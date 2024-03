28/03/2024 - 20:30

La Défense, le 28 mars 2024

Indigo Group S.A. - Résultats annuels 2023

Croissance, performance et renforcement de nos positions stratégiques

Chiffres Clés [1]

Une augmentation du CA de 13,6% en 2023 sur un an pour atteindre 839,4 millions d'euros

Un EBITDA qui progresse de 4,1% à 396,5 millions d'euros

Un résultat opérationnel en légère progression à 160,3 millions d'euros, soit une hausse de 1,3%

Un niveau d'investissement élevé dans nos infrastructures (près de 200 millions d'euros)

Un endettement financier net IFRS qui augmente légèrement mais un levier en ligne avec nos objectifs d'une structure financière prudente

(en millions d'euros) 2022 2023 Var. à cours de change

courants (%) Var. à cours de change constants (%) Chiffre d'affaires 742,7 839,4 +13,0% +13,6% EBITDA 381,4 396,5 +4,0% +4,1% % Marge 51,3% 47,2% Résultat opérationnel 158,5 160,3 +1,1% +1,3% Résultat net - part du Groupe 55,4 55,0 -1,1% -0,7% Free Cash-Flow IFRS 237,1 226,5 -4,5% Cash Conversion ratio IFRS 64,1% 59,1% Endettement Financier Net IFRS (2 032,5) (2 236,7) +10,0%



2023, une année de croissance et d'engagement

Sébastien FRAISSE, Président du Directoire d'Indigo Group, déclare :

Par l'engagement de ses collaborateurs et la solidité de son modèle économique, centré sur les actifs en infrastructure et les géographies où il est leader, le Groupe a pu au cours de l'année 2023 continuer à croître et conforter ses positions dans un contexte de marché dorénavant stabilisé sans plus aucun impact lié à la crise sanitaire.

Fort de sa solidité financière en sortie de crise, le Groupe a procédé à des mouvements stratégiques structurants pour les pays dans lesquels il est implanté, que ce soit au travers de l'acquisition de Parkia en Espagne, signée sous conditions suspensives de l'accord des Autorités espagnoles de la concurrence le 29 juillet 2023, de l'acquisition de BePark, finalisée le 31 mai 2023, afin de mieux cibler la clientèle des entreprises en Europe, ou bien par la prise de contrôle de sa filiale City Parking en Colombie, le 3 mai 2023, qui renforce son empreinte en Amérique du Sud. Le Groupe a également remporté ou renouvelé des contrats clefs, aussi bien en Europe avec les villes de Biarritz, Lille, Saint-Ouen, Montreuil, Saragosse, ou en Amériques avec les contrats du Zoo de Sao Paulo, du Parc Animalia ou encore de Kelowna au Canada.

Parallèlement, le Groupe a accéléré sa digitalisation à travers une forte progression de sa plateforme Indigo Neo, qui s'est ouverte à de nouveaux pays et services, notamment au Luxembourg, en Suisse, en Belgique et au Brésil, et aui a entamé son déploiement en Espagne.

En ligne avec sa stratégie de développement durable, le Groupe a poursuivi son plan de déploiement des bornes de recharge pour véhicules électriques sur ses parkings, visant à atteindre 11 000 points de charge d'ici 2025. Au 31 décembre 2023, le groupe comptait plus de 7 253 points de charge actifs dans ses 9 pays, soit une augmentation de 85 % par rapport à fin 2022. Le Groupe a également renforcé son engagement en matière de responsabilité sociale et environnementale, en lançant plusieurs initiatives visant à réduire son empreinte carbone, à promouvoir la mobilité verte et à soutenir les communautés locales. Ainsi, les deux objectifs annuels environnementaux liés à la ligne de crédit renouvelable de 300 millions d'euros signée en juillet 2022 ont été atteints : baisse des émissions de co2 des scopes 1 et 2 et puissance disponible aux bornes de recharge pour véhicules électriques.

Par ailleurs, le Groupe a lancé une étude sur les conditions de mise en œuvre d'une trajectoire climat conforme aux accords de Paris, susceptible d'être validée scientifiquement par un organisme indépendant. Enfin, la Fondation Indigo, créée en janvier 2023, a soutenu 25 projets répartis dans 19 villes et 4 pays, au bénéfice de quelques 150 000 bénéficiaires.

Au cours du second semestre, le Groupe a également sécurisé son financement long terme au travers d'une nouvelle émission obligataire de 650 millions d'euros, en avance de plusieurs mois sur la prochaine échéance obligataire d'avril 2025. Dans un contexte de taux incertain, cette opération financière donne à INDIGO une importante visibilité, sans aucune échéance d'ici 2028, tout en lui apportant un niveau de liquidité très important de 725 millions d'euros au 31 décembre 2023. Ces opérations ont été menées sans impacter la notation du Groupe, puisque Standard & Poor's a confirmé à l'automne le maintien d'une notation BBB perspective stable.

Nous sommes donc très satisfaits des résultats de 2023, qui témoignent de la résilience et de la solidité de notre Groupe face aux défis environnementaux, économiques et sociaux. Nous restons confiants pour 2024, compte tenu des succès remportés en 2023, de la diversification de notre portefeuille, de notre positionnement autour des mobilités douces et du digital. Nous continuerons à nous appuyer sur nos convictions, nos valeurs, notre expertise et notre innovation pour accompagner nos clients, nos partenaires et nos collaborateurs dans la transformation des villes et des modes de vie. Plus que jamais, avec INDIGO, le stationnement fait bouger la ville.

Des résultats qui permettent à INDIGO de poursuivre sa croissance et ses investissements.

En cumulé au 31 décembre 2023, le chiffre d'affaires consolidé Global Proportionate s'élève à 839,4 millions d'euros pour le Groupe, en croissance de 100,3 millions d'euros par rapport à l'exercice 2022 à cours de change constants. Hors contribution de Parebem (intégré dans les comptes consolidés à partir du 31 août 2022) et hors impact des activités USA et Chine cédées en 2022, la croissance du chiffre d'affaires par rapport à l'exercice 2022 à cours de change constant s'élève à +9,5%.

Pour 2023, l'EBITDA s'établit à 396,5 millions d'euros avec une taux de marge à 47,2% en recul de 4 points comparé à 2022. Cette évolution s'explique principalement par les éléments exceptionnels dont a bénéficié le groupe en 2022 et la plus forte contribution en chiffre d'affaires de la Zone Amérique au taux de marge plus faible.

Au cours de l'exercice 2023, le Groupe a dégagé un Cash Conversion Ratio (Free Cash-Flow / EBITDA) en IFRS de 59,1%, en diminution par rapport à l'exercice 2022 (64,1%) essentiellement dû au poids accru des loyers et redevances fixes (retraités dans l'EBITDA au titre de l'application des normes IFRS 16 et IFRIC 12) ainsi que des investissements dans les bornes de recharge pour véhicules électriques qui ont fortement impactés les capex de maintenance. Le Groupe a ainsi généré un Free Cash-Flow positif significatif de 226,5 millions d'euros en 2023.

Du côté de structure financière, Indigo Group a conservé un niveau élevé de liquidité grâce au succès de l'émission obligatoire menée en octobre 2023, qui permettra notamment de financer la prochaine échéance obligataire d'avril 2025. La trésorerie[2] s'élève donc à 725 millions d'euros au 31 décembre 2023, contre 271 millions d'euros au 31 décembre 2022. La ligne de crédit renouvelable (« RCF ») multidevises sustainability linked d'un montant de 300 millions d'euros avec une échéance initiale de juillet 2027 a été étendue à juillet 2028 avec l'approbation des banques, (restant encore une option de prolongation additionnelle d'un an à activer). S'agissant de sa notation, le 5 mai 2023, S&P Global Ratings a relevé la note d'Indigo Group de BBB- à BBB perspective stable, renforçant son positionnement dans la catégorie Investment Grade. Faisant suite à l'annonce de la signature d'un accord pour acquérir 100% du groupe Parkia, S&P a confirmé le maintien de cette notation le 5 octobre 2023. Cette notation confirmée de S&P souligne la politique financière prudente du Groupe, tant en termes de gestion de sa dette nette que de sa politique de dividendes.

France : INDIGO investit et innove pour faire bouger la ville

En France, plusieurs partenaires ont renouvelé leur confiance au Groupe INDIGO pour la gestion de leurs parcs de stationnement en ouvrage, notamment : la ville de Paris, qui a confié à Indigo pour dix années supplémentaires la concession de cinq parkings situés sur la rive gauche de la Seine (soit 2 855 places), la ville de Biarritz, qui a signé avec le Groupe INDIGO un nouveau contrat de Délégation de Service Public pour la gestion de plusieurs parkings et aires de camping-car (soit plus de 1 600 places) ou le Groupe Hammerson, qui a prolongé de 10 ans le bail accordé au Groupe INDIGO pour l'exploitation du parking Les Terrasses du Port (2 540 places) à Marseille.

Au titre du développement commercial, le Groupe INDIGO a signé plusieurs baux commerciaux notamment avec le Groupe Unibail Rodamco pour l'exploitation pendant 10 ans du parking du CNIT, 880 places dans le quartier de La Défense, avec le Groupe Generali pour l'exploitation pendant 12 ans d'un parking de 295 places dans le quartier Réaumur / Sentier à Paris ou avec le Groupe Apsys pour l'exploitation pendant 10 ans du futur parking de 750 places du quartier Canopia à Bordeaux. A Saint Ouen, le Groupe INDIGO s'est vu confier par la ville en délégation de service public l'exploitation de 3 589 places au sein de 9 parkings, à compter du 26 décembre 2023 et pour une durée de 10 ans.

Dans son métier de gestion du stationnement en voirie, l'année 2023 a aussi été marquée par la confiance renouvelée auprès du Groupe INDIGO de la ville de Grenoble (pour son contrat de collecte et de maintenance des horodateurs sur 12 000 places), de la ville de Montreuil (10 000 places), de la ville de Beauvais (2 500 places) ainsi que de la ville Noisy le Grand (2 000 places avec extension possible jusqu'à 6 000 places)

Enfin, le 22 décembre 2023, le Groupe INDIGO a inauguré le parking du Port dans le cœur de ville de Saint-Jean-de-Luz, première étape du projet d'aménagement de l'îlot Foch. Construit et exploité par le Groupe INDIGO, ce parking de 427 places sur 5 niveaux va permettre de créer une place arborée en surface tout en augmentant la capacité de stationnement à proximité des commerces et services du centre-ville.

Europe : INDIGO poursuit son développement pour conforter sa place de leader européen

En Europe, le Groupe INDIGO a renforcé sa présence sur le segment B2B en s'associant avec l'opérateur de parkings BePark par l'intermédiaire d'une prise de participation majoritaire à hauteur de 60,2% le 31 mai 2023. BePark est un acteur spécialisé dans l'offre de stationnement aux entreprises, ayant créé un vaste réseau en Belgique, mais aussi au Luxembourg et en France.

En Espagne, le Groupe INDIGO a signé le 29 juillet 2023 un accord pour le rachat de l'opérateur Parkia. Cette acquisition, qui sous réserve de levée des conditions suspensives réunira les troisième et quatrième acteurs en nombre de places opérées sur le territoire espagnol, permettra de consolider la position concurrentielle du Groupe dans le pays. Toujours en Espagne, Indigo a également finalisé l'acquisition en pleine propriété des parkings Hernan Cortes à Saragosse (292 places) et Avalon à Madrid (186 places). Et en parallèle, la ville de Saragosse a témoigné de sa confiance envers le Groupe INDIGO en renouvelant, pour une durée de 42 ans, le contrat de concession du parking Salamero (454 places).

Amériques : INDIGO continue de profiter des opportunités de marché pour se déployer outre-Atlantique

En Amérique du Sud, le Groupe INDIGO a annoncé le 3 mai 2023 la prise de contrôle majoritaire de City Parking en Colombie, via l'augmentation de sa participation dans cette filiale de 50% à 87,5%. Et au Brésil, le Groupe INDIGO a obtenu la gestion de plusieurs parcs de stationnement, notamment sur le segment des sites de loisirs comme à Sao Paulo avec le Parc Zoologique et le Jardin Botanique (2 400 places), le parc d'Ibirapuera (1 080 places) ou encore l'Aquarium (800 places). Sur le segment des centres commerciaux, le Groupe INDIGO a également remporté le contrat d'exploitation du parking du principal centre commercial de la ville de Sao Luis (capitale de l'État du Maranhão) et son contrat d'exploitation du parking Shopping Tatuapé (un important centre commercial proche de São Paulo) a été renouvelé pour 4 années supplémentaires.

En Amérique du Nord, le Groupe INDIGO a remporté un contrat de gestion de 7 ans avec la municipalité de Kelowna au Canada pour un début d'activité au 1er juillet 2023. Ce sera le plus gros contrat de voirie pour le Groupe INDIGO au Canada avec 4 500 places.

Nouvelles mobilités : de forts investissements pour accompagner les mutations urbaines

Le pôle Mutations Urbaines, mis en place fin 2022 dans le cadre de la nouvelle organisation du Groupe, a aussi contribué positivement à l'évolution du Groupe INDIGO. Au cours de l'année 2023, 33 Cyclopark ont été livrés pour un total d'environ 2 100 places de stationnement sécurisé pour vélos, ce qui porte leur nombre à 77 pour plus de 4 100 places. Sur la même période, Smovengo, opérateur du service Vélib et dont le Groupe INDIGO est actionnaire, a comptabilisé 47,5 millions de courses, soit 3 millions de plus qu'au cours de l'année 2022. Le nombre d'abonnés Vélib à fin décembre 2023 s'élève à 406 000, soit 16 000 de plus qu'à fin décembre 2022.

En ce qui concerne la recharge des véhicules électriques, au 31 décembre 2023, le Groupe INDIGO possède 4 980 points de charge standard en service dans ses parcs sous gestion (dont plus de 3 900 en France et 600 en Belgique). De plus, 2 270 points de charge financés par des tiers sont également en service dans les parcs du Groupe INDIGO aux Amériques et en Europe.

Les comptes consolidés audités du Groupe au 31 décembre 2023 sont disponibles en français et en anglais sur le site internet www.group-indigo.com dans la rubrique Investisseurs / Résultats financiers.

Chiffres Clés en IFRS

(en millions d'euros) 2022 2023 Var. à cours de change

courants (%) Var. à cours de change constants (%) Chiffre d'affaires 704,6 800,2 +13,6% +14,1% EBITDA 369,9 383,3 +3,6% +3,8% % Marge 52,5% 47,9% Résultat opérationnel 154,9 155,2 +0,1% +0,3% Résultat net - part du Groupe 55,4 55,0 -0,7% -0,3% Free Cash-Flow IFRS 237,1 226,5 -4,5% Cash Conversion ratio IFRS 64,1% 59,1% Endettement Financier Net IFRS (2 032,5) (2 236,7) +10,0%

Indigo Group

A propos des données financières publiées

Afin d'améliorer la lisibilité et la présentation de sa performance, le Groupe présente des données opérationnelles (chiffre d'affaires, EBITDA, Résultat Opérationnel) qualifiées de « Global Proportionate » (GP), se définissent comme les données consolidées IFRS présentées dans les états financiers statutaires consolidés du Groupe, ajustées de la quote-part de la contribution des activités du Groupe dans les co-entreprises qu'il détient (principalement en Colombie et en France, dans Smovengo), comme si elles étaient consolidées par intégration proportionnelle et non par la méthode de la mise en équivalence, cette dernière étant appliquée pour la préparation des comptes consolidés conformément à la norme IFRS.

Pour plus d'informations sur les données financières et opérationnelles publiées, vous pouvez cliquer sur le lien suivant : https://www.group-indigo.com/fr/informations-donnees/

A propos d'Indigo Group S.A.

La société Indigo Group, qui détient près de 100% du capital d'Indigo Infra, d'Indigo Neo et d'INDIGO®weel, est un acteur mondial et global du stationnement et de la mobilité urbaine, qui gère plus de 1,4 million de places de stationnement et leurs services associés dans 9 pays.

Indigo Group est indirectement détenu par Crédit Agricole Assurances à hauteur de 49,2%, par Vauban Infrastructure Partners à hauteur de 34,3%, par MR Infrastructure Investment (Meag) à hauteur de 14,9%, en autocontrôle à hauteur de 0,2% et par le management du Groupe pour le solde.

[1] Chiffres consolidés Global Proportionate (à l'exception du Free Cash-Flow, du Cash Conversion Ratio et de l'Endettement Financier Net présentés selon le référentiel IFRS). Les chiffres clés IFRS sont disponibles en fin de communiqué de Presse.

[2] Disponibilités et équivalents de trésorerie