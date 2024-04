15/04/2024 - 08:30

La Défense, le 15 avril 2024

Indigo Group a conclu un accord pour l'acquisition en France des activités de stationnement en voirie du Groupe Transdev

Indigo Group, expert mondial des solutions de stationnement et de la mobilité urbaine, a récemment conclu un accord avec le Groupe Transdev pour acquérir ses activités de stationnement en voirie en France, soit la société Transdev Park Voirie (TPV) et sa participation dans CSV, détenue à 70% aux côtés du groupe Egis, toutes deux exploitées sous la marque Moovia. L'ensemble du portefeuille représente 35 contrats en France et a généré près de 21 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023.

En France, Indigo Group opère déjà 78 contrats de gestion du stationnement en voirie pour le compte de 80 villes. La complémentarité géographique des portefeuilles de contrat, l'addition des expertises opérationnelles et commerciales, la culture commune de l'excellence, permettront de créer des synergies significatives, et le nouvel ensemble combiné offrira aux 264 nouveaux collaborateurs accueillis par Indigo Group de nouvelles perspectives de parcours et de mobilité professionnelle.

Ces acquisitions entrent pleinement dans la stratégie du groupe Indigo, qui entend consolider ses activités sur toute la chaîne de valeur de la gestion globale de la voirie, comme outil d'aide à l'organisation, à la régulation des flux et au partage de l'espace public : le contrôle du stationnement, la maintenance des horodateurs, la gestion des ayants droit et des recours, le paiement mobile via son outil digital universel (en ouvrage et en voirie) Indigo Neo, ainsi que la gestion des espaces de nouvelles régulations urbaines (Zone à Faible Emission – Zone à Trafic Limité).

En particulier, Indigo Group vise à se positionner comme un partenaire privilégié de la Ville de Paris sur les sujets liés à la mobilité et sa régulation, notamment au moyen de la société CSV, qui opère le contrôle du stationnement dans 12 des 20 arrondissements parisiens.

Associés désormais au sein de cette structure, les groupes Indigo et Egis entendent étendre leur partenariat, notamment aux futurs projets de régulation des flux et des accès aux centres villes des grandes métropoles européennes.

La réalisation de la transaction est soumise aux conditions usuelles, notamment celles relatives aux processus d'information et de consultation des Instances Représentatives du Personnel et aux autorisations des collectivités clientes.

Indigo Group

A propos d'Indigo Group S.A.

La société Indigo Group, qui détient près de 100% du capital d'Indigo Infra, d'Indigo Neo et d'INDIGO®weel, est un acteur mondial et global du stationnement et de la mobilité urbaine, qui gère plus de 1,4 million de places de stationnement et leurs services associés dans 9 pays.

Indigo Group est indirectement détenu par Crédit Agricole Assurances à hauteur de 49,2%, par Vauban Infrastructure Partners à hauteur de 34,3%, par MR Infrastructure Investment (Meag) à hauteur de 14,9%, en autocontrôle à hauteur de 0,2% et par le management du Groupe pour le solde.

www.group-indigo.com

