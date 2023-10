11/10/2023 - 23:15

La Défense, le 11 octobre 2023

Indigo Group S.A. annonce le succès d'une nouvelle émission obligataire de 650.000.000 € portant intérêt au taux fixe annuel de 4,500% arrivant à maturité le 18 avril 2030

Indigo Group S.A. (la "Société") a procédé avec succès au placement de nouvelles obligations senior non assorties de sûretés d'un montant de 650.000.000 €, portant intérêt au taux fixe annuel de 4,500 %, arrivant à maturité le 18 avril 2030 (les "Nouvelles Obligations").

Une partie du produit net des Nouvelles Obligations sera allouée au rachat de la souche obligataire de 650.000.000 € avec un coupon annuel de 2,125% venant à échéance le 16 avril 2025 (ISIN : FR0012236669, dont le montant résiduel en circulation s'élève à 528.500.000 € suite au rachat partiel ayant eu lieu en mai 2022) (les "Obligations Existantes") visées dans le cadre de l'offre de rachat lancée par la Société le 9 octobre 2023 (l'"Offre de Rachat"). Le solde du produit net des Nouvelles Obligations sera utilisé pour les besoins généraux de la Société et notamment le refinancement des Obligations Existantes restant en circulation à la suite de l'Offre de Rachat.

La levée obligataire a été très bien accueillie par une base d'investisseurs hautement diversifiée, confirmant la confiance dans le modèle de la Société et dans la qualité de son profil de crédit.

Avec cette transaction, la Société démontre sa capacité à gérer proactivement son portefeuille de dette et à allonger sa maturité moyenne, tout en conservant son profil équilibré avec des échéances étalées dans le temps.

Les modalités des Nouvelles Obligations sont décrites dans un prospectus qui sera disponible sur les sites Internet de la Société (www.group-indigo.com) et de l'Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org).

Les Nouvelles Obligations devraient être admises aux négociations sur Euronext Paris et ont reçu une notation BBB (S&P).

Indigo Group

Contact analystes / investisseurs : Contact presse : Mathieu Barnavon Benjamin Voron ir@group-indigo.com benjamin.voron@group-indigo.com

A propos d'Indigo Group S.A.

La société Indigo Group, qui détient près de 100% du capital d'Indigo Infra, d'Indigo Neo et d'INDIGO®weel, est un acteur mondial et global du stationnement et de la mobilité urbaine, qui gère plus de 1,4 million de places de stationnement et leurs services associés dans 9 pays.

Indigo Group est indirectement détenu par Crédit Agricole Assurances à hauteur de 49,2%, par Vauban Infrastructure Partners à hauteur de 34,3%, par MR Infrastructure Investment (Meag) à hauteur de 14,9%, à hauteur de 0,2% en autocontrôle et pour le solde par le management du Groupe.

www.group-indigo.com

