La Défense, le 27 septembre 2022

Indigo Group S.A. - Résultats du premier semestre 2022

Performance solide au 1er semestre 2022 et fondamentaux robustes

Chiffres Clés [1]

(en millions d'euros) S1-2021 S1-2022 Var. à cours de change

courants (%) Var. à cours de change constants (%) Chiffre d'affaires Proforma hors exploitation de LAZ en 2021 265,6 344,5 +29,7% +27,8% Chiffre d'affaires 347,4 344,5 -0,8% -1,9% EBITDA proforma hors exploitation de LAZ en 2021 114,5 175,6 +53,3% +51,8% EBITDA 124,1 175,6 +41,4% +40,1% % Marge proforma hors exploitation de LAZ en 2021 43,1% 51,0% +786 pts +804 pts % Marge 35,7% 51,0% +1 523 pts +1 529 pts Résultat opérationnel 14,0 69,8 +398,5% +393,4% Résultat net - part du Groupe (11,1) +18,0 n.a. n.a. Free Cash-Flow IFRS 78,2 88,4 +13,0% n.a. Cash Conversion ratio IFRS 70,2% 52,2% -25,6% n.a. Endettement financier net IFRS 2 108,9 2 064,6 -2,1% n.a.

Serge CLEMENTE, Président du Directoire d'Indigo Group, déclare :

Au premier semestre 2022, le Groupe a prouvé que son plan stratégique « Beyond Covid » est particulièrement bien adapté aux grands enjeux actuels et futurs dans lesquels Indigo se positionne comme créateur d'espace pour une ville apaisée en mouvement. Le Groupe intègre notamment une forte dimension RSE dans sa stratégie, avec son engagement de neutralité carbone « Go for Climate ». Cela se traduit par des actions concrètes à l'échelle du Groupe, notamment l'achat de 100% d'électricité verte, la réduction de nos consommations dans nos parkings ou encore le déploiement de 10 000 bornes de recharges électriques à horizon 2025.

Grâce à l'engagement exceptionnel de ses collaborateurs, à la résilience et à la solidité de son modèle économique, le Groupe a non seulement réussi à répondre aux enjeux de la pandémie mondiale de la Covid-19 mais a également abordé activement la reprise de l'activité, fort de l'excellente diversification de son portefeuille d'actifs en termes de géographies, de secteurs, de types de contrats et de types de revenus, tout en maintenant une optimisation de ses coûts et une situation financière nette stable.

L'acquisition puis l'intégration des activités de stationnement du groupe Transdev et de Covivio au premier semestre ont constitué un challenge important pour les équipes France et cette intégration a été parfaitement réussie. Le 31 août 2022, le Groupe a également finalisé le rapprochement de ses activités brésiliennes avec PareBem, filiale d'un fonds d'investissement géré par Patria Investments. Grâce à ce rapprochement complémentaire des numéros 2 et 3, Indigo Group poursuit sa stratégie de croissance dans son cœur de métier au Brésil, enrichit son portefeuille de contrats long-terme en étendant sa présence géographique notamment à Sao Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Fortaleza et Curitiba et en intégrant des services de stationnement sur voirie.

En parallèle de ces acquisitions, le Groupe poursuit le recentrage de ses opérations et a ainsi finalisé en juillet et en août 2022 ses sorties respectivement de la Chine et des Etats-Unis. Enfin, sur le premier semestre 2022, le Groupe a rencontré un important succès dans son développement commercial des contrats en appels d'offre illustré par le renouvellement du contrat Euralille notamment.

Fort de cette performance solide au premier semestre et à la lecture des premiers indicateurs estivaux, le Groupe aborde le second semestre en confiance avec des fondamentaux robustes. Toutefois, dans un contexte de dégradation des conditions macro-économiques, il poursuivra une gestion prudente de ses actifs en veillant à préserver son rating Investment Grade.

