27/07/2022 - 23:35

La Défense, 27 Juillet 2022

Succès du refinancement de la ligne de Crédit Renouvelable de 300 millions d'euros renforçant le profil de liquidité du groupe à de bonnes conditions

Indigo Group a signé le 27 juillet 2022 une nouvelle ligne de crédit renouvelable multidevises sustainability linked d'un montant de 300 millions d'euros avec une échéance prolongée jusqu'en juillet 2027 (avec deux options de prolongation additionnelle d'un an soumises à l'approbation des banques). Cette nouvelle ligne remplace la ligne de crédit renouvelable multidevises existante de 300 millions d'euros qui devait arriver à échéance en octobre 2023.

Dans le cadre du crédit sustainability linked, Indigo Group a défini deux KPI – la réduction des émissions de carbone des Scopes 1 & 2 et la puissance électrique cumulée installée dans les points de recharge de véhicules électriques – qui s'inscrivent dans sa stratégie RSE et ESG menée depuis plusieurs années et placée au cœur de son plan « Go for Climate ». Des actions concrètes pour réduire ses consommations énergétiques ont déjà été mises en œuvre, comme le remplacement des éclairages d'ancienne génération des parkings par des éclairages LEDs, ainsi que l'utilisation d'électricité verte.

La nouvelle ligne a été octroyée par Banco Santander, BNP Paribas, Caisse d'Epargne Ile-de-France, HSBC Continental Europe, LCL et Natwest Markets. Banco Santander agit en tant qu'agent du crédit et LCL en tant que coordinateur ESG et agent ESG. Hebert Smith Freehills et White&Case ont agi en tant que conseillers juridiques respectivement d'Indigo Group et des prêteurs.

Grâce à ce refinancement, Indigo Group continue de sécuriser sa politique financière, de gérer activement sa dette et d'améliorer son profil de liquidité.

Indigo Group est noté BBB-/Positive par S&P Global Ratings.

A propos d'Indigo Group S.A.

La société Indigo Group, qui détient près de 100% du capital d'Indigo Infra, d'Indigo Neo (ex-OPnGO) et d'INDIGO®weel, est un acteur mondial et global du stationnement et de la mobilité urbaine, qui gère plus de 1,2 million de places de stationnement et leurs services associés dans 10 pays.

Indigo Group est indirectement détenue par Crédit Agricole Assurances à hauteur de 47,8%, par Vauban Infrastructure Partners à hauteur de 33,4%, par MR Infrastructure Investment (Meag) à hauteur de 14,4%, à hauteur de 0,3% en autocontrôle et pour le solde par le management du Groupe.

Plus d'informations sur www.group-indigo.com

