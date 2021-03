24/03/2021 - 18:00

Indigo Group S.A. Résultats 2020

Le Groupe est impacté par la pandémie de la Covid-19 mais génère un Free Cash-Flow positif permettant de maintenir un endettement financier net stable

Chiffres Clés [1]

(en millions d'euros) 2019 2020 Var à cours de change

courants (%) Var à cours de change constants (%) Chiffre d'affaires 968,6 718,6 -25,8% -24,1% EBITDA 351,3 242,0 -31,1% -30,3% % Marge 36,3% 33,7% -260 bps -296 bps Résultat opérationnel 71,8 7,3 -89,9% -89,6% Résultat net - part du Groupe 3,9 (49,6) n.a. n.a. Free Cash-Flow 192,3 132,7 -31,0% n.a. Cash Conversion Ratio 59,6% 60,2% +59 bps n.a. Endettement financier net 2 145,5 2 126,0 -0,9% n.a.

Serge CLEMENTE, Président du Directoire d'Indigo Group, déclare :

« Malgré le fort impact de la crise sanitaire provoquée par la pandémie de la Covid-19, Indigo a su résister et montrer la résilience de son modèle en maintenant un résultat opérationnel positif, un Free Cash-Flow positif et en maitrisant sa dette, au même niveau qu'avant la crise.

Face à la crise sanitaire, le Groupe n'a cessé de promouvoir la sécurité de ses employés, de ses sous-traitants et de ses clients et a mis en place un fonds de solidarité pour aider et protéger ses employés dans le monde entier. Indigo a également lancé des offres de stationnement gratuit dédiées au personnel hospitalier. Le Groupe a poursuivi son engagement vis-à-vis de ses clients afin de leur offrir le meilleur service, notamment grâce à son application digitale OPnGO.

Grâce à l'engagement exceptionnel des collaborateurs d'Indigo, à la maîtrise des dépenses opérationnelles et à un niveau d'investissement largement supérieur aux années antérieures, Indigo peut se féliciter, malgré la crise, d'avoir remporté des succès importants, de s'être déployé dans de nouveaux pays prometteurs (Chine et Pologne) et être en ordre de marche pour repartir de l'avant dès la sortie de cette pandémie.

Lors du premier confinement instauré en Europe au premier semestre 2020 et des mesures de circulation restrictives prises dans l'ensemble des pays dans lesquels Indigo opère, la quasi-totalité des activités du Groupe a été mise à l'arrêt ou très fortement réduite. Si l'activité a pu rapidement reprendre en milieu d'année, notamment durant les vacances estivales, l'activité d'Indigo a été à nouveau pénalisée au dernier trimestre par les nouvelles mesures de confinement ou de couvre-feu.

Dans ce contexte inédit, sur l'ensemble de l'année, la baisse de chiffre d'affaires a été limitée à -24,1% à cours de change constants par rapport à 2019. Cette baisse a pu être contenue notamment grâce à l'excellente diversification du portefeuille d'actifs du Groupe Indigo :

Diversification géographique avec une présence dans 12 pays en 2020, le Groupe réalisant 64% du chiffres d'affaires[2] Global Proportionate en Europe et 36% aux Amériques ;

Diversification par segment avec 65% du chiffre d'affaires[3] IFRS provenant de parkings situés à proximité de plusieurs générateurs en centre-ville ;

Diversification contractuelle avec 84% de son EBITDA[4] , [5] Global Proportionate étant généré par des contrats d'infrastructure dont 12% par des pleine-propriétés, 86% par des concessions et 2% par des baux long-terme ; les concessions bénéficiant d'un cadre plus protecteur que les baux en cas de déséquilibre financier ;

Diversification des natures de recettes générées : fréquentations horaires (40 % du chiffre d'affaires[2] européen), abonnés (33 % du chiffre d'affaires[2] européen), et autres revenus (27 % du chiffre d'affaires[2] européen), qui comprennent notamment les frais de gestion et le chiffre d'affaires des voiries.

Par ailleurs le Groupe a su maintenir un Cash Conversion Ratio (Free Cash-Flow / EBITDA) de 60,2% en augmentation par rapport à 2019 (59,6%) ce qui démontre le caractère résilient de son business model infrastructure qui continue à générer un Free Cash-Flow positif disponible significatif de 132,7 millions d'euros pour les besoins d'investissement et pour le service de la dette. Enfin, en dépit de la baisse de chiffre d'affaires et d'un montant significatif d'investissements réalisés afin de saisir des opportunités uniques, le Groupe a maintenu un endettement financier net stable grâce à l'optimisation de ses charges d'exploitation, aux renégociations de contrats permettant une réduction de la dette IFRIC 12 et IFRS 16 et grâce à l'absence de distribution de dividendes aux actionnaires.

Depuis l'émergence de la crise, Indigo Group a maintenu une forte liquidité et a confirmé sa politique de financement prudente, notamment grâce à l'absence de besoins de financement avant 2025, à l'absence de covenant sur ses obligations ou dette bancaire, à une trésorerie nette de 220 millions d'euros et une facilité de crédit renouvelable non tirée de 300 millions d'euros. En conséquence, le Groupe n'a pas sollicité de soutien financier de la part du gouvernement français (prêts garantis par l'État ou rééchelonnement des paiements d'impôts). Le 14 mai 2020, en raison de la réduction de la mobilité générée par la pandémie, S&P Global Ratings a révisé sa note de BBB à BBB- avec une perspective négative. Le Groupe entend maintenir une notation Investment Grade solide et dispose de plusieurs leviers pour pouvoir le défendre.

Afin de renforcer son modèle et de préparer la reprise, le Groupe a lancé un nouveau plan stratégique "Beyond Covid" qui repose sur cinq piliers principaux :

Positionnement : focus sur les contrats d'infrastructures, ainsi que sur les services digitaux, de mobilité douce et de logistique urbaine ; Renégociation des contrats : compte tenu des impacts de la crise sur l'équilibre économique de chaque contrat, le Groupe a lancé un vaste plan de renégociations avec plus de 500 clients sur plusieurs leviers comme une baisse des redevances et loyers ou une extension de durée ; Coûts de fonctionnement : optimisation des schémas d'exploitation, automatisation/dématérialisation de certains processus au siège ; Investissements : priorité sur les projets d'investissement brownfield (« faible risque trafic »), réflexion sur des partenariats stratégiques, et optimisation des Capex de maintenance ; Financement : maintien de la notation Investment Grade, optimisation du besoin en fonds de roulement et anticipation des besoins de financement.

Son modèle économique de temps long a montré sa résistance et son endurance et le nouveau plan stratégique « Beyond Covid » est particulièrement bien adapté aux grands enjeux actuels et futurs. En effet, ces dernières années, des facteurs structurels ont menacé de mettre le modèle du stationnement sous forte tension. Celle-ci a même été amplifiée avec la crise sanitaire qui est venu accélérer le changement de certains modes de vie (télétravail, nouvelles tendances de déplacement comme les mobilités douces). Indigo est toutefois convaincu que ces perturbations vont permettre d'entrevoir de nouvelles opportunités.

La mission du Groupe va au-delà de l'activité traditionnelle de "parking" et plusieurs initiatives du groupe au cours des deux dernières années ont démontré qu'Indigo a un rôle prépondérant à jouer dans la transformation de la mobilité urbaine et la promotion de nouveaux modèles urbains pour les infrastructures de stationnement.

Grâce à cet élan, le modèle économique résilient d'Indigo lui permet de mesurer les défis sociétaux croissants et d'agir en tant que partenaire majeur contribuant à la transition vers la mobilité urbaine :

La revitalisation des centres-villes dans les villes de taille moyenne ;

La création de nouvelles infrastructures et de nouveaux services dans des hypercentres denses ;

La promotion de la transition vers la mobilité verte ;

L'affectation des espaces de voirie à des usages à plus grande valeur ajoutée.

Face à l'évolution des attentes de ses parties prenantes, de ses collaborateurs, des citadins, de ses clients publiques ou privés, le Groupe s'est interrogé sur le rôle qu'il souhaite jouer dans son environnement, aujourd'hui et demain. C'est la raison pour laquelle le Groupe a travaillé, dans la continuité de son plan Beyond Covid, sur sa raison d'être afin de clarifier son positionnement et ses ambitions. La définition de la raison d'être d'Indigo est le résultat d'une approche collaborative en 3 étapes, impliquant 300 salariés dans le monde entier, sur 3 mois.

La raison d'être : « Créateur d'espace pour une ville apaisée en mouvement »

Chaque mot a été mûrement travaillé et puise ses racines dans l'identité et les atouts d'Indigo. Au travers de cette nouvelle raison d'être, le Groupe affirme ainsi sa capacité à s'ouvrir pour constituer un écosystème, à se réinventer en créant des services « à la demande ». Ses espaces d'exploitation, au-delà des parkings, conservent leur place centrale au sein de son activité de gestion d'actifs. Les villes sont son terrain d'action : Indigo travaille vers les villes, avec les villes et pour les villes. Dans ces futurs espaces urbains, le Groupe souhaite répondre aux attentes des citoyens : réduction du stress, du bruit, de la pollution, du trafic, etc. Et parce que les mouvements s'accélèrent et se multiplient, Indigo déploie des solutions innovantes de gestion des flux de personnes et de marchandises : livraison du dernier kilomètre, services de proximité, véhicules électriques, etc.

A travers cette nouvelle vision, Indigo entend poursuivre ses ambitions de croissance dans son cœur de métier afin d'exceller dans cette position avantageuse, inscrite dans son plan stratégique Goal 2025 :

En rationalisant son empreinte géographique, en se concentrant sur les grands pays à modèle infra où il est ou peut devenir leader, en continuant à cibler des acquisitions sur les marchés matures afin d'accroître sa part de marché, en développant de nouvelles compétences et en contrôlant les premières opérations de sa plate-forme asiatique ;

En consolidant son cœur de métier par l'augmentation de la durée de son portefeuille (nouveaux sites, propriétés et contrats long terme), en renforçant sa position sur les segments en croissance, en assurant l'excellence opérationnelle (grâce à la digitalisation et à l'intelligence artificielle) et en améliorant son efficacité (processus, back-office) ;

En se concentrant sur la qualité de service et la proximité avec ses clients ;

En promouvant les talents et la culture par une compréhension commune d'une vision partagée de la stratégie et de la mise en œuvre de la feuille de route Goal 2025, en renforçant l'engagement du management intermédiaire, en attirant et en retenant les talents et en mettant en œuvre une politique ambitieuse de RSE.

Cette raison d'être du Groupe Indigo guide l'action de ses 14 500 collaborateurs au quotidien et transforme la vision stratégique de l'entreprise sur le long terme. »

**********

Conformément à sa stratégie visant à renforcer son modèle sur des contrats d'infrastructure diversifiés, en France, le Groupe a achevé en 2020 l'acquisition de sept parkings à Nice, de cinq autres parkings en France (dont Metz Saint Jacques et Lille Rues Piétonnes – Le 31) et a également remporté les appels d'offres de la concession d'un parc à Paris – Bastille de 18 ans, gagné deux baux de 12 ans à Paris (Le Parks) et à Issy-les-Moulineaux et démarré l'exploitation en janvier 2020 d'un contrat de concession de 17,5 ans (yellowfield) à Rueil-Malmaison.

En Europe, le Groupe a continué son développement. Ainsi en Belgique, le Groupe a considérablement renforcé son portefeuille avec l'obtention, au premier semestre 2020, d'une concession de 10 ans dans le centre-ville d'Anvers (Opera) et d'un bail à long terme de 15 ans dans l'immeuble de bureaux et de logements Spectrum dans le centre-ville de Bruxelles. En Suisse, il a renforcé sa présence à Lausanne avec l'acquisition de la concession Port d'Ouchy pour une durée de 30 ans et en Espagne avec l'acquisition d'une concession de 32 ans (parking San Joan de Deu) dans la zone métropolitaine de Barcelone. Enfin, le Groupe a remporté son premier contrat en Pologne avec un bail à long terme de 10 ans à Varsovie et a acquis une concession de 30 ans à Wroclaw.

En Amérique, aux Etats Unis, Indigo a acquis un parking dans le New Jersey. Au Canada, le contrat Canada Place a été renouvelé pour une durée de 5 ans. Au Brésil le Groupe a commencé à exploiter un contrat de 5 ans avec les cliniques Dasa pour gérer plus de 54 sites dans 7 villes représentant 1 817 places et un autre bail de 20 ans à Sao Paulo pour la gestion du parc Ibirapuera.

La durée résiduelle[6] du portefeuille infrastructure du Groupe est resté stable en 2020 s'élevant à 28,1 ans contre 28,5 ans en 2019.

Les comptes consolidés audités au 31 décembre 2020 sont disponibles en français et en anglais sur le site internet www.group-indigo.com dans la rubrique Investisseurs / Résultats financiers.

Chiffres Clés IFRS

(en millions d'euros) 2019 2020 Var à cours de change

courants (%) Var à cours de change constants (%) Chiffre d'affaires 694,7 517,0 -25,6% -23,1% EBITDA 322,4 220,5 -31,6% -30,6% % Marge 46,4% 42,7% -375 bps -425 bps Résultat opérationnel 66,0 0,3 n.a n.a. Résultat net - part du Groupe 3,9 (49,6) n.a. n.a. Free Cash-Flow 192,3 132,7 -31,0% n.a. Cash Conversion Ratio 59,6% 60,2% +59 bps n.a. Endettement financier net 2 145,5 2 126,0 -0,9% n.a.

A propos des données financières publiées

Afin d'améliorer la lisibilité et la présentation de sa performance, le Groupe présente des données opérationnelles (chiffre d'affaires, EBITDA, Résultat Opérationnel) qualifiées de « Global Proportionate » (GP), ces dernières intégrant la quote-part des activités du Groupe dans les co-entreprises qu'il détient (principalement aux USA, en Colombie, au Panama et Smovengo en France) comme si elles étaient consolidées par intégration proportionnelle et non par la méthode de la mise en équivalence, cette dernière étant appliquée pour la préparation des comptes consolidés, conformément aux normes IFRS.

Pour plus d'informations sur les données financières et opérationnelles publiées, vous pouvez cliquer sur le lien suivant : www.group-indigo.com/fr/informations-donnees/

[1] Chiffres consolidés Global Proportionate (à l'exception du Free Cash-Flow, du Cash Conversion Ratio et de l'Endettement financier net présentés selon le référentiel IFRS). Les chiffres clés IFRS sont disponibles en fin de Communique de Presse

[2] Chiffre d'affaires 2020 Global Proportionate 2020 hors MDS qui regroupe OPnGO, INDIGO® weel et Smovengo (Velib')

[3] Chiffre d'affaires IFRS 2020 hors MDS

[4] EBITDA Global Proportionate 2020 hors MDS, hors retraitement IFRS16

[5] 88% de EBITDA IFRS 2020 hors MDS, hors retraitement IFRS16

[6] Durée résiduelle moyenne pondérée des activités d'infrastructure basée sur le Free Cash-Flow normatif Global Proportionate 2020, en supposant une durée de 99 ans pour les propriétés et l'exercice d'options pour les baux à long terme avec renouvellement à la discrétion d'Indigo, à l'exclusion des parkings en construction mais non encore exploités.