En cumulé au 30 juin 2022, le chiffre d'affaires consolidé Global Proportionate s'élève à 344,5 millions d'euros pour le Groupe, en croissance par rapport au premier semestre 2021 de 78,8 millions d'euros (hors contribution de sa participation de 50% dans la société LAZ Karp Associates LLC (« LAZ Parking ») aux Etats Unis, cédée en décembre 2021, au premier semestre 2021 pour 81,8 millions d'euros) et en légère baisse comparé au 30 juin 2021 en incluant LAZ (347,4 millions d'euros).

Au premier semestre 2022, le Groupe a dégagé un Cash Conversion Ratio (Free Cash-Flow / EBITDA) en IFRS de 52,2%, en retrait par rapport au premier semestre 2021 (70,2%), impacté défavorablement par la variation du Besoin en Fonds de Roulement (« BFR ») avec la reprise post-Covid-19. En excluant la variation du BFR, le Cash Conversion Ratio atteint 66,1% au 30 juin 2022 contre 50,1% au 30 juin 2021.

Indigo Group est toujours parvenu à maintenir une forte liquidité et confirme sa politique de financement prudente, notamment grâce à l'absence de besoins de financement avant 2025 et à une trésorerie[2] de 178 millions d'euros au 30 juin 2022 (contre 450 millions d'euros au 31 décembre 2021 et 209 millions d'euros au 30 juin 2021). Au premier semestre 2022, la Société a racheté 121,5 millions d'euros sur sa souche d'obligations arrivant à échéance en 2025 de 650 millions d'euros et a ainsi activement amélioré le profil de sa dette en profitant de conditions de marché favorables. Elle a également émis deux placements privés dans un format NSV allemand de respectivement 25 millions d'euros de maturité 2032 et 10 millions d'euros de maturité 2036.

Indigo Group a signé le 27 juillet 2022 une nouvelle ligne de crédit renouvelable multidevises sustainability linked d'un montant de 300 millions d'euros, avec une échéance juillet 2027, afin de remplacer la ligne de crédit renouvelable multidevises existante de 300 millions d'euros qui venait à échéance octobre 2023. Dans le cadre de ce nouveau crédit sustainability linked, la Société a défini deux KPI – la réduction des émissions de carbone des Scopes 1 & 2 et la puissance électrique cumulée installée pour les points de charge de véhicules électriques – qui s'inscrivent dans sa stratégie RSE menée depuis plusieurs années et placée au cœur de son plan « Go for Climate ».

Le 7 juillet 2022, S&P Global Ratings a amélioré la perspective d'Indigo Group de stable à positive et a confirmé sa note BBB-. Cette révision reflète la surperformance du Groupe pour l'exercice 2021 par rapport aux prévisions de S&P publiées le 14 juillet 2021, tant en termes de ratios ajustés FFO/dette et dette/EBITDA, qui sont revenus à des niveaux prépandémie, que de reprise rapide du trafic qui a commencé dès la mi-mai 2021.

Le 25 janvier 2022, le Groupe a finalisé les acquisitions en France des activités de stationnement en ouvrages de Transdev Group (une soixantaine de parcs de stationnement regroupant plus de 30 000 places, qui ont généré plus de 21 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019) et de Covivio (une dizaine de parcs en concessions et baux long-terme qui ont généré 20 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019 avec une durée résiduelle moyenne du portefeuille supérieure à 23 ans). Il a également été déclaré adjudicataire de plusieurs contrats significatifs (baux long-terme et concessions) au premier semestre 2022, avec notamment le gain de l'appel d'offres pour le bail de 12 ans du parc Saint Sébastien situé dans le centre commercial du même nom à Nancy (1 080 places), le renouvellement de l'exploitation de places sur voirie et de 12 parcs répartis dans 4 villes situées dans l'ouest du Grand Paris (GPSO 3 - Grand Paris Sud-Ouest) pour une durée de 5 ans (11 400 places renouvelées), le renouvellement de la concession du parc Notre Dame à Versailles pour une durée de 7 ans (690 places) et le gain de l'appel d'offre de la concession des parcs Odéon – Honnorat à Paris pour une durée de 15 ans (597 places).

