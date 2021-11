29/11/2021 - 18:30

Poursuite de la stratégie et des actions ESG du groupe INDIGO mises en valeur par Vigeo Eiris et le GRESB et reprise de l'activité plus rapide qu'anticipée au troisième trimestre 2021

Dans le prolongement de sa stratégie RSE et ESG (Environnement, Social et Gouvernance) menée depuis plusieurs années et placée au cœur de son plan « Beyond Covid », Indigo Group a défini un plan climat « Go for Climate », fondé sur la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre et sur la compensation carbone. Le groupe INDIGO s'est fixé comme objectif la neutralité carbone de ses activités d'ici à 2025 sur ses scopes 1 et 2. Des actions concrètes pour réduire ses consommations énergétiques ont déjà été mises en œuvre, comme le remplacement des éclairages d'ancienne génération des parkings par des éclairages LEDs ainsi que l'utilisation d'électricité verte. Le groupe INDIGO propose également des solutions à ses clients pour leur permettre de réduire leurs émissions de CO 2 . Enfin, le groupe INDIGO poursuit également sa politique d'amélioration continue en matière sociale et de gouvernance.

Les actions ESG menées par le groupe INDIGO sont aujourd'hui mises en valeur par les évaluations réalisées par les deux agences de notation extra-financières qui le suivent de façon régulière. Vigeo Eiris a confirmé en juillet 2021 la note d'ensemble de 66/100 obtenue en 2020 et Indigo Group a été classé au 66ème rang mondial sur un panel de 4 963 entreprises évaluées. Par ailleurs, Indigo Group répond depuis 2020 à l'évaluation de l'organisme GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark), spécialiste de l'évaluation des pratiques ESG des gestionnaires d'actifs immobiliers et d'infrastructure, qui lui a attribué une note de 78/100 en 2021, en croissance de 11 points par rapport à celle de l'année précédente.

Par ailleurs, depuis mi-mai 2021, le groupe INDIGO continue de connaître une reprise de son activité plus rapide qu'anticipée dans toutes les géographies où il opère. Dès le mois de juillet, le chiffre d'affaires retrouvait les niveaux de l'été 2019 en Europe et les dépassait légèrement sur le troisième trimestre. Les performances des prochaines semaines dépendront de l'évolution de la situation sanitaire et des potentielles conséquences sur la mobilité dans les géographies du Groupe INDIGO.

A propos du GRESB

Le GRESB est un organisme sectoriel et indépendant permettant d'analyser et de comparer la performance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) des actifs immobiliers et d'infrastructure. Fondé en 2009, le GRESB est devenu la principale référence ESG pour les investisseurs immobiliers et d'infrastructure à travers le monde, utilisé notamment par plus de 140 investisseurs institutionnels et financiers pour éclairer leur prise de décision. Pour plus d'informations, visitez gresb.com/nl-en/.

A propos de Vigeo Eiris

Vigeo Eiris fait partie de Moody's ESG Solutions depuis 2019. Moody's ESG Solutions est une unité commerciale de Moody's Corporation qui répond à la demande mondiale croissante de connaissances ESG et climatiques. L'offre complète du groupe comprend des scores ESG, des données climatiques, des notations de durabilité et des services de certificateur de Finance Durable qui aident à remplir le large éventail d'objectifs liés à l'ESG dans la gestion des risques, ainsi que pour les marchés d'actions et de crédit. Pour plus d'informations, visitez vigeo-eiris.com/.

Indigo Group

A propos des données financières publiées

Afin d'améliorer la lisibilité et la présentation de sa performance, le Groupe présente des données opérationnelles (chiffre d'affaires, EBITDA, Résultat Opérationnel) qualifiées de « Global Proportionate » (GP), ces dernières intégrant la quote-part des activités du Groupe dans les co-entreprises qu'il détient (principalement aux USA, en Colombie et Smovengo en France) comme si elles étaient consolidées par intégration proportionnelle et non par la méthode de la mise en équivalence, cette dernière étant appliquée pour la préparation des comptes consolidés, conformément aux normes IFRS.

Pour plus d'informations sur les données financières et opérationnelles publiées, vous pouvez cliquer sur le lien suivant : https://www.group-indigo.com/fr/informations-donnees/

A propos d'Indigo Group S.A.

La société Indigo Group, qui détient près de 100% du capital d'Indigo Infra, d'OPnGO et d'INDIGO®weel, est un acteur mondial et global du stationnement et de la mobilité urbaine, qui gère plus de 2,3 millions de places de stationnement et leurs services associés dans 11 pays.

Indigo Group est indirectement détenu par Crédit Agricole Assurances à hauteur de 47,5%, par Vauban Infrastructure Partners à hauteur de 33,2%, par MR Infrastructure Investment (Meag) à hauteur de 14,4%, à hauteur de 0,5% en autocontrôle et pour le solde par le management du Groupe.

www.group-indigo.com

