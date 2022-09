01/09/2022 - 08:35

La Défense, 1er Septembre 2022

Indigo et Patria finalisent le rapprochement de leurs activités de stationnement au Brésil

Indigo Group, l'opérateur mondial du stationnement et de la mobilité individuelle, et Patria Investments, leader en investissements alternatifs en Amérique Latine, ont finalisé le 31 août 2022 le rapprochement de PareBem, filiale d'un fonds d'investissement géré par Patria Investments, et d'Administradora Geral de Estacionamentos, la filiale brésilienne d'Indigo Group, à la suite de l'approbation de l'opération par l'autorité de la concurrence brésilienne. A travers un décaissement limité, Indigo Group contrôle désormais l'entité combinée à hauteur de c.55%, le solde étant détenu par le fonds d'investissement géré par Patria Investments.

Grâce à ce rapprochement complémentaire du numéro 2 et 3, Indigo Group poursuit sa stratégie de croissance dans son cœur de métier au Brésil, enrichit son portefeuille de contrats long-terme en étendant sa présence géographique notamment à Sao Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Fortaleza et Curitiba et en intégrant des services de stationnement sur voirie. L'entité combinée exploitera ses parcs de stationnement sous la marque INDIGO et disposera d'une compétitivité renforcée dans les différents marchés locaux.

S'appuyant sur ses relations de longue date avec les clients locaux, PareBem exploite au Brésil environ 150 parcs de stationnement, tandis qu'Administradora Geral de Estacionamentos en exploite environ 200. La nouvelle entité gère de l'ordre de 330.000 places, ce qui en fait un des leaders sur le marché brésilien très prometteur dans les métiers de la mobilité individuelle.

L'entité combinée apporte à ses clients une expertise renforcée en matière d'exploitation, de digitalisation et d'expérience client, ainsi que son engagement pour l'excellence et l'optimisation opérationnelles en créant des synergies importantes, avec l'ambition de promouvoir de nouveaux services au sein de ses infrastructures de stationnement pour accompagner ses clients vers la « smart mobilité ».

Indigo Group a financé le décaissement nécessaire à cette transaction grâce à sa liquidité actuelle qui s'élève à 480 millions d'euros1 au 30 juin 2022 (incluant 180 millions d'euros de trésorerie[1], ainsi que 300 millions d'euros de RCF non tirée arrivant à échéance en octobre 2027).

Comme indiqué dans son plan stratégique, Indigo Group confirme son positionnement de partenaire clé du secteur public et privé pour les solutions de stationnement et de mobilité individuelle, ainsi que sa stratégie de croissance à long-terme solide et rentable dans les pays « infra » où il occupe une position significative, avec l'ambition de maintenir sa notation Investment Grade, tout en poursuivant sa politique d'innovation et de qualité centrée sur ses clients.

Banco ABC Brasil et Banco Santander Brasil ont agi en tant que conseillers financiers respectivement pour Patria Investments et Indigo Group. Pinheiro Neto Advogados et Machado Meyer Sendacz e Opice Advogados ont agi en tant que conseillers juridiques respectivement pour Patria Investments et Indigo Group.

A propos de Patria Investments

Patria Investments est une société d'investissement alternatif de premier plan en Amérique Latine avec plus de 30 ans d'histoire, des actifs sous gestion d'une valeur totale de 26,3 milliards de dollars et une présence mondiale avec des bureaux dans 10 villes sur 4 continents. Patria Investments a pour objectif de proposer des rendements significatifs dans le cadre d'opportunités d'investissement à long terme attrayantes qui permettent une diversification de portefeuille grâce à ses produits de Private Equity, Infrastructure, Crédit, Public Equity et Immobilier. Grâce à ses investissements, Patria Investments souhaite transformer les secteurs concernés et y dénouer les goulots d'étranglement, en générant des rendements attractifs pour ses investisseurs tout en créant une valeur durable pour la société.