En Europe, en Belgique, le Groupe a acquis le parking Neujean (350 places) près du centre-ville de Liège et a remporté l'appel d'offres pour la concession du parc Eandis Tris à Malines qui renforce ainsi sa présence dans une ville où Indigo gère déjà 7 parcs et 2 voiries. Au Luxembourg, le Groupe a négocié et signé avec le bailleur du parc Brasserie la prolongation de son bail actuel pour une durée de 15 ans. En Pologne, le Groupe a racheté à Swinoujscie (nord-ouest de la Pologne) le contrat d'exploitation en bail pour une durée de 23 ans de 3 parcs en centre-ville et dans les abords de la côte, et a également remporté plusieurs contrats en prestations de services, dont la voirie et 4 parcs à Lodz (8 300 places) et un parc à Varsovie, permettant de s'implanter durablement dans plusieurs provinces et grandes villes du pays, en poursuivant ainsi sa volonté de devenir un acteur majeur du stationnement en Pologne.

En Espagne, le Groupe a signé un bail de 10 ans pour la gestion du parc Plaza Primavera à Logroño, assorti d'une option d'acquisition du parc en pleine-propriété qui a été exercée début juillet 2022. Il a déployé sa solution Connecpark dans 5 nouveaux parcs à Barcelone. Enfin, le nombre de places du contrat de voirie de Madrid a été porté à environ 90 000 suite à une extension de 5 000 places fin juin.

En Amérique du Nord, au Canada, Indigo a négocié et signé avec le bailleur du parc Théâtre Saint-Denis à Montréal la prolongation de son bail actuel pour une durée de 10 ans et, entre autres, pris en charge le contrat de gestion en prestation de services (durée de 4 ans plus 3 options de 2 ans) de l'aéroport de Kelowna en Colombie Britannique, renforçant ainsi son leadership dans le secteur aéroportuaire canadien.

En Amérique du Sud, au Brésil, le Groupe a finalisé le 31 août 2022 le rapprochement de PareBem, filiale d'un fonds d'investissement géré par Patria Investments, et de sa filiale brésilienne Administradora Geral de Estacionamentos, à la suite de l'approbation de l'opération par l'autorité de la concurrence brésilienne. Il a également remporté la gestion des trois parcs de l'hôpital HCOR à Sao Paulo pour une durée de 10 ans et l'exploitation pendant 4 ans des 1 600 places du parc du centre commercial Castanheira Shopping à Belem. En Colombie, la filiale City Parking a remporté depuis le début de l'année 17 nouveaux parcs dont 4 contrats d'une durée de 5 ans pour l'exploitation de parcs de centre commerciaux à Cali.

Le secteur Mobility & Digital Solutions a aussi contribué positivement à l'évolution du Groupe.

Le lancement de la nouvelle identité digitale du canal de vente en ligne du Groupe via la transformation de OPnGO en Indigo Neo a eu lieu le 21 juin 2022.

Sur cette même plateforme digitale, au premier semestre 2022, le nombre de créations de comptes clients et d'activation de nouveaux clients a été doublé par rapport à la même période en 2021. Enfin, Indigo Neo a été retenu par la Ville de Paris dans le cadre de son appel d'offres pour le paiement mobile en voirie.

INDIGO®weel a progressé conformément à sa stratégie de déploiement sur deux axes distincts sur des segments dynamiques de la mobilité douce, complémentaires à l'activité de stationnement du Groupe : d'une part le stationnement vélo sécurisé à travers sa marque Cyclopark, INDIGO®weel a ainsi déployé au premier semestre 8 Cycloparks et prévoit d'en installer 30 supplémentaires au second semestre ; d'autre part avec la solution de vélos partagés en dock-stations pour une clientèle B2B puisqu'INDIGO®weel opère déjà avec succès la plus large flotte de vélos connectés en intrasite pour Airbus et déploie des solutions de vélopartage depuis ses parcs pour répondre aux enjeux des plans de mobilité des entreprises.

Au premier semestre 2022, Smovengo a comptabilisé 21,3 millions de courses (dont 52% en vélos à assistance électrique), soit 2,2 millions de plus que sur la même période de 2021, grâce à la mise à disposition de presque 18 000 vélos dans plus de 1 440 stations. Le nombre d'abonnés à fin juin 2022 (363 000) est stable comparé à celui de juin 2021.

