Communiqué de la société INDIGO GROUP (ex GROUPE INFRA PARK) du 31/12/2024 - INDIGO annonce avoir finalisé l'acquisition de l'intégralité des actions et comptes courants d'associés de Smovengo, ainsi que de l'acquisition du fonds de commerce de fourniture à Smovengo

31/12/2024 - 08:15

La Défense, le 31 décembre 2024

INDIGO Infra annonce avoir finalisé l'acquisition de l'intégralité des actions et comptes courants d'associés de Smovengo, ainsi que de l'acquisition du fonds de commerce de fourniture à Smovengo des solutions et équipements nécessaires aux vélos en libre-service « Vélib' »

INDIGO Infra, filiale d'INDIGO Group, expert mondial des solutions de stationnement et de la mobilité urbaine qui détenait 40 % du capital de Smovengo, annonce avoir finalisé l'acquisition de l'intégralité des actions et comptes courants d'associés de Smovengo auprès de ses co-actionnaires Mobivia, Fifteen et Marfina, ainsi que l'acquisition, auprès de Fifteen, du fonds de commerce de fourniture à Smovengo des solutions et équipements nécessaires aux vélos en libre-service « Vélib' ».

Par ailleurs, dans le contexte de la restructuration capitalistique de Smovengo, INDIGO Infra a abandonné son compte courant d'associé (entièrement déprécié dans les comptes consolidés d'INDIGO Group au 31 décembre 2023). INDIGO Infra procèdera également à une incorporation au capital de Smovengo de tout ou partie des comptes courants d'associés ainsi acquis, suivie d'une réduction du capital.

Smovengo opère depuis 2018 pour le compte du Syndicat Autolib' Vélib' Métropole (désormais Agence Métropolitaine des Mobilités Partagées), le service Vélib de vélos en libre-service, sur un territoire qui regroupe la ville de Paris et 65 communes de la Métropole du Grand Paris, jusqu'en 2032. Avec 20 000 vélos, près de 48 millions de courses et plus de 150 millions de kilomètres parcourus en 2023, Smovengo est l'opérateur du plus grand système de vélos partagés au monde et un acteur clé de la mobilité décarbonée.

Cette opération combinée permet à INDIGO Infra de détenir 100 % du capital de Smovengo et de renforcer Smovengo sur la maîtrise de l'ensemble de sa chaîne de valeur.

Case Cassiopea et Advant Altana ont agi respectivement en tant que conseillers financiers et juridiques. EY, Stéphane Chaouat & Associés et Vaughan Avocats ont également accompagné INDIGO Infra sur les aspects finance, fiscaux et sociaux.

INDIGO Group

A propos d'INDIGO Group S.A.

La société INDIGO Group, qui détient près de 100% du capital d'INDIGO Infra, d'Indigo Neo et d'INDIGO®weel, est un acteur mondial et global du stationnement et de la mobilité urbaine, qui gère plus de 1,4 million de places de stationnement et leurs services associés dans 10 pays.

INDIGO Group est indirectement détenu par Crédit Agricole Assurances à hauteur de 49,3%, par Vauban Infrastructure Partners à hauteur de 34,4%, par MR Infrastructure Investment (Meag) à hauteur de 14,9%, en autocontrôle à hauteur de 0,2% et par le management du Groupe pour le solde.

www.group-indigo.com