Plus d'informations sur www.patria.com

A propos de PareBem

Entreprise de mobilité urbaine, Grupo PareBem est responsable de la gestion de plus de 150 parcs de stationnement au Brésil. En 2015, elle est devenue la filiale d'un fonds d'investissement géré par Patria Investments, une société mondiale de gestion d'actifs alternatifs et un pionnier du secteur du Private Equity au Brésil. Dotée d'une structure financière solide, l'entreprise a un héritage de forte croissance grâce à des investissements intensifs dans la technologie, l'innovation et l'amélioration des processus de gestion, se distinguant par son efficacité et son excellence opérationnelle. En se concentrant sur la création de valeur pour ses clients et l'amélioration de l'expérience utilisateurs, PareBem emploie actuellement environ 1 800 personnes et opère dans des centres commerciaux, des hôpitaux, des aéroports, ainsi qu'en gérant le stationnement public en voirie dans 7 villes, entre autres.

Plus d'informations sur www.parebem.com.br

**********

Indigo Group



Contact analystes / investisseurs :

Contact presse : Noe Poyet Benjamin Voron ir@group-indigo.com benjamin.voron@group-indigo.com

A propos d'Indigo Group S.A.

La société, qui détient Indigo Infra, Indigo Neo (ex-OPnGO) et INDIGO®weel, est un acteur mondial et global du stationnement et de la mobilité individuelle, qui gère environ 1,3 million de places de stationnement et leurs services associés dans 9 pays.

Indigo Group est indirectement détenue par Crédit Agricole Assurances à hauteur de 47,8%, par Vauban Infrastructure Partners à hauteur de 33,4%, par MR Infrastructure Investment (Meag) à hauteur de 14,4%, à hauteur de 0,3% en autocontrôle et pour le solde par le management du Groupe.

Plus d'informations sur www.group-indigo.com

Avertissement

Les informations contenues dans le présent document ont été incluses de bonne foi, mais sont uniquement destinées à des fins d'information générale. Toutes les précautions raisonnables ont été prises pour s'assurer que les informations contenues dans le présent document ne sont pas fausses ou trompeuses. Elles ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques et aucune déclaration ou garantie n'est donnée quant à leur exactitude ou leur exhaustivité. Ce communiqué doit être lu conjointement avec les informations sur Indigo Group S.A. (la « Société ») publiées sur son site internet à l'adresse www.group-indigo.com.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre ou une invitation à vendre ou à émettre, ni une sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription de valeurs mobilières, et n'en fait pas partie. Son élaboration ne constitue pas une recommandation concernant les valeurs mobilières. Rien dans le présent document ne peut servir de base à la conclusion d'un contrat ou d'un accord.

Le présent document peut contenir des objectifs et des déclarations prospectives concernant la situation financière, les résultats d'exploitation, les activités commerciales et la stratégie d'expansion de la Société. Bien que fondés sur des hypothèses raisonnables, ces objectifs et déclarations sont soumis à de nombreux risques et incertitudes, y compris des éléments que la Société ne connait pas encore ou qu'elle ne considère pas actuellement comme importants, et il ne peut y avoir aucune garantie que les événements prévus se produiront ou que les objectifs fixés seront effectivement atteints. Toutes les déclarations prévisionnelles sont les attentes actuelles de la direction de la Société concernant des événements futurs et sont soumises à un certain nombre de facteurs et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans les déclarations prévisionnelles. Les informations ne sont valables qu'au moment de leur rédaction et la Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les objectifs sur la base de nouvelles informations ou d'événements futurs ou autres, sous réserve des réglementations applicables. Des informations complémentaires sur les facteurs et les risques qui pourraient avoir un impact sur les résultats financiers de la Société sont contenues dans les documents déposés par le Groupe auprès de l'Autorité des Marchés Financiers et disponibles sur son site internet à l'adresse www.group-indigo.com.

Ni la Société, ni aucune société affiliée, ni ses dirigeants ou employés ne peuvent être tenus responsables de toute perte, dommage ou dépense résultant de l'accès ou de l'utilisation du présent document, y compris, sans limitation, toute perte de profit, toute perte indirecte, fortuite ou consécutive.

Aucune partie quelconque du présent document ne peut être vendue ou distribuée à des fins commerciales, ni modifiée.

[1] Incluant la trésorerie des sociétés comptabilisées en IFRS 5