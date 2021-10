Actusnews Wire - Diffuseur professionnel d'information corporate et réglementée, autorisé par l'AMF et le CSSF.

28/10/2021 - 17:45

Communiqué de presse

Invibes Advertising présente ses équipes de management en Afrique du Sud, sur les marchés nordiques et en UAE

Nomination du cabinet Grant Thornton en qualité de nouveau commissaire aux comptes

Paris, 28 octobre 2021 – Invibes Advertising, société de technologie avancée, spécialisée dans la publicité digitale , présente ses équipes de management sur les marchés récemment ouverts d' Afrique du Sud, nordiques et UAE .

En Afrique du Sud, Linda Snyman rejoint le Groupe en qualité de Country Director South Africa et annonce la nomination de Amy Hurle-Hill en tant que Head of Sales.

Linda Snyman cumule près de 25 ans d'expérience dans le secteur de la publicité. Auparavant, elle a exercé des fonctions commerciales et opérationnelles pour des spécialistes de la publicité digitale The SpaceStation, Media24 Newspapers et Clockwork.

Amy Hurle-Hill cumule près de six ans d'expérience dans le secteur des médias et du numérique. Jusqu'à récemment, elle occupait le poste de Digital Portfolio Manager au sein du groupe d'édition Arena Holdings. Avant cela, Amy Hurle-Hill était chargée de compte chez l'éditeur numérique AutoTrader. Amy est également membre du Youth Action Council de l'IAB Afrique du Sud.

Dans les pays nordiques, Niklas Bellander rejoint le Groupe en qualité de Country Director Nordics et annonce la nomination de Jan Nilsson en tant que Commercial Director Sweden.

Niklas Bellander cumule près de 20 ans d'expérience dans le secteur des médias. Auparavant, Il a notamment occupé le poste de Directeur du développement commercial pour SpotX et Smartclip, deux plates-formes de diffusion vidéo SSP/ad serving, ainsi que pour Adtoox, une entreprise spécialisée dans les technologies publicitaires. Il a également travaillé pendant dix ans dans une agence média.

Jan Nilsson cumule plus de 25 ans d'expérience dans la vente, dont 20 dans les médias. Auparavant, il a été Directeur des Ventes pour les pays nordiques chez Viacom et consultant en développement commercial chez Turner Nordics. Il a travaillé en étroite collaboration avec la plupart des grands réseaux mondiaux en développement et en vente dans le secteur de la vidéo en ligne en région EMEA.

Invibes Advertising est en cours de recrutement de Heads of Sales pour les bureaux de Copenhague et d'Oslo.

Aux Emirats Arabes Unis, Wissam Azzi rejoint le Groupe en qualité de Country Director UAE.

Wissam Azzi cumule 10 ans d'expérience dans le secteur de la publicité. Auparavant, il a été mediaplanner chez Carat puis a exercé des fonctions de direction commerciale successivement pour le spécialiste l'intelligence publicitaire Exponential et l'application mobile de vidéos sociales immersives 360VUZ.

Un modèle de développement scalable

Invibes Advertising rappelle que son modèle de développement s'appuie sur un ensemble de paramètres clés qui assure son succès depuis l'origine et sur lequel il capitalise dès qu'il ouvre un nouveau marché :

L'innovation – Ancré dans son ADN, Invibes Advertising ne cesse de renouveler son offre, inventant des nouveaux formats publicitaires non intrusifs toujours plus innovants et générant toujours plus d'engagements des utilisateurs ;

– Ancré dans son ADN, Invibes Advertising ne cesse de renouveler son offre, inventant des nouveaux formats publicitaires non intrusifs toujours plus innovants et générant toujours plus d'engagements des utilisateurs ; Les talents – Invibes Advertising recherche en permanence les meilleurs talents à travers l'Europe en vue de structurer des équipes locales expertes et performantes ;

– Invibes Advertising recherche en permanence les meilleurs talents à travers l'Europe en vue de structurer des équipes locales expertes et performantes ; Le reach – Chaque nouveau marché est l'occasion de convaincre de nouveaux groupes médias de rejoindre son puissant réseau de diffusion aujourd'hui fort de plus de 1000 éditeurs de contenus en Europe sur lesquels les campagnes peuvent être relayées ;

– Chaque nouveau marché est l'occasion de convaincre de nouveaux groupes médias de rejoindre son puissant réseau de diffusion aujourd'hui fort de plus de 1000 éditeurs de contenus en Europe sur lesquels les campagnes peuvent être relayées ; La performance – La plateforme technologique développée par Invibes Advertising combine de puissants algorithmes publicitaires et des technologies de pointe de machine learning pour générer des performances bien supérieures aux autres offres sur le marché ;

– La plateforme technologique développée par Invibes Advertising combine de puissants algorithmes publicitaires et des technologies de pointe de machine learning pour générer des performances bien supérieures aux autres offres sur le marché ; Les clients – Convaincus par nos solutions, les annonceurs sont toujours plus nombreux à nous faire confiance et nous restent fidèles en reconduisant leurs campagnes publicitaires.

Nomination du cabinet Grant Thornton en qualité de nouveau commissaire aux comptes pour accompagner l'accélération internationale

Le 25 octobre 2021, les actionnaires d'Invibes Advertising se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au Siège Social de la société à Gand en Belgique, sur convocation du Conseil d'Administration. A cette occasion a notamment été approuvée la résolution relative à la nomination du cabinet Grant Thornton en qualité de nouveau commissaire aux comptes pour un mandat de 3 ans en remplacement de Mme Buysse, dont le mandat s'achève à cette date, et qu'Invibes Advertising remercie chaleureusement pour son investissement et sa contribution ces dernières années.

Ce changement de Commissaire aux Comptes traduit la stratégie d'accélération du Groupe à l'international et le changement de dimension qui s'opère dix ans seulement après sa création pas ses cofondateurs Nicolas Pollet et Kris Vlaemynck.

Prochaine publication : chiffre d'affaires du T4 2021, le 26 janvier 2022, après bourse

A propos d'Invibes Advertising

Invibes Advertising est une société de technologie avancée, spécialisée dans la publicité digitale. Ses solutions innovantes s'appuient sur un format in-feed, intégré dans les contenus médiatiques.

Invibes s'inspire de la publicité sur les réseaux sociaux, et développe sa propre technologie pour aider les marques à mieux communiquer avec les consommateurs. Sa technologie est optimisée pour une diffusion sur un réseau fermé de groupes médias, incluant : Bertelsmann, Hearst, Unify, Groupe Marie Claire, Axel Springer, et beaucoup d'autres. Les clients incluent de grandes marques telles que Mercedes, Samsung, Levis, et IBM.

Fondée en 2011, Invibes Advertising est une société cotée sur Euronext Growth Paris (Ticker : ALINV – ISIN : BE0974299316). Visitez www.invibes.com pour plus d'informations.

