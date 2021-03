Actusnews Wire - Diffuseur professionnel d'information corporate et réglementée, autorisé par l'AMF et le CSSF.

22/03/2021 - 17:45

Communiqué de presse

Des résultats annuels 2020 remarquables

Un EBITDA élevé dans un contexte de poursuite des investissements

Une structure financière renforcée pour accompagner la croissance future

Paris, 22 mars 2021 – Invibes Advertising, société spécialisée dans la publicité intégrée au cœur de contenus éditoriaux des sites media (in-feed), annonce ce jour la publication de ses résultats annuels 2020 audités.

Données consolidées

auditées, en K€ 2020 2019 Δ Chiffre d'affaires 11 530 9 699 +19% Achats et charges externes (6 285) (5 460) +15% Charges de personnel (3 861) (2 869) +36% EBITDA [1] 1 384 1 370 Stable Dotations aux amortissements et provisions (814) (656) +24% Résultat opérationnel 570 717 -21% Résultat financier (262) (133) na Résultat exceptionnel - 23 na Résultat net 274 591 -54%

Chiffre d'affaires 2020 en croissance de +19%, significativement supérieur au marché en Europe

En 2020, Invibes Advertising enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 11 530 K€ en croissance organique de +19 %.

Cette performance est d'autant plus remarquable que les marchés européens du display et de la vidéo sur lesquels le Groupe est présent ont tous affiché des baisses sur la période.

Dynamique commerciale renforcée malgré la crise sanitaire

Malgré la crise sanitaire qui a impacté le 2ème trimestre, la dynamique commerciale s'est rapidement reprise et renforcée dès le 3ème trimestre, portée par les nombreuses grandes enseignes internationales qui ont choisi l'offre d'Invibes Advertising pour intensifier leur communication dans ces temps de crise exceptionnelle.

Au total, Invibes Advertising a accompagné plus de 400 annonceurs en 2020 séduits par ses formats publicitaires non intrusifs qui permettent de générer un engagement accru de l'utilisateur au bénéfice de la marque et de son image. Des enseignes internationales de tous secteurs d'activité ont utilisé les solutions d'Invibes Advertising pour conduire leurs campagnes publicitaires, notamment :

Constructeurs automobiles : Audi, BMW, Honda, Mercedes, Toyota, Volkswagen, … ;

Distributeurs : Carrefour, Decathlon, ebay, lego, Metro, Monoprix, … ;

Agroalimentaire : Barilla, Coca-Cola, Domino's Pizza, Ferrero, McDonalds, Nestlé, ... ;

IT : Asus, Canon, Dell, IBM, HP, Samsung, … ;

Services financiers : Allianz, Axa, ING, Mastercard, Orange Bank, Visa, … ;

Mode/ Luxe : Cartier, Chanel, H&M, Lacoste, Levis, Moncler, Swarovski, … ;

Beauté/ Santé : Bayer, Bioderma, Estée Lauder, Johnson & Johnson, Sephora, The Body Shop, … ;

Transport : Air France, Emirates, Japan Airlines, Lufthansa, SNCF, … ;

Divertissement : Amazon, Blizzard Entertainment, Disney, HBO, Netflix, Playstation, … ;

Maison/ Jardin : BoConcept, DeLonghi, Ikea, Leroy Merlin, Nexity, Velux, … ;

Services : Aegon, Facebook, O2, Tinder, Randstad, Vodafone, … ;

Spiritueux : Bacardi, Campari, Jägermeister, Negrita, The Macallan, Champagne Palmer&Co, ... .

A l'appui de cette dynamique, et comme annoncé, Invibes Advertising a lancé son offre pan-européenne avec des premières campagnes multi-pays pour le compte de deux nouveaux clients : Moncler et Blizzard Entertainment, confirmant la volonté des grandes marques internationales de s'appuyer sur un acteur capable de leur proposer des dispositifs de campagnes publicitaires pilotés à l'échelle européenne.

Poursuite de l'expansion européenne

En 2020, Groupe a consolidé son empreinte géographique en Europe, en poursuivant son expansion internationale qui s'est illustrée par l'ouverture de trois nouveaux marchés : l'Italie, le Benelux et le Royaume-Uni.

Au total, Invibes Advertising est désormais présente dans sept des principaux marchés en Europe (France, Espagne, Allemagne, Suisse, Royaume Uni, Italie, Benelux).

Un niveau de Reach record parmi les audiences leaders en France

Fort d'un réseau de 800 éditeurs de site web totalisant 200 millions de visiteurs uniques, Invibes Advertising a affiché en 2020 un Reach[2] record en France de 46,2 M de visiteurs uniques (VU) selon le dernier classement Internet global de Médiamétrie//Netratings publié pour décembre 2020.

Avec cet excellent niveau de Reach, Invibes Advertising talonne les géants comme Facebook ou YouTube, qui affichent dans ce même classement respectivement 48,1 M de VU et 46,9 M de VU.

