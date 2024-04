29/04/2024 - 18:30

La Défense, 29 avril 2024

INDIGO Group a annoncé la finalisation de l'acquisition d'une participation de 100% dans Parkia, un des leaders du stationnement hors voirie de la péninsule ibérique

INDIGO Group, leader global des solutions de stationnement et de mobilité urbaine, a finalisé, avec le soutien de ses actionnaires - Crédit Agricole Assurances, Vauban Infrastructure Partners et MEAG - le 29 avril l'acquisition d'une participation de 100% de Parkia Spanish Holding SLU ainsi que de ses filiales à l'issue de l'approbation de l'opération par l'autorité de la concurrence espagnole.

En ligne avec sa stratégie de croissance visant à devenir l'un des leaders dans ses zones géographiques, cette acquisition, réunissant les 3ème et 4ème opérateurs en Espagne en termes de places de stationnement hors voirie, représente une bonne opportunité pour le Groupe de consolider sa position sur le marché en Espagne et dans toute l'Europe. En effet, le Groupe renforcera considérablement sa position de leader européen en augmentant sa présence dans des régions clés d'Europe, telles que l'Espagne et l'Andorre. L'entité combinée exploitera les parcs sous la marque Indigo et deviendra un acteur important de la péninsule ibérique en termes d'EBITDA.

Parkia est un pure player du stationnement hors voirie avec un portefeuille de contrats de concessions et de pleines propriétés de haute qualité, disposant d'une durée résiduelle d'environ 38 ans. Cette acquisition renforcera le business model infrastructure du Groupe Indigo. De plus, le portefeuille de concessions de Parkia dispose de clauses d'indexation tarifaire automatique à l'inflation. Il est, par ailleurs, très diversifié en Espagne et en Andorre, avec une présence importante dans les villes de taille moyenne. Parkia a connu une forte croissance ces dernières années, ainsi qu'une reprise rapide après la pandémie du Covid-19, atteignant un chiffre d'affaires supérieur à 53 millions d'euros en 2022.

Cette acquisition permet également à Indigo d'accélérer et d'intensifier le déploiement de sa stratégie en Espagne, visant à accompagner les villes dans leur transformation et leur transition vers des environnements urbains plus durables. Dans la continuité des orientations prises par Parkia, Indigo renforcera son engagement en matière de mobilité urbaine et de transition énergétique, en continuant notamment à déployer des points de recharge pour les véhicules électriques, des solutions de stationnement douces pour les vélos, de nouvelles activités répondant aux besoins de mobilité à faible impact environnemental. Cela offrira également aux villes une réponse opérationnelle aux objectifs politiques de réguler la circulation en centre-ville tout en encourageant l'expansion de modes de déplacement durables.

Le décaissement nécessaire à cette transaction a été financé temporairement par la liquidité actuelle du Groupe et par des lignes de découvert, tandis que les actionnaires d'Indigo - Crédit Agricole Assurances, Vauban Infrastructure Partners et MEAG – procéderont à une injection de capitaux propres ordinaires dans le courant de l'année 2024, en ligne avec la volonté du Groupe de maintenir une solide notation Investment Grade.

Rothschild & Co et Gómez-Acebo & Pombo ont agi respectivement en tant que conseillers financiers et juridiques pour INDIGO Group. Accuracy, Cuatrecasas et Bureau Veritas ont réalisé respectivement les due diligences Finance, Fiscale et Technique.

A propos de Parkia

Fondée en 1997 et basée à Madrid, en Espagne, Parkia est un pure player du stationnement hors voirie, avec plus de 70 actifs et plus de 38 000 places de stationnement réparties dans 44 villes en Espagne et en Andorre. Le portefeuille de parcs de stationnement est largement diversifié et principalement concessif. Parkia bénéficie d'une solide diversification géographique, ce qui se traduit par un faible risque de contrepartie, avec ses 10 principaux actifs ne représentant que 40 % du chiffre d'affaires en 2022. Parkia est actuellement détenu par Igneo Infrastructure Partners.

Plus d'informations sur www.parkia.es

Indigo Group

A propos d'Indigo Group S.A.

La société Indigo Group, qui détient près de 100% du capital d'Indigo Infra, d'Indigo Neo et d'INDIGO®weel, est un acteur mondial et global du stationnement et de la mobilité urbaine, qui gère plus de 1,4 million de places de stationnement et leurs services associés dans 10 pays.

Indigo Group est indirectement détenu par Crédit Agricole Assurances à hauteur de 49,2%, par Vauban Infrastructure Partners à hauteur de 34,3%, par MR Infrastructure Investment (Meag) à hauteur de 14,9%, en autocontrôle à hauteur de 0,2% et par le management du Groupe pour le solde.

www.group-indigo.com