Également dans le cadre de sa stratégie RSE, le Groupe a officialisé son engagement envers le Développement Durable en adhérant volontairement au Pacte Mondial des Nations-Unies (« UN Global Compact ») et a pour projet de créer en 2022 une fondation d'entreprise qui agira pour la ville et ses habitants en soutenant des projets qui visent à préserver, enrichir, faire vivre et mettre en valeur le patrimoine local, culturel et naturel mais aussi à favoriser l'inclusion et le lien social, pour les jeunes notamment, en s'appuyant sur les valeurs du sport.

Le Groupe a déployé en France au premier semestre 2022 plus de 1 000 bornes de recharge électrique standard (BRVE) et a pour objectif d'en installer 1 000 supplémentaires au second semestre afin de porter sa capacité à 2 800 bornes en fin d'année. En complément, deux partenariats ont été signés pour implanter des hubs de charge électrique ultra rapide dans ses parcs avec les sociétés Electra et Engie Solutions. En Espagne, un partenariat a été signé avec Total Energies pour équiper une trentaine de parcs dans plusieurs grandes villes du pays. Enfin, au Canada, le premier hub de charge électrique ultra rapide a ouvert à Vancouver en partenariat avec Shell Recharge Solutions et Uber, et un protocole d'investissement dans 500 bornes de recharge électrique standard a été signé.

Les comptes consolidés non audités du Groupe au 30 juin 2022 sont disponibles en français et en anglais sur le site internet www.group-indigo.com dans la rubrique Investisseurs / Résultats financiers.

Chiffres Clés en IFRS

(en millions d'euros) S1-2021 S1-2022 Var. à cours de change

courants (%) Var. à cours de change constants (%) Chiffre d'affaires 249,5 325,8 +30,6% +28,7% EBITDA 111,3 169,4 +52,2% +50,6% % Marge 44,6% 52,0% +737 pts +756 pts Résultat opérationnel 10,9 68,2 +522,9%. +515,3%. Résultat net - part du Groupe (11,1) 18,0 n.a. n.a. Free Cash-Flow IFRS 78,2 88,4 +13,0% n.a. Cash Conversion ratio IFRS 70,2% 52,2% -25,6% n.a. Endettement financier net IFRS 2 108,9 2 064,6 -2,1% n.a.

Indigo Group

Contact analystes / investisseurs : Contact presse : Mathieu Barnavon Benjamin Voron ir@group-indigo.com benjamin.voron@group-indigo.com

A propos des données financières publiées

Afin d'améliorer la lisibilité et la présentation de sa performance, le Groupe présente des données opérationnelles (chiffre d'affaires, EBITDA, Résultat Opérationnel) qualifiées de « Global Proportionate » (GP), se définissent comme les données consolidées IFRS présentées dans les états financiers statutaires consolidés du Groupe, ajustées de la quote-part de la contribution des activités du Groupe dans les co-entreprises qu'il détient (principalement en Colombie, en Chine et, en France, dans Smovengo) ou qu'il détenait jusqu'au 30 décembre 2021 aux Etats-Unis (LAZ Parking), comme si elles étaient consolidées par intégration proportionnelle et non par la méthode de la mise en équivalence, cette dernière étant appliquée pour la préparation des comptes consolidés conformément à la norme IFRS.

Pour plus d'informations sur les données financières et opérationnelles publiées, vous pouvez cliquer sur le lien suivant : https://www.group-indigo.com/fr/informations-donnees/

A propos d'Indigo Group S.A.

La société Indigo Group, qui détient près de 100% du capital d'Indigo Infra, d'Indigo Neo et d'INDIGO®weel, est un acteur mondial et global du stationnement et de la mobilité urbaine, qui gère plus de 1,2 million de places de stationnement et leurs services associés dans 9 pays.

Indigo Group est indirectement détenu par Crédit Agricole Assurances à hauteur de 47,8%, par Vauban Infrastructure Partners à hauteur de 33,3%, par MR Infrastructure Investment (Meag) à hauteur de 14,4%, à hauteur de 0,4% en autocontrôle et pour le solde par le management du Groupe.

www.group-indigo.com