Ces excellents résultats témoignent de la puissance de l'offre publicitaire innovante d'Invibes Advertising déployée sur les meilleurs carrefours d'audience et confortent la société dans sa stratégie d'accélération et de poursuite de l'innovation pour plus d'interactivité et d'engagement avec l'internaute.

Franchissement du cap des 100 collaborateurs en Europe

En vue d'accompagner sa forte croissance et son expansion internationale, Invibes Advertising a poursuivi le renforcement de ses équipes en recrutant les meilleurs talents à travers l'Europe afin d'être en ordre de marche pour accélérer sa dynamique.

Invibes Advertising a ainsi franchi au 3ème trimestre 2020 le cap des 100 collaborateurs travaillant au sein du Groupe.

Au total, Invibes Advertising aura recruté 24 nouveaux collaborateurs en 2020, dont une majorité de commerciaux, pour porter l'effectif total à 106 personnes à fin 2020 contre 86 à fin 2019.

Maintien d'un EBITDA élevé dans un contexte de poursuite des investissements à l'international

Dans ce contexte de structuration des équipes en vue d'accompagner les développements à l'international, les charges de personnels ont progressé de 36% et les charges externes de 15% sur la période.

Pour autant, malgré la hausse des investissements destinés à alimenter la croissance de long terme, la Société est parvenue à maintenir un EBITDA élevé de 1 384 K€, stable par rapport à 2019.

Après comptabilisation des dotations aux amortissements pour un montant de 814 K€, Invibes Advertising affiche un résultat opérationnel qui s'établit à 570 K€. Le résultat net ressort positif à

214 K€.

Structure financière renforcée pour accompagner le développement

Pour financer son développement et continuer à investir dans sa croissance future, Invibes Advertising pourra s'appuyer sur une structure financière qui s'est renforcée en 2020 après la réalisation en mars dernier de la seconde tranche de l'augmentation de capital réservée pour un total de 1,5 M€. La trésorerie nette[3] s'élève ainsi à 3,9 M€ à fin décembre 2020, contre 2,4 M€ à fin juin 2020.

Confiance en 2021 dans le retour à un rythme de croissance plus soutenu

Malgré la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, l'année 2020 aura permis à Invibes Advertising de maintenir une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires.

Pour l'exercice 2021, Invibes Advertising est confiant dans un retour progressif à un rythme de croissance plus soutenu, tel que le groupe avait l'habitude de l'enregistrer avant la crise. Pour y parvenir Invibes Advertising s'appuiera sur la puissance de son empreinte géographique européenne, fort de la dynamique des marchés récemment ouverts (Royaume-Uni, Italie, Benelux) conjuguée au fort potentiel de développement des pays déjà installés comme l'Allemagne.

Le Groupe continuera également de capitaliser sur ses fondamentaux :

Des solutions aux performances bien supérieures aux autres offres sur le marché ;

Une présence commerciale dans les 7 principaux pays européens, lui permettant une approche transversale et pan-européenne de ses campagnes publicitaires, qui répond aux attentes des grandes enseignes internationales ;

Une innovation constante lui permettant de proposer des formats non intrusifs sans cesse renouvelés et toujours plus efficaces ;

Un réseau d'éditeurs européens toujours plus dense, offrant une puissance de diffusion inégalée pour ses campagnes (reach) ;

Un portefeuille de clients fidèles, en constante croissance, convaincus par les solutions d'Invibes Advertising qui génèrent des résultats bien au-dessus des standards du marché.

Prochaine publication : chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021, le 28 avril 2021, après clôture de bourse

A propos d'Invibes Advertising

Invibes Advertising est une société de technologie avancée, spécialisée dans la publicité digitale. Ses solutions innovantes s'appuient sur un format in-feed, intégré dans les contenus médiatiques.

Invibes s'inspire de la publicité sur les réseaux sociaux, et développe sa propre technologie pour aider les marques à mieux communiquer avec les consommateurs. Sa technologie est optimisée pour une diffusion sur un réseau fermé de groupes médias, incluant : Bertelsmann, Hearst, Unify, Groupe Marie Claire, Axel Springer, et beaucoup d'autres. Les clients incluent de grandes marques telles que Mercedes, Samsung, Levis, et IBM.

Fondée en 2011, Invibes Advertising est une société cotée sur Euronext Paris (Ticker : ALINV – ISIN : BE0974299316). Visitez www.invibes.com pour plus d'informations.

[1] EBITDA = Résultat opérationnel courant avant dotations aux amortissements et provisions

[2] Le Reach est la capacité à capter une audience très large. La plateforme d'Invibes Advertising permet d'arbitrer l'affichage en temps réel de plusieurs publicités sur des volumes de dizaines de millions de pages vues par jour.

[3] Trésorerie - dettes financières à plus d'un an