Unify, Groupe Marie Claire, Axel Springer, et beaucoup d'autres. Les clients incluent de grandes marques telles que Mercedes, Samsung, Levis, et IBM.

Fondée en 2011, Invibes Advertising est une société cotée sur Euronext Growth Paris (Ticker : ALINV – ISIN : BE0974299316). Visitez www.invibes.com pour plus d'informations.

Retrouvez nos derniers communiqués de presse sur :

https://www.invibes.com/fr/fr/investors.html

Suivez en direct les dernières actualités d'Invibes Advertising :

LinkedIn @Invibes Advertising Twitter @Invibes_adv

Financial & Corporate Contacts:

Invibes Advertising

Kris Vlaemynck, CFO

[email protected]

Listing Sponsor

Atout Capital

Rodolphe Ossola

[email protected]

+33 (0)1 56 69 61 80

Group Investor Relations

Actifin

Alexandre Commerot

[email protected]

+33 (0)1 56 88 11 11

Financial Media Relations

Actifin

Jennifer Jullia

[email protected]

+33 (0)1 56 88 11 19