25/03/2024 - 08:30

La Défense / New York, le 25 mars 2024

Indigo Group et Ardian créent Clermont, coentreprise dédiée à la croissance des réseaux de stationnement au Canada

Ardian, un des leaders mondiaux de l'investissement privé, et Indigo Group, un acteur mondial du stationnement et de la mobilité urbaine, ont annoncé aujourd'hui la création de Clermont, nouvelle coentreprise canadienne qui investira dans les espaces de stationnement.

Dans le cadre de ce partenariat, Indigo fournira à Clermont les actifs qu'il détient au Canada, tout en conservant leur exploitation via Indigo Park Canada. Ardian accompagnera Clermont dans sa digitalisation et ses actions en matière de durabilité, permettant ainsi de favoriser la création de valeur. Ardian et Indigo déploieront des capitaux supplémentaires à long terme, par l'acquisition d'actifs de stationnement, de concessions et de contrats de location. Enfin, Indigo assurera la gestion des opérations de ces actifs.

La nouvelle société sera dirigée par Gordon Craig, professionnel de l'industrie depuis près de 30 ans. Il a notamment occupé les postes de Président des opérations canadiennes et de Directeur de l'exploitation pour l'Amérique du Nord chez Imperial Parking (Impark). Ce partenariat entre Ardian et Indigo s'inscrit au cœur d'une collaboration de longue date entre les deux entreprises, qui a débuté en 2014.

“Nous sommes heureux de fonder cette nouvelle coentreprise et de pouvoir travailler avec une équipe de gestion aussi réputée et expérimentée au Canada. Grâce à nos précédents succès en matière de développement d'infrastructures durables et numériques, combinés aux solutions de stationnement novatrices d'Indigo, Clermont est stratégiquement positionné pour une croissance efficace sur le marché canadien” a déclaré Stefano Mion, Co-Responsable Infrastructure Amériques, Ardian.

L'équipe Infrastructure d'Ardian bénéficie d'une solide expérience en matière d'acquisition et de développement d'infrastructures essentielles dans les secteurs du transport, de l'énergie et de l'infrastructure numérique à l'échelle mondiale. Cette transaction sera réalisée par l'intermédiaire du fonds Ardian Americas Infrastructure Fund V (AAIF V) et vient compléter le portefeuille d'infrastructures existant d'Ardian sur le continent américain.

Exprimant son enthousiasme pour cette nouvelle entreprise, John Laires, Directeur Général, Indigo Park Canada, a déclaré : “ Nous sommes ravis de lancer cette nouvelle coentreprise avec Ardian. C'est une occasion unique pour Indigo d'étendre sa présence au Canada tout en générant de la valeur au sein d'un portefeuille d'actifs de stationnement en pleine croissance”.

“C'est un honneur de travailler sur ce nouveau projet aux côtés des équipes d'Indigo et d'Ardian, tous deux leaders dans leurs secteurs respectifs. Clermont proposera des offres de stationnement innovantes, numériques et durables qui offrent une expérience client optimisée. Nous sommes ravis de cette opportunité” a déclaré Gordon Craig, Directeur Général, Clermont.

CONSEILS DANS LE CADRE DE LA TRANSACTION

Conseils Indigo :

Conseil financier : Stormont Partners

Conseil juridique : McCarthy

Conseil fiscal : Deloitte

Conseils Ardian :

Conseil financier : Agentis

Conseil juridique : Gibson Dunn, Fasken

Conseil technique : BTY Group

Conseil commercial & marché : AT Kearney

Conseil financier & fiscal : Deloitte

Conseil assurantiel : Alliant

**********

Indigo Group

Contact analystes / investisseurs : Contact presse : Mathieu Barnavon Bruno Tallent ir@group-indigo.com bruno.tallent@group-indigo.com

A propos d'Indigo Group S.A.

La société Indigo Group, qui détient près de 100% du capital d'Indigo Infra, d'Indigo Neo et d'INDIGO®weel, est un acteur mondial et global du stationnement et de la mobilité urbaine, qui gère plus de 1,4 million de places de stationnement et leurs services associés dans 9 pays.

Indigo Group est indirectement détenu par Crédit Agricole Assurances à hauteur de 49,2%, par Vauban Infrastructure Partners à hauteur de 34,3%, par MR Infrastructure Investment (Meag) à hauteur de 14,9%, à hauteur de 0,2% en autocontrôle et pour le solde par le management du Groupe.

www.group-indigo.com

A propos d'Ardian

Ardian est l'un des leaders mondiaux de l'investissement privé, avec 164 milliards de dollars d'actifs gérés ou conseillés pour le compte de plus de 1 600 clients dans le monde. Forts de nos expertises Private Equity, Real Assets et Credit, nous offrons à nos clients un large choix d'opportunités d'investissement et nous avons la capacité de répondre à leurs besoins avec l'agilité qui nous caractérise. Ardian Customized Solutions constitue des portefeuilles d'investissement sur-mesure, développe une stratégie d'investissement spécifique adaptée aux besoins du client et donne accès à des fonds gérés par des partenaires de premier plan. Private Wealth Solutions propose des services dédiés et des solutions d'accès pour les banques privées, les gestionnaires de patrimoine et les investisseurs privés institutionnels du monde entier. Les salariés d'Ardian représentant une part majoritaire de l'actionnariat, Ardian accorde une importance particulière au développement de ses talents et valorise une culture collaborative basée sur l'intelligence collective. Répartis dans 19 bureaux en Europe, en Amérique, en Asie et au Moyen-Orient, nos +1 050 collaborateurs, sont pleinement engagés à générer des rendements supérieurs à travers des stratégies d'investissement responsable et dans le respect des standards éthiques et de responsabilité sociale les plus élevés. Chez Ardian, nous nous investissons pleinement pour bâtir des entreprises pérennes.

ardian.com

Contact Presse

ARDIAN US

The Neibart Group

Maeve Maloney

ardian@neibartgroup.com

Avertissement

Les informations contenues dans le présent document ont été incluses de bonne foi, mais sont uniquement destinées à des fins d'information générale. Toutes les précautions raisonnables ont été prises pour s'assurer que les informations contenues dans le présent document ne sont pas fausses ou trompeuses. Elles ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques et aucune déclaration ou garantie n'est donnée quant à leur exactitude ou leur exhaustivité. Ce communiqué doit être lu conjointement avec les informations sur Indigo Group S.A. (la « Société ») publiées sur son site internet à l'adresse www.group-indigo.com.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre ou une invitation à vendre ou à émettre, ni une sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription de valeurs mobilières, et n'en fait pas partie. Son élaboration ne constitue pas une recommandation concernant les valeurs mobilières. Rien dans le présent document ne peut servir de base à la conclusion d'un contrat ou d'un accord.

Le présent document peut contenir des objectifs et des déclarations prospectives concernant la situation financière, les résultats d'exploitation, les activités commerciales et la stratégie d'expansion de la Société. Bien que fondés sur des hypothèses raisonnables, ces objectifs et déclarations sont soumis à de nombreux risques et incertitudes, y compris des éléments que la Société ne connait pas encore ou qu'elle ne considère pas actuellement comme importants, et il ne peut y avoir aucune garantie que les événements prévus se produiront ou que les objectifs fixés seront effectivement atteints. Toutes les déclarations prévisionnelles sont les attentes actuelles de la direction de la Société concernant des événements futurs et sont soumises à un certain nombre de facteurs et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans les déclarations prévisionnelles. Les informations ne sont valables qu'au moment de leur rédaction et la Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les objectifs sur la base de nouvelles informations ou d'événements futurs ou autres, sous réserve des réglementations applicables. Des informations complémentaires sur les facteurs et les risques qui pourraient avoir un impact sur les résultats financiers de la Société sont contenues dans les documents déposés par le Groupe auprès de l'Autorité des Marchés Financiers et disponibles sur son site internet à l'adresse www.group-indigo.com.

Ni la Société, ni aucune société affiliée, ni ses dirigeants ou employés ne peuvent être tenus responsables de toute perte, dommage ou dépense résultant de l'accès ou de l'utilisation du présent document, y compris, sans limitation, toute perte de profit, toute perte indirecte, fortuite ou consécutive.

Aucune reproduction d'une partie quelconque du présent document ne peut être vendue ou distribuée à des fins commerciales, ni modifiée